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Салат из тыквы — простой и вкусный пошаговый рецепт с фото

Что приготовить на ужин? Пошаговый рецепт лёгкого салата из тыквы под апельсиновым соусом
Евгений Мясников
Рецепт салата из тыквы под апельсиновым соусом
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Блюдо из питательного и сытного овоща укрепляет иммунитет и положительно влияет на работу нервной системы.
<a href="https://www.championat.com/authors/6477/1.html">Евгений Мясников</a>
Евгений Мясников
шеф-повар, автор канала о еде «Кострище»

Тыква богата антиоксидантами, витаминами и минералами. В 100 г содержится около 60 ккал, 30 г углеводов и 2 г белка, что делает её подходящим для диетического питания продуктом.

Ингредиенты

  • тыква, чищенная от кожуры и семян – 200 г;
  • масло оливковое – 60 мл;
  • соль по вкусу;
  • мёд – 20 мл;
  • корица молотая – 2 г;
  • шпинат свежий – 50 г;
  • морковь свежая – 20 г;
  • стебель сельдерея – 20 г;
  • апельсиновый сок – 30 мл;
  • долька лимона – 1 шт.

Приготовление

Шаг 1.

Тыкву нарезать крупными кубиками, добавить соль, корицу и мёд, тщательно перемешать.

Фото: istockphoto.com

Шаг 2.

На противень расстелить пергамент, выложить тыкву, накрыть фольгой и поставить в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 15–20 минут.

В предыдущем материале рассказали, как приготовить винегрет из запечённых овощей, чтобы сохранить витамины.

Шаг 3.

Приготовить соус: сок апельсина смешать с оливковым маслом, добавить немного сока лимона и довести до вкуса солью.

Шаг 4.

Шпинат промыть и просушить. Морковь и стебель сельдерея промыть, очистить от кожуры и нарезать тонкой соломкой, затем смешать со шпинатом и заправить соусом. Соус перед заправкой взболтать до однородной массы.

Фото: istockphoto.com

Шаг 5.

Когда тыква приготовится, раскрыть фольгу и оставить ещё на три-пять минут в духовке, чтобы образовалась корочка.

Фото: istockphoto.com

Шаг 6.

Выложить на тарелку тыкву и остальные овощи.

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