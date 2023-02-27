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Что приготовить на ужин? Пошаговый рецепт лёгкого салата из тыквы под апельсиновым соусом

Евгений Мясников шеф-повар , автор канала о еде «Кострище» Тыква богата антиоксидантами, витаминами и минералами. В 100 г содержится около 60 ккал, 30 г углеводов и 2 г белка, что делает её подходящим для диетического питания продуктом.

Ингредиенты

тыква, чищенная от кожуры и семян – 200 г;

масло оливковое – 60 мл;

соль по вкусу;

мёд – 20 мл;

корица молотая – 2 г;

шпинат свежий – 50 г;

морковь свежая – 20 г;

стебель сельдерея – 20 г;

апельсиновый сок – 30 мл;

долька лимона – 1 шт.

Приготовление

Шаг 1.

Тыкву нарезать крупными кубиками, добавить соль, корицу и мёд, тщательно перемешать.

Фото: istockphoto.com

Шаг 2.

На противень расстелить пергамент, выложить тыкву, накрыть фольгой и поставить в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 15–20 минут.

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Шаг 3.

Приготовить соус: сок апельсина смешать с оливковым маслом, добавить немного сока лимона и довести до вкуса солью.

Шаг 4.

Шпинат промыть и просушить. Морковь и стебель сельдерея промыть, очистить от кожуры и нарезать тонкой соломкой, затем смешать со шпинатом и заправить соусом. Соус перед заправкой взболтать до однородной массы.

Фото: istockphoto.com

Шаг 5.

Когда тыква приготовится, раскрыть фольгу и оставить ещё на три-пять минут в духовке, чтобы образовалась корочка.

Фото: istockphoto.com

Шаг 6.

Выложить на тарелку тыкву и остальные овощи.