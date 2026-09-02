Фитнес-тренер поделилась, как и почему употребляет специю.

«Боль в суставах практически ушла». На протяжении года пью куркуму после тренировок

Каждый спортсмен хочет сделать свой рацион максимально полезным и эффективным для своего здоровья. С развитием культа правильного питания на рынке появляется всё больше пищевых добавок: протеин, BCAA, L-карнитин, коллаген, и так можно продолжать вечно.

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В погоне за максимальной пользой в питании мы стали забывать, что все полезные свойства можно получить из натуральных продуктов. Существует много специй и трав, которые содержат огромное количество витаминов, помогают в ускорении метаболизма, хорошо восстанавливают мышцы и даже оказывают лечебное воздействие. Одной из таких специй считается куркума.

Секреты куркумы

Куркума – самая популярная специя в Индии. Её добавляют во все блюда традиционной кухни. Но её использование как специи обуславливается не только вкусовыми предпочтениями, но и лечебными свойствами, которые оказывает куркумин на наш организм.

Фото: istockphoto.com

Учёные из Мичиганского университета выяснили, что куркумин, который содержится в специи, также оказывает противовоспалительное воздействие на мышцы, что помогает спортсменам бороться с болью и перенапряжением.

Своим опытом использования куркумы как спортивной добавки с нами поделилась тренер Маргарита Щукина.

Год с куркумой

Маргарита Щукина персональный тренер, массажист, консультант по коррекции веса и психологии пищевого поведения В моей жизни часто присутствуют физические нагрузки, поэтому мне постоянно приходится добавлять в свой рацион различные добавки и витамины. Изучив вопрос, узнала про куркуму и её полезные свойства, почитала исследования и решила попробовать добавить специю в свой рацион именно для лучшего восстановления.

Многие диетологи говорят, что полезные вещества и витамины лучше усваиваются из натуральных продуктов. Из исследования учёных Чиангмайского университета я узнала, что куркума снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, помогает при артрите и даже в борьбе с депрессией и старением организма.

По словам авторов работы, продукт обладает противовоспалительными и антиоксидантными действиями. Поэтому часто её использую при простуде, чтобы снизить симптоматику.

Фото: istockphoto.com

В куркуме содержится куркумин, который обладает противовоспалительным свойством и способствует ускоренному восстановлению мышц. Я начала ежедневно пить куркуму по два раза в день и уже через две недели почувствовала на себе положительный эффект употребления.

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Мышцы стали быстрее восстанавливаться, то есть болезненных ощущений стало гораздо меньше, а энергии больше. Даже боль в суставах практически ушла. А это особенно важно при тяжёлых силовых нагрузках.

Уже почти год я регулярно пью куркуму. Самым эффективным способом её употребления для меня стало добавление чайной ложки специи в тёплую воду. Таким образом, я пью её каждое утро перед первым употреблением пищи и после тренировок.

Фото: istockphoto.com

Для большей эффективности некоторые добавляют специю в блюда, например курицу, рис или овощи, протеиновые коктейли. Главное, на мой взгляд, проконсультироваться перед этим с врачом и не переусердствовать.

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Мнение врача

Ирина Юзуп кандидат медицинских наук, врач интегративной, превентивной и конвенциональной медицин, нутрициолог Куркума — популярная специя, широко известная своими полезными свойствами. Это мощный антиоксидант и противовоспалительное средство, которое помогает уменьшить воспаление и улучшить общее состояние здоровья.

Продукт обладает противораковыми свойствами и может улучшить пищеварение, снизить уровень сахара в крови, защитить от сердечных заболеваний.

Но употребление большого количества куркумы может вызвать повреждение печени. Исследование, опубликованное в 2014 году в Nutrition Journal, показало, что у людей, принимавших экстракт продукта в течение восьми недель, повышался уровень фермента, который наблюдается при заболеваниях печени.

Фото: istockphoto.com

Авторы работы также выяснили, что приём добавки с куркумой в течение 12 недель повышает уровень билирубина в сыворотке крови, маркер повреждения печени.

Специя также может взаимодействовать с некоторыми лекарствами и усиливать их побочные эффекты или же подавлять их действие.

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