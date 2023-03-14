Как питалась известная балерина Майя Плисецкая? Мнение солистки Большого театра и врача

Разбираем популярную диету народной артистки СССР, благодаря которой можно якобы сбросить 10 кг за две недели.

Ведущая солистка Большого театра Кристина Кретова поделилась мнением о популярной в СССР диете Майи Плисецкой.

Известная советская балерина придерживалась строгих ограничений в питании, чтобы оставаться в форме. В её ежедневный рацион не входили мясо, молочные продукты, яйца, мучные изделия, сахар и кофе. В питании она отдавала предпочтение крупам, овощам (кроме помидоров), фруктам (кроме бананов) и рыбе.

Фото: РИА Новости

Кристина Кретова: я не в курсе, как питались балерины раньше, но что касается примы-балерины Большого театра СССР Майи Плисецкой, помню её фразу:

Как похудеть? Не жрать!

Её система питания мне совсем не подходит. Я, к сожалению, не могу без животного белка. Пробовала. Мучные изделия позволяю себе довольно редко, и, если где-то на мероприятии в 23:00 мне предлагают торт, прошу его завернуть с собой и ем строго до 14:00.

Фото: Александра Солозобова

Фрукты я ем также редко, они вызывают у меня вздутие, что очень некомфортно на репетиции. Рыбу ем и люблю, особенно красную на гриле.

В СССР была популярна так называемая «диета Плисецкой»: утром 100 г каши на воде, 150 г овощного супа и 100 г салата на обед, 30 г рыбы, 100 г салата и 60 г риса вечером, перекусы из некрахмалистых овощей и несладких фруктов. Если соблюдать эти рекомендации, можно якобы сбросить 10 кг за две недели. Но чего это будет стоить?

Кристина Кретова: те знаменитые диеты, что были в советское время, сейчас все забыли. И замечательно! Строгие ограничения в еде дают лишь короткий результат, а за ним следуют срывы и ещё больший набор веса.

Фото: Александра Солозобова

Я уже девять лет придерживаюсь чистого и правильного питания. Чистого — значит без соусов, лишь масло и реже — соевый соус.

«Балерины едят довольно много». Здесь найдёте дневник питания ведущей солистки Большого театра.

Мнение врача

Ирина Юзуп кандидат медицинских наук, врач интегративной, превентивной и конвенциональной медицин, нутрициолог Диета балерины Майи Плисецкой не имеет ничего общего со здоровым питанием. Особенно если такие ограничения вводятся на длительное время.

Помимо дефицита нутриентов, человек сталкивается с серьёзными переживаниями, стрессами, что влияет на гормональный фон, а также на иммунную систему.

Фото: istockphoto.com

Человек, который ведёт активный образ жизни, не может питаться по такой системе. Достаточно исключить простые сахара, мучные продукты, консервированные продукты, продукты с высоким содержанием соли. Фрукты и сладкие овощи также следует ограничивать – больше белков, полезных жиров (не трансжиры), сложные углеводы.

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Ну и напоследок: на самом деле знаменитая фраза Плисецкой «Не жрать!» вырвана из контекста. В конце советская балерина добавляла: «Это больше в теории. А в жизни можно всё, но понемногу».