Подборка простых рецептов, которые не займут много времени и взбодрят после пробуждения.

5 сытных и полезных завтраков для отличного начала дня. Наестся даже мужчина

Завтрак – как много в этом слове для тех, кто хочет накормить себя и окружающих после пробуждения. Хочется совместить пользу для здоровья, эстетику и при этом не затрачивать много сил на приготовление. Кулинары трудятся над решением этой задачи постоянно. Благодаря им завтраки становятся разнообразнее.

Приём пищи с утра – важная часть рациона. Пренебрегать завтраком не стоит. Он необходим организму в качестве источника питательных веществ и энергии.

Фото: istockphoto.com

Утренняя трапеза не должна быть лишь из чашки бодрящего напитка – чая или кофе. Необходимо составлять сбалансированное сытное меню, куда будут входить необходимые белки, жиры и углеводы.

Но при этом тяжёлая жирная пища также не принесёт пользы и скажется неблагоприятно на работе внутренних органов. Соблюдайте «золотую середину».

Подобрали рецепты простых, не требующих кулинарной подготовки, но при этом полезных и сытных завтраков, которыми наестся даже мужчина.

Овощные сырники

пищевая ценность: 213 ккал

белки: 18,3 г

жиры: 11,5 г

углеводы: 7,6 г

Фото: istockphoto.com

Самый выигрышный способ побаловать себя с утра – приготовить ароматные сырники из творога. Кисломолочный продукт идеально вписываются в рацион любого человека и особенно полезен профессиональным спортсменам.

В твороге содержится белок, который усваивается медленно и помогает наращивать мышечную массу. Овощи добавят необычный вкус традиционному блюду.

Ингредиенты:

творог 5% — 300 г;

сыр – 100 г;

яйцо – 1 шт.;

мука – 4 ст. л.;

брокколи или цветная капуста – 50 г;

морковь – 50 г;

масло растительное – 1 ст.л.;

соль и специи — по вкусу.

Овощи предварительно отварите в течение пяти-семи минут, затем разрежьте на дольки. Творог перетрите через сито, натрите на тёрке сыр. Смешайте все ингредиенты и сформируйте круглые лепёшки. Можно поджаривать на сковороде или запекать в духовке в течение восьми минут.

Банановые оладьи без муки и сахара

пищевая ценность: 206,4 ккал

белки: 5,4 г

жиры: 9,7 г

углеводы: 23,7 г

Фото: istockphoto.com

Отходя от привычного рецепта, не думайте, что блюдо проиграет по вкусовым качествам. Без традиционных составляющих оладьи получаются пышными, нежными и максимально полезными. Для их приготовления понадобится всего три продукта: банан, яйца и сок лимона.

Ингредиенты:

банан крупный – 220 г;

яйца – 2 шт.;

лимон – 0,5 шт.;

масло растительное для жарки – 1/2 ч. л.

Используйте зрелые или перезрелые бананы для приготовления. Также фрукт можно запечь в духовке, чтобы он стал мягче и слаще.

В блендер выдавите сок половинки лимона, добавьте порезанный на куски банан, яйца. Взбивайте на высокой скорости в течение трёх минут. Когда тесто станет однородной консистенции, воздушным и увеличится вдвое – можно приступать к жарке.

На разогретую сковороду выкладываете тесто столовой ложкой. Готовьте оладьи под крышкой, переворачивая. На каждой стороне жарьте по две минуты. Вкус банановых оладий не уступает привычным пшеничным.

Киноа в банке

пищевая ценность: 125 ккал

белки: 6,5 г

жиры: 5,7 г

углеводы: 10,5 г

Фото: istockphoto.com

Завтрак из киноа – тренд последних лет. Крупа питательная и очень полезная. В ней содержится ударная доза витаминов и минералов. Порадует даже самого избалованного гурмана.

Ингредиенты:

киноа – 1/2 чашки;

оливковое масло – 2 ч. л.;

помидоры – 2 шт.;

огурцы – 1 шт.;

авокадо – 1 шт.;

сок лимона – 1 ч. л.;

яйца – 2 шт.;

петрушка – пучок;

фундук – горсть.

Отварите киноа и яйца. Фундук растолките, добавьте масло, сок лимона, порезанную зелень и смешайте. Киноа заправьте оливковым маслом. Порежьте авокадо, огурцы и помидоры, заправьте орехово-лимонной смесью. Выложите в банку: нижний слой — из киноа, верхний — из овощей.

Глазунья на пите

пищевая ценность: 200 ккал

белки: 15,9 г

жиры: 10 г

углеводы: 5 г

Фото: istockphoto.com

Необычный и стильный способ подать яйца на завтрак. Приготовить его просто и быстро, но при этом он будет очень питательным. Вы получите заряд энергии на весь день.

Формат блюда напоминает мини-пиццу. Пита – лепёшка, которая пришла к нам с Дальнего Востока. Там её используют в качестве хлеба.

Ингредиенты:

пита – 1 шт.;

яйцо – 1 шт.;

моцарелла – 5 ломтиков;

пармезан тёртый – 3 ч. л.;

шпинат – 1/2 чашки.

Разогрейте противень с фольгой в духовке в течение 10 минут. Выньте его и положите на фольгу питу, присыпанную тёртым сыром моцарелла и шпинатом, оставив место в середине лепешки. После – аккуратно разбейте туда яйцо. Поместите в духовку на шесть-семь минут.

Если вы хотите, чтобы желток пропёкся лучше – оставьте питу в духовке на 10 минут. Готовое блюдо посыпьте пармезаном.

Французский сэндвич – крок-мадам

пищевая ценность: 172 ккал

белки: 7,9 г

жиры: 9,7 г

углеводы: 12,3 г

Фото: istockphoto.com

Ещё одна вариация оригинального приготовления яиц утром. Своё название бутерброд получил благодаря утончённым французам. Именно они придумали подобный вкусный и простой завтрак ещё в 1910 году.

В переводе слово «крок» означает «хруст». Сверху сэндвича помещают яичницу-глазунью. Внешне бутерброд напоминает дамскую шляпку ХХ века.

Ингредиенты:

хлеб для тостов – 4 шт.;

ветчина – 2 ломтика;

твёрдый сыр – 4 ломтика;

яйцо – 1 шт.;

сливочное масло – по вкусу.

Намазать тонким слоем сливочное масло на одну из сторон каждого кусочка тостов. Положить хлеб стороной без масла на разогретую сковородку и поджарить. Затем на два кусочка хлеба выложить ветчину, ломтики сыра и накрыть двумя другими тостами.

Бутерброды поставить доходить в духовку, разогретую до 200°С на пять минут. Параллельно приготовить яичницу-глазунью. После того как сэндвич будет готов, выложить сверху яйцо.

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