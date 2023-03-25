Нейросеть научили подсказывать рецепты из имеющихся в холодильнике продуктов. Как это работает и что нас ждёт дальше?

О чём речь?

Чат-бот ChatGPT на основе новой версии нейросети GPT-4 способен составлять рецепты с пошаговым приготовлением по фотографии имеющихся у вас продуктов.

Для этого нужно загрузить снимок с содержимым своего холодильника, после чего программа распознает ингредиенты и предложит варианты блюд.

Фото: istock.com

По словам создателей чат-бота, технология может стать помощником для слепых и слабовидящих людей. Нейросеть сотрудничает с проектом Be My Eyes и рассказывает пользователям всё, что видит их смартфон.

Как это работает?

Илья Карпук директор сервисного центра Printeria, программист нейросетей Научить нейросеть по предоставленному фото из холодильника распознать продукты и составить список подходящих рецептов несложно. Для этого даже ChatGPT не нужен с его огромными ресурсами, такую нейросеть может сделать любой студент, изучающий ИИ (искусственный интеллект).

Нейросеть разбивает задачу на распознание объектов и продуктов, их классификацию, потом шерстит интернет на совпадение рецептов. А выглядит это как магия — сфотографировал холодильник, задал вопрос, например: что мне приготовить на завтрак, если не хочу яичницу. Получил результат в виде рецептов.

При обучении нейросеть переваривает огромное количество информации: и картинки, и текст. При этом все исходные смешиваются, как в огромном котле.

Фото: istock.com

По входным данным, в данном случае это картинка с продуктами, нейросеть понимает как запрос «рецепт из яиц, молока, ветчины и сыра» (условно) и пытается его «выродить» из своих параметров. Также нейросеть может создать и что-то более интересное, например, варианты блюд из солёного огурца с молоком.

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Улучшение сервисов происходит за счёт комбинирования алгоритмов. Chat-бот GPT сделал гибкую модель, которая знает и умеет больше предшественников и является универсальной, не заточенной для какого-то одного действия.

Что нас ждёт дальше?

Павел Королёв ML-инженер социально-развлекательной сети Сервисы подбора рецептов по наличию продуктов существуют очень давно. Многие популярные сайты с рецептами имеют такой функционал. Но сейчас впервые можно просто сфотографировать имеющиеся продукты, и нейронка за несколько секунд определит, что можно из них приготовить. Такой эффект стал доступен после введения распознавания продуктов.

В целом при продолжении тренда скоро можно будет увидеть смарт-холодильники, сами заказывающие продукты и навязчиво предлагающие вам рецепты на их основе. Главное, чтобы этот умный гаджет не подхватил вирус и не начал заказывать только огурцы да бананы.

Фото: istock.com

Что же касается именно ChatGPT, то это очень интересная штука с практически не ограниченным ресурсом. Она уже удивляет и иногда пугает ответами со своей долей разумности, а в новых версиях по мере обучения ей просто снимают ограничения, дают больше свободы.

Нейросеть уже меняет жизнь дизайнеров и копирайтеров, становится удобным инструментом для них или заставляет думать о смене работы. Думаю, нас ждёт очень интересное будущее.

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