«Боль в суставах практически ушла». На протяжении года пью куркуму после тренировок

Каждый спортсмен хочет сделать свой рацион максимально полезным и эффективным для своего здоровья. С развитием культа правильного питания на рынке появляется всё больше пищевых добавок: протеин, BCAA, L-карнитин, коллаген, и так можно продолжать вечно.
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В погоне за максимальной пользой в питании мы стали забывать, что все полезные свойства можно получить из натуральных продуктов. Существует много специй и трав, которые содержат огромное количество витаминов, помогают в ускорении метаболизма, хорошо восстанавливают мышцы и даже оказывают лечебное воздействие. Одной из таких специй считается куркума.
Секреты куркумы
Куркума – самая популярная специя в Индии. Её добавляют во все блюда традиционной кухни. Но её использование как специи обуславливается не только вкусовыми предпочтениями, но и лечебными свойствами, которые оказывает куркумин на наш организм.
Фото: istockphoto.com
Учёные из Мичиганского университета выяснили, что куркумин, который содержится в специи, также оказывает противовоспалительное воздействие на мышцы, что помогает спортсменам бороться с болью и перенапряжением.
Год с куркумой
В моей жизни часто присутствуют физические нагрузки, поэтому мне постоянно приходится добавлять в свой рацион различные добавки и витамины. Изучив вопрос, узнала про куркуму и её полезные свойства, почитала исследования и решила попробовать добавить специю в свой рацион именно для лучшего восстановления.
Многие диетологи говорят, что полезные вещества и витамины лучше усваиваются из натуральных продуктов. Из исследования учёных Чиангмайского университета я узнала, что куркума снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, помогает при артрите и даже в борьбе с депрессией и старением организма.
По словам авторов работы, продукт обладает противовоспалительными и антиоксидантными действиями. Поэтому часто её использую при простуде, чтобы снизить симптоматику.
Фото: istockphoto.com
В куркуме содержится куркумин, который обладает противовоспалительным свойством и способствует ускоренному восстановлению мышц.
Я начала ежедневно пить куркуму по два раза в день и уже через две недели почувствовала на себе положительный эффект употребления.
Мышцы стали быстрее восстанавливаться, то есть болезненных ощущений стало гораздо меньше, а энергии больше. Даже боль в суставах практически ушла. А это особенно важно при тяжёлых силовых нагрузках.
Уже почти год я регулярно пью куркуму. Самым эффективным способом её употребления для меня стало добавление чайной ложки специи в тёплую воду. Таким образом, я пью её каждое утро перед первым употреблением пищи и после тренировок.
Фото: istockphoto.com
Для большей эффективности некоторые добавляют специю в блюда, например курицу, рис или овощи, протеиновые коктейли. Главное, на мой взгляд, проконсультироваться перед этим с врачом и не переусердствовать.
Мнение врача
Куркума — популярная специя, широко известная своими полезными свойствами. Это мощный антиоксидант и противовоспалительное средство, которое помогает уменьшить воспаление и улучшить общее состояние здоровья.
Продукт обладает противораковыми свойствами и может улучшить пищеварение, снизить уровень сахара в крови, защитить от сердечных заболеваний.
Но употребление большого количества куркумы может вызвать повреждение печени. Исследование, опубликованное в 2014 году в Nutrition Journal, показало, что у людей, принимавших экстракт продукта в течение восьми недель, повышался уровень фермента, который наблюдается при заболеваниях печени.
Фото: istockphoto.com
Авторы работы также выяснили, что приём добавки с куркумой в течение 12 недель повышает уровень билирубина в сыворотке крови, маркер повреждения печени.
Специя также может взаимодействовать с некоторыми лекарствами и усиливать их побочные эффекты. Или же подавлять их действие.