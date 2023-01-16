Диета «Семь лепестков». Принципы питания, опасность и оценка нутрициолога

За неделю можно потерять несколько килограммов, но не без последствий.

Диета «Семь лепестков» — одна из разновидностей монодиет, в основе которых лежит принцип раздельного питания, когда нельзя в одном приёме пищи сочетать белки, жиры и углеводы.

Ната Гончар президент Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью (АНКЗ) Этот тип питания считают эффективным способом привести тело в форму за короткий срок, например, перед праздниками или важным событием. Я оценила практику монодиеты через призму нутрициологии и дам советы по здоровому похудению.

Диета «Лепесток» непродолжительная и рассчитана всего на семь дней. Быстрые диеты вводят организм в состояние стресса из-за резкого сокращения калорийности и сжатых сроков, это один из главных минусов такого подхода к похудению.

Монодиеты сложно назвать здоровыми, потому что однотипный рацион лишает организм важных питательных элементов и витаминов, нарушает работу желудочно-кишечного тракта.

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Диета должна быть разнообразной и сбалансированной, чтобы нормализовать вес без вреда для организма. Здоровая калорийность диетического рациона не должна опускаться ниже 1200 ккал.

На заметку: на этой диете дневная калорийность может не превышать 550 ккал, когда в течение дня бывает разрешено съесть только 500 г отварной курицы.

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Резкое сокращение калорийности запускает в организме защитный режим от голода, замедляя метаболизм и стимулируя аппетит для сохранения жировых отложений. Кроме того, соблюдение таких диет часто заканчивается срывами и последующим перееданием, что приводит к набору веса. Но обо всём по порядку.

Смысл диеты: правила и рацион

По правилам диеты каждый день в течение недели можно есть только один тип продуктов. Нельзя менять дневные рационы местами, потому что соблюдение последовательности влияет на результат.

Есть нужно понемногу, но часто: пять раз в день, тщательно пережёвывая пищу. Количество основного продукта на день диеты ограничено. Еду можно подсолить, добавить немного специй.

Фото: istockphoto.com

Обязательное условие диеты — выпивать в день не менее двух литров чистой воды, включая травяные чаи и отвары. Меню диеты простое и не требует особенного кулинарного опыта.

День №1. Рыбный

Разрешается отварная или запечённая рыба без добавления масла. В день можно съесть не более 500 г рыбного филе без костей. Употребление этого продукта наполняет организм омега-3 жирными кислотами и протеинами животного происхождения, ускоряет обменные процессы.

День №2. Овощной

В этот день можно есть свежие или запечённые овощи с низким гликемическим индексом, но не более 1,5 кг: листовые овощи, капусту, кабачки, помидоры, баклажаны. Картофель под запретом, так как в нём много крахмала.

Фото: istockphoto.com

Овощной день улучшает работу кишечника благодаря повышенному содержанию клетчатки в рационе.

День №3. Куриное мясо

Можно отварить или запечь со специями. Разрешённые 500 г продукта рекомендуется разделить на пять приёмов пищи. Куриное мясо богато протеинами и витамином В12, нормализует функции кроветворения.

День №4. Злаковый

Это может быть каша на воде или отварной гарнир из овса, ячменя, гречки или коричневого риса. Злаковые устраняют дефицит сложных углеводов в организме, снабжают его витаминами, микроэлементами и протеинами растительного происхождения. Зерновых можно съесть не более 300 г в течение дня.

День №5. Творожный

Разрешается 500 г творога (жирностью 2–5%) и около 300 мл кефира (1–2,5%). Кисломолочные продукты снабжают организм аминокислотами и кисломолочными бактериями, которые улучшают микрофлору кишечника.

Фото: istockphoto.com

Творожный день помогает справиться с запорами после белково-растительных дней диеты.

День №6. Фруктовый

В этот день можно есть любые фрукты, кроме бананов и винограда. Утром лучше отдать предпочтение сладким ягодам, а вечером выбрать кисло-сладкие плоды, например, яблоки.

Фото: istockphoto.com

Фрукты можно есть сырыми или запечёнными. Максимальное количество в день — 1,5 кг. Этот день диеты снабжает организм органическими кислотами, витаминами и минералами.

День №7. Питьевой

В закрепляющий день диеты можно пить негазированную минеральную воду, некрепкий чай, травяные отвары. Количество воды не ограничивается.

Отрицательные стороны и противопоказания диеты

За неделю монодиеты можно потерять несколько килограммов, но за счёт обезвоживания и потери мышечной массы.

На белковых диетах организм теряет много жидкости, поэтому в первые дни из организма уходит лишняя вода. Из-за значительного ограничения калорийности организм начинает сжигать мышечную массу, чтобы получить больше энергии. В результате вес снижается, однако жировые отложения остаются на месте.

Фото: istockphoto.com

То есть цель сбросить лишний вес за счёт сжигания жира не будет достигнута, а организм переживёт сильный стресс. Потеря веса при такой диете не будет долгосрочной — возвращение к привычному питанию вернёт потерянные килограммы и чаще всего с «довеском».

Это негативное последствие диеты называется эффектом йо-йо. Организм не знает, что вы сознательно ограничиваете калорийность, и начинает запасать максимум энергии даже из небольших порций еды.

После возвращения к привычному рациону он продолжает работать в этом режиме и набирает вес быстрее, чем до диеты. Повторение таких циклов «похудения» увеличивает риск развития ожирения.

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Ещё одно неприятное последствие диеты — расстройство кишечника. Организм воспринимает диету как стресс, с трудом переваривает отдельные продукты, а употребление одного белка в течение всего дня может вызвать запоры.

Овощной день диеты также перегружает работу кишечника и может спровоцировать метеоризм. Монодиета «Семь лепестков» ограничивает поступление витаминов и минералов в организм.

Фото: istockphoto.com

Если придерживаться такого рациона дольше недели, можно спровоцировать гормональные нарушения, снижение иммунитета, проблемы с желудком и кишечником. Нехватка питательных веществ ухудшает состояние кожи, волос, ногтей.

Противопоказания: заболевания желудочно-кишечного тракта, болезни почек, беременность и грудное вскармливание, сахарный диабет, низкий уровень гемоглобина и анемия, приём гормональных препаратов.

Советы для здоровой диеты

Откажитесь от идеи соблюдать ограничительную диету, если она не рекомендована врачом. Привести тело и вес в норму поможет полноценное питание без модных диет и изнурительных тренировок.

Вместо стремления к быстрому результату рекомендую сбалансировать питание, наладить сон и заняться физической активностью. Похудение будет постепенным, рацион очистится от вредных продуктов, организм обновится и наполнится силой.

Фото: istockphoto.com

Здоровое похудение должно быть максимально удобным и комфортным в физическом и эмоциональном плане. Нужно составить индивидуальное меню с учётом особенностей здоровья и образа жизни, добавить спорт, отказаться от употребления алкоголя.

Перед соблюдением любой диеты рекомендуется консультация специалиста.