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Диета Усамы Xамдий: в чем суть, меню на неделю и отзывы

В чём суть диеты Усамы Хамдий? 12 правил от нутрициолога и готовый рацион на неделю
Ольга Иванова
В чём суть диеты Усамы Хамдий?
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За месяц можно сбросить 10–30 кг, но есть нюансы.

Потеря веса — сложный биохимический процесс. Добиться снижения жировой массы тела можно либо снижением калорийности рациона, либо активным сжиганием жира.

Диета Усамы Хамдий практикует второй способ — калории в ней не играют решающего значения, а в основе лежит увеличение в рационе белка и снижение количества углеводов.

<a href="https://www.championat.com/authors/5197/1.html">Ольга Иванова</a>
Ольга Иванова
врач превентивной медицины, нутрициолог, персональный тренер

В чём особенности этого типа питания и кому подходит?

Основные принципы диеты Усамы Хамдий

Изначально данная диета была создана американским профессором, доктором медицины и диетологом Усамой Хамдий для снижения веса и нормализации уровня сахара при сахарном диабете.

В основе принципа питания Усамы Хамдий лежит биохимическое усвоение пищи — организм переходит в стадию катаболизма (распад жиров и остаточных продуктов для освобождения энергии), поэтому её часто называют «химической диетой».

Фото: istockphoto.com

Снижение веса происходит не за счёт сокращения потребления калорий, а благодаря преобладанию белков — строительных материалов организма и низкого содержания углеводов.

Основную часть энергии организм получает из последних веществ, но в случае их дефицита он вынужден использовать для этой цели жир, что и приводит к расходу накопленных отложений.

Почему не стоит пробовать звёздные диеты на себе? По ссылке назвали главные причины.

При такой диете не происходит дефицита питательных веществ, а также сохраняется мышечная масса, потеря которой часто наблюдается при низкокалорийной диете.

Правила и противопоказания диеты

Диета Усамы Хамдий достаточно строгая, но эффективная и подходит многим. Противопоказания есть при беременности, кормлении, артрите, артрозе, заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Перед началом диеты необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Фото: istockphoto.com

Режим питания при диете необходимо строго соблюдать. Диета Усамы Хамдий длится четыре недели. Первые 14 дней рацион более строгий, например, завтрак ежедневно должен содержать отварные яйца и половину грейпфрута/апельсина.

Во время третьей недели диеты необходимо потреблять в основном фрукты и овощи, а заключительные дни наиболее разнообразны.

Основные правила:

  1. Исключить частые перекусы и не переедать, даже если объём порции в меню не указан.
  2. Делать мониторинг веса каждое утро на точных электронных весах и фиксировать результат.
  3. Чувство голода между приёмами утолять, выпив стакан тёплой воды или съев один огурец.
  4. Выпивать два литра чистой воды в сутки.
  5. Последний приём воды должен быть не позднее чем за полтора часа до сна.
  6. Важно исключить жареную пищу, соль, масло, фрукты с гликемическим индексом (показатель, указывающий на скорость расщепления продуктов в организме и превращения их в глюкозу): бананы, инжир, финики, манго и виноград.
  7. Овощи лучше есть в сыром или отварном виде.
  8. Курицу следует готовить без кожицы, а жирное мясо (свинина, утка, гусь) и вовсе желательно исключить.
  9. При прерывании курса на любом этапе важно начинать работу с самого начала.
  10. Диета Усамы Хамдий обязывает ежедневно употреблять яйца в течение четырёх недель на завтрак, обед и ужин. При непереносимости продукта его можно заменить обезжиренным творогом;
  11. Покупая мясо, рыбу и курицу для диеты, выбирать наименее жирные части и сорта.
  12. Интервалы между приёмами пищи должны составлять не более трёх часов.
В предыдущем материале нутрициолог назвал главную опасность диеты «Семь лепестков».

Пример меню на неделю

  • Завтрак каждого дня — один-два отварных яйца + половина грейпфрута или апельсина.

Фото: istockphoto.com

Обед:

  • Понедельник — разрешённые фрукты (с низким гликемическим индексом).
  • Вторник — филе курицы без кожи на гриле, свежие помидоры, на выбор один грейпфрут или апельсин.
  • Среда — нежирный белый сыр (например, рикотта), ржаной тост, свежие помидоры.
  • Четверг — любые разрешённые фрукты.
  • Пятница — два отварных яйца, овощи на пару.
  • Суббота — разрешённые фрукты (с низким гликемическим индексом).
  • Воскресенье — филе цыплёнка без кожи на гриле, свежие помидоры или паровые овощи, целый грейпфрут или апельсин.

Фото: istockphoto.com

Ужин:

  • Понедельник — любое нежирное мясо на гриле (кроме баранины).
  • Вторник — два варёных яйца, ржаной тост, на выбор один грейпфрут или апельсин.
  • Среда — меню понедельника.
  • Четверг — меню понедельника и среды + зелёный салат.
  • Пятница — отварная или приготовленная на гриле рыба, зелёный салат, на выбор один апельсин или грейпфрут.
  • Суббота — меню понедельника и среды.
  • Воскресенье — овощи на пару.

Фото: istockphoto.com

Выходить из диеты следует медленно, придерживаясь правил здорового питания. Также для достижения наилучшего результата необходимо не забывать о физических нагрузках и регулярно заниматься, например, плаванием, пилатесом, йогой или танцами.

При переходе на данный тип питания консультация врача обязательна.
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