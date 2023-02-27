Что приготовить на ужин? Пошаговый рецепт лёгкого салата из тыквы под апельсиновым соусом

Тыква богата антиоксидантами, витаминами и минералами. В 100 г содержится около 60 ккал, 30 г углеводов и 2 г белка, что делает её подходящим для диетического питания продуктом.
Ингредиенты
тыква, чищенная от кожуры и семян – 200 г;
масло оливковое – 60 мл;
соль по вкусу;
мёд – 20 мл;
корица молотая – 2 г;
шпинат свежий – 50 г;
морковь свежая – 20 г;
стебель сельдерея – 20 г;
апельсиновый сок – 30 мл;
долька лимона – 1 шт.
Приготовление
Шаг 1.
Тыкву нарезать крупными кубиками, добавить соль, корицу и мёд, тщательно перемешать.
Фото: istockphoto.com
Шаг 2.
На противень расстелить пергамент, выложить тыкву, накрыть фольгой и поставить в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 15–20 минут.
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Шаг 3.
Приготовить соус: сок апельсина смешать с оливковым маслом, добавить немного сока лимона и довести до вкуса солью.
Шаг 4.
Шпинат промыть и просушить. Морковь и стебель сельдерея промыть, очистить от кожуры и нарезать тонкой соломкой, затем смешать со шпинатом и заправить соусом. Соус перед заправкой взболтать до однородной массы.
Фото: istockphoto.com
Шаг 5.
Когда тыква приготовится, раскрыть фольгу и оставить ещё на три-пять минут в духовке, чтобы образовалась корочка.