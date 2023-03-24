За месяц можно сбросить 10–30 кг, но есть нюансы.

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В чём суть диеты Усамы Хамдий? 12 правил от нутрициолога и готовый рацион на неделю

Потеря веса — сложный биохимический процесс. Добиться снижения жировой массы тела можно либо снижением калорийности рациона, либо активным сжиганием жира.

Диета Усамы Хамдий практикует второй способ — калории в ней не играют решающего значения, а в основе лежит увеличение в рационе белка и снижение количества углеводов.

Ольга Иванова врач превентивной медицины, нутрициолог, персональный тренер В чём особенности этого типа питания и кому подходит?

Основные принципы диеты Усамы Хамдий

Изначально данная диета была создана американским профессором, доктором медицины и диетологом Усамой Хамдий для снижения веса и нормализации уровня сахара при сахарном диабете.

В основе принципа питания Усамы Хамдий лежит биохимическое усвоение пищи — организм переходит в стадию катаболизма (распад жиров и остаточных продуктов для освобождения энергии), поэтому её часто называют «химической диетой».

Фото: istockphoto.com

Снижение веса происходит не за счёт сокращения потребления калорий, а благодаря преобладанию белков — строительных материалов организма и низкого содержания углеводов.

Основную часть энергии организм получает из последних веществ, но в случае их дефицита он вынужден использовать для этой цели жир, что и приводит к расходу накопленных отложений.

Почему не стоит пробовать звёздные диеты на себе? По ссылке назвали главные причины.

При такой диете не происходит дефицита питательных веществ, а также сохраняется мышечная масса, потеря которой часто наблюдается при низкокалорийной диете.

Правила и противопоказания диеты

Диета Усамы Хамдий достаточно строгая, но эффективная и подходит многим. Противопоказания есть при беременности, кормлении, артрите, артрозе, заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Перед началом диеты необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Фото: istockphoto.com

Режим питания при диете необходимо строго соблюдать. Диета Усамы Хамдий длится четыре недели. Первые 14 дней рацион более строгий, например, завтрак ежедневно должен содержать отварные яйца и половину грейпфрута/апельсина.

Во время третьей недели диеты необходимо потреблять в основном фрукты и овощи, а заключительные дни наиболее разнообразны.

Основные правила:

Исключить частые перекусы и не переедать, даже если объём порции в меню не указан. Делать мониторинг веса каждое утро на точных электронных весах и фиксировать результат. Чувство голода между приёмами утолять, выпив стакан тёплой воды или съев один огурец. Выпивать два литра чистой воды в сутки. Последний приём воды должен быть не позднее чем за полтора часа до сна. Важно исключить жареную пищу, соль, масло, фрукты с гликемическим индексом (показатель, указывающий на скорость расщепления продуктов в организме и превращения их в глюкозу): бананы, инжир, финики, манго и виноград. Овощи лучше есть в сыром или отварном виде. Курицу следует готовить без кожицы, а жирное мясо (свинина, утка, гусь) и вовсе желательно исключить. При прерывании курса на любом этапе важно начинать работу с самого начала. Диета Усамы Хамдий обязывает ежедневно употреблять яйца в течение четырёх недель на завтрак, обед и ужин. При непереносимости продукта его можно заменить обезжиренным творогом; Покупая мясо, рыбу и курицу для диеты, выбирать наименее жирные части и сорта. Интервалы между приёмами пищи должны составлять не более трёх часов.

В предыдущем материале нутрициолог назвал главную опасность диеты «Семь лепестков».

Пример меню на неделю

Завтрак каждого дня — один-два отварных яйца + половина грейпфрута или апельсина.

Фото: istockphoto.com

Обед:

Понедельник — разрешённые фрукты (с низким гликемическим индексом).

Вторник — филе курицы без кожи на гриле, свежие помидоры, на выбор один грейпфрут или апельсин.

— филе курицы без кожи на гриле, свежие помидоры, на выбор один грейпфрут или апельсин. Среда — нежирный белый сыр (например, рикотта), ржаной тост, свежие помидоры.

— нежирный белый сыр (например, рикотта), ржаной тост, свежие помидоры. Четверг — любые разрешённые фрукты.

— любые разрешённые фрукты. Пятница — два отварных яйца, овощи на пару.

— два отварных яйца, овощи на пару. Суббота — разрешённые фрукты (с низким гликемическим индексом).

— разрешённые фрукты (с низким гликемическим индексом). Воскресенье — филе цыплёнка без кожи на гриле, свежие помидоры или паровые овощи, целый грейпфрут или апельсин.

Фото: istockphoto.com

Ужин:

Понедельник — любое нежирное мясо на гриле (кроме баранины).

— любое нежирное мясо на гриле (кроме баранины). Вторник — два варёных яйца, ржаной тост, на выбор один грейпфрут или апельсин.

— два варёных яйца, ржаной тост, на выбор один грейпфрут или апельсин. Среда — меню понедельника.

— меню понедельника. Четверг — меню понедельника и среды + зелёный салат.

— меню понедельника и среды + зелёный салат. Пятница — отварная или приготовленная на гриле рыба, зелёный салат, на выбор один апельсин или грейпфрут.

— отварная или приготовленная на гриле рыба, зелёный салат, на выбор один апельсин или грейпфрут. Суббота — меню понедельника и среды.

— меню понедельника и среды. Воскресенье — овощи на пару.

Фото: istockphoto.com

Выходить из диеты следует медленно, придерживаясь правил здорового питания. Также для достижения наилучшего результата необходимо не забывать о физических нагрузках и регулярно заниматься, например, плаванием, пилатесом, йогой или танцами.

При переходе на данный тип питания консультация врача обязательна.