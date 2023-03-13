Выясняем с нутрициологом, когда сушёные лакомства стоит употреблять, а в каких случаях они могут нанести вред организму.

Гид по сухофруктам: в чём польза для спортсменов и как правильно есть

Сухофрукты – прекрасный заменитель сладкого, особенно на диете. Этакие экологичные конфетки, которые не навредят фигуре, добавят полезных веществ, но при этом снизят тягу к сахару.

Лакомства также идеально подходят спортсменам благодаря богатому содержанию минералов и витаминов. Сухофрукты способны также добавить дополнительной энергии и бодрости. Но только в том случае, если перед вами настоящий продукт, без дополнительной обработки.

Елена Гнездилова нутрициолог, коуч по здоровью, психолог Безусловно, пользу сухофруктов не оспорить. Они кладезь клетчатки, витаминов и минералов. Причём количество полезных веществ в них больше в три с половиной раза, чем в плодах, не подвергшихся сушке. Богаты сухофрукты антиоксидантами, помогающими замедлить старение клеток. Но относится это только к лакомствам, приготовленным без дополнительной обработки, в результате только сушки. Если же в процессе были применены сахар, сульфиты, растительные масла и прочие консерванты, то никакой пользы продукт не принесёт. Поэтому прежде чем приобрести лакомства, необходимо внимательно прочитать упаковку и уточнить состав.





В зависимости от сорта плода будет меняться количество калорий и химический состав. Но часть элементов есть в большинстве лакомств. В сухофруктах вы найдёте фруктозу, органические кислоты, глюкозу, витамины группы В, пектин, витамины А и Р. Поэтому они оказывают благоприятное влияние на организм: повышают уровень гемоглобина, нормализуют работу кишечника и желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), улучшают обмен веществ.

Фото: istockphoto.com

А что по калорийности?

В среднем на 100 г продукта количество калорий будет варьироваться от 200 до 300. Да, цифры выше, чем в свежем фрукте или ягоде. Но не забываем, что и полезных веществ будет в высушенном виде больше.

Например, 40 г сухофруктов — это примерно одно яблоко, персик, груша или три сливы, абрикоса. Сушеные финики вообще сохраняют всю пользу свежих плодов.

Калорийность на 100 г:

курага – 215,6 ккал;

– 215,6 ккал; сушёные яблоки - 230,9 ккал;

230,9 ккал; чернослив – 232,1 ккал;

– 232,1 ккал; инжир – 256 ккал;

– 256 ккал; изюм – 263,6 ккал;

– 263,6 ккал; урюк – 212, 6 ккал;

– 212, 6 ккал; финики – почти 300 ккал.

Фото: istockphoto.com

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Сухофрукты при диете

Сушёные лакомства будут отличной альтернативой сладкого для тех, кто строго придерживается плана похудения. Но только тогда, когда употреблять их в меру. Не стоит бесконтрольно поедать курагу или изюм при первом чувстве голода.

В день достаточно всего 200–300 г сухофруктов. Можно приправить горстью чернослива утреннюю кашу или взять финики на перекус в течение дня. Строго соблюдайте этот процесс. Иначе план по подсчёту калорий может провалиться.

Сухофрукты могут негативно сказаться на работе кишечника, если есть их на голодный желудок. Всё из-за высокого количества содержания сахара. Они не смогут утолить аппетит, и вам захочется есть ещё больше. Поэтому старайтесь не кушать лакомства и на ночь.

Фото: istockphoto.com

Когда противопоказаны высушенные плоды?

Несмотря на очевидную пользу, сухофрукты могут вызвать проблемы у людей с заболеваниями, при которых скачет уровень глюкозы в крови. Поэтому врачи советуют ограничить употребление, если диагностированы:

диабет;

ожирение,

любые заболевания ЖКТ.

Лайфхак! Можно сочетать сухофрукты с орехами в один приём. Это ещё и вкусно. За счёт содержания жира в орехах не будет такого резкого выброса сахара в кровь и гликемический индекс снизится.

Гликемический индекс – это показатель, указывающий на скорость расщепления продуктов в организме и превращения их в глюкозу и количество инсулина, выделенного поджелудочной железой в ответ на этот продукт.

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