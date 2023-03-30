Что надеть в тренажёрный зал: технологии и 20 крутых вещей — для качалки, йоги, фитнеса

Александра Веселова ведущая тренировок в мобильном приложении и на сайте Спортмастера Сегодня ассортимент одежды для тренажёрного зала и различных видов тренировок очень широк. Начинающий спортсмен легко может запутаться в таком разнообразии, сделать неправильный выбор и пострадать от его последствий. Какими должны быть ориентиры?



Во-первых, стоит кое-что понимать о технологиях в целом. Во-вторых – знать, чем именно вы планируете заниматься в зале. От этого будет зависеть специфика.

Какой одежда не должна быть?

Существует мнение, что вещи, которые используются для занятий спортом, должны выполнены из натуральных материалов — хлопка или льна. На деле же такие ткани показывают свою неэффективность. Они легко впитывают пот и не дают ему быстро испаряться. Приятного тут мало.

Фото: istockphoto.com

Во-первых, мокрая футболка — это просто некомфортно. Во-вторых, постепенно испаряющаяся влага будет охлаждать разгорячённое тело, что чревато простудой.

Лучше отдавать предпочтение синтетическим материалам, разработанным специально для спорта.

Также считается, что одежда для зала должна быть максимально свободной, не сковывающей движения. В некоторых случаях такой вариант может подойти, но при занятиях на тренажёрах это небезопасно — есть риск, что излишки ткани запутаются в механизме.

Фото: istockphoto.com

Ещё один минус — оверсайз-вещи не позволяют контролировать технику выполнения упражнений и мешают прогрессу. Оптимальный вариант одежды для тренажёрного зала — обтягивающая или прилегающая.

Кроме того, нельзя заниматься в одних и тех же вещах несколько раз подряд. И дело даже не в запахе пота. Если после тренировки футболку и шорты вместо стирки отправить на дно сумки, в недрах ткани будут развиваться вредные бактерии. Это может привести к проблемам с кожей или раздражению.

Фото: istockphoto.com

Наконец, существует ещё и психологический аспект — одежда не должна быть скучной. Никто не говорит, что нужно тренироваться в костюме «кремлёвской ёлки», но и отказываться от дополнительной порции энергии не стоит!

Спортивные одежда и обувь должны придавать уверенности, радовать, мотивировать. Глядя в зеркало, важно любоваться своим отражением.

Какая одежда нужна: базовый комплект

Конечно, экипировка для разных видов тренировок отличается, но всё же составить универсальный список реально. С этих вещей стоит начать, если вы пока не знаете, чем именно будете заниматься в зале, или планируете протестировать разные варианты.

Что же купить?

1. Майку или футболку. В подавляющем большинстве залов комфортная температура, и верх с коротким рукавом позволит чувствовать себя уверенно даже во время высокоинтенсивных тренировок. Также она может быть с сетчатыми вставками.

Футболка Demix, 999 руб. Фото: Demix

2. Шорты или спортивные штаны. Первый вариант предпочтительнее — он помогает обеспечить температурный комфорт. Однако многие не любят оголять ноги, и в таком случае можно использовать брюки, но обязательно из синтетических материалов.

3. Специальное бельё. Для женщин — спортивный бюстгальтер или поддерживающий топ (без косточек, натирающих элементов) и низ. Для мужчин — только низ. Форму и фасон каждый подбирает исходя из своего комфорта. Главное — использовать спортивные модели. Как правило, они выполнены из спандекса (более эластичные) или полиэстера (более прочные). И никаких плавок из неопрена!

Спортивный топ-бра Reebok Layered, 4699 руб. / Спортмастер Фото: Спортмастер

4. Спортивную обувь. Наиболее универсальными принято считать беговые и тренировочные кроссовки. Первые более гибкие и лучше амортизируют. Вторые больше подходят для силовых тренировок — имеют более жёсткую подошву и лучше фиксируют стопу.

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Кроссовки мужские FILA Krypton Cord, 5999 руб. (для силового тренинга) / Спортмастер Фото: Спортмастер

Бельё и шорты (брюки) стоит подобрать по размеру. Иначе тренировки будут доставлять дискомфорт, особенно во время выполнения некоторых упражнений. А вот футболка на размер или два больше — допустимый вариант. Главное, чтобы она не была чересчур объёмной. Во время примерки этот момент стоит проконтролировать. Да, глобальный оверсайз в тренде, но для тренировки удобство и безопасность важнее моды.

Футболка мужская Demix, 1499 руб. Фото: Demix

Важно учитывать, что в таком случае из-за неплотного прилегания к телу даже у синтетических материалов слегка нарушается отведение влаги и излишков тепла. Это не критично, но может доставить неудобства во время тренировок, главным образом, если речь о кардио или высокоинтенсивных форматах.

На какие технологии обращать внимание?

Когда речь идёт про одежду для занятий спортом, стратегические моменты – эластичность, способность отводить влагу и обеспечивать температурный комфорт. У разных производителей существуют свои названия для технологий, которые обеспечивают данные параметры:

Nike — Dri-FIT,

adidas — Climacool,

Demix — MOVI-force.

Легинсы женские Nike One Dri-FIT, Plus Size, 4899 руб. / Спортмастер Фото: Спортмастер

Ещё можно обращать внимание на наличие у материала компрессионного эффекта. Такая ткань поддерживает мышцы во время тренировок и улучшает кровообращение. Существует специальная компрессионная одежда, которую надевают после тренировки. Она помогает мышцам отдохнуть и восстановиться, а также минимизирует болевые ощущения.

Наконец, немаловажные параметры материала: гигиеничность и гипоаллергенность. Производители обычно помечают свои изделия, если те прошли соответствующие испытания и сертификацию. Это может быть важно для людей с аллергией или раздражением кожи. Некоторые модели на производстве обрабатывают антибактериальной пропиткой. Они также помечены специальным маркером.

Футболка из технологичного трикотажа X-Bionic (системы: Skin NODOR®, 3D Bionic Sphere®, Sweat Traps®), 7910 руб. / Lamoda Фото: Lamoda

Как носить лосины и легинсы этой весной? Конечно, идеальный вариант — в зал, но женщины так полюбили эту вещицу, что инструкции по её эксплуатации вне спорта точно пригодятся.

Лучше всего под эти параметры подходит одежда из специальных синтетических материалов. В них не задерживается влага, при этом они обеспечивают свободную циркуляцию воздуха. Синтетические футболки и шорты по сравнению с изделиями из натуральных тканей отличаются большей износостойкостью. Они не растягиваются и не деформируются при носке.

Теперь постараемся разобраться в нюансах. Есть ли глобальные отличия в мужской и женской одежде для фитнес-клуба? Какая специфика характерна для разных видов тренинга?

Комбинезон YogaDress (97% хлопок), 4400 руб. Фото: YogaDress

Что надеть в фитнес-клуб: более тонкие настройки

Для девушки или парня?

На самом деле с точки зрения ассортимента, наличия технологий и использования материалов разницы между мужской и женской одеждой нет. Отличаются только крой и размерная сетка. При этом женщинам, как правило, рекомендуется выбирать бельё и одежду по размеру, а мужчинам — на один-два размера больше.

Что же касается разных видов тренировок, то тут есть свои нюансы. Разбираем их подробно. Примеры вещей с фото прилагаются.

Специфика тренировок

1. Для силовых. Эту одежду отличают крой и минимальное количество швов. Чем выше интенсивность тренировок, тем их меньше.

Брюки мужские Reebok Workout Ready, 4399 руб. / Спортмастер Фото: Спортмастер

Идеальные вещи – те, которые не стесняют движений и не мешают спортсмену во время выполнения упражнений. Когда в руках тяжёлая штанга, дискомфорт точно ни к чему. Помимо неприятных ощущений, натирающая или пережимающая мышцы одежда может привести к травмам.

Необходимо выбирать максимально эластичные футболки и брюки (шорты), которые даже после многих тренировок не деформируются. Кроссовки должны надёжно фиксировать стопу, иметь жёсткую подошву. Лёгкие беговые модели не подойдут.

Кроссовки мужские 361° M’s Elite Training, 4549 руб. / Спортмастер Фото: Спортмастер

2. Для бега. В зале это будет дорожка. Алгоритм для тренировок на улице тот же.

Беговая униформа должна быть исключительно из эластичных синтетических материалов, обеспечивающих эффективное отведение пота, тепла и доступ воздуха к коже. Наличие в ткани натуральных волокон легко приведёт к перегреву тела, поэтому производители чаще используют синтетику.

Demix: компрессионные футболка (1499 руб.) и шорты (1299 руб.) / функциональное плетение MOVI-force Фото: Demix

Лучше всего для бега подходит одежда с компрессионным эффектом. Она обеспечивает хорошую циркуляцию крови и помогает мышцам получать достаточно кислорода. При высоких нагрузках это очень важно. Недостаток кислорода приводит к болевым ощущениям после тренировки.

Кроссовки женские FILA Krypton, 5499 руб. / Спортмастер Фото: Спортмастер

Кроме того, поскольку бегают часто не только в зале, но и по улице, важно, чтобы на одежде были светоотражающие элементы. Идеальной обувью, разумеется, будут беговые кроссовки. Опции тут разные. Для беговой дорожки можно слишком сильно не заморачиваться. Если же ваша тренировка выйдет за пределы зала, к выбору пары нужно будет отнестись тщательно.

Кроссовки мужские Nike Air Zoom Pegasus 38, 17 199 руб. / Спортмастер Фото: Спортмастер

Инструкции по выбору беговых кроссовок ищите ЗДЕСЬ. Там же будет и список доступных вариантов — бюджетных и очень дорогих.

3. Для кардио и высокоинтенсивных тренировок. Одежда должна быть свободной, лёгкой и эластичной. Лучше всего подходит беговая экипировка. Она объединяет в себе эти качества, плюс хорошо отводит излишки влаги и тепла. Организм человека во время кардио обильно потеет, и одежда должна обеспечивать температурный комфорт и хорошую циркуляцию воздуха.

Майка женская adidas Tech, 2799 руб. / Спортмастер Фото: Спортмастер

Лучше выбирать гипоаллергенные модели с антибактериальной пропиткой и «контролем запаха». Они лучше других подходят для высокоинтенсивных тренировок и отличаются наиболее эффективным испарением пота.

Сама одежда должна быть подобрана размер в размер, чтобы обеспечивать высокий уровень безопасности и защиты от травм. С этой задачей лучше всего справляется униформа с компрессионными вставками, поддерживающими определённые группы мышц.

Тайтсы W NIKE ONE LUXE ICNCLSH TGT, 4180 руб. (с технологией Dri-FIT) / Lamoda Фото: Lamoda

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4. Для танцев. Разные направления имеют свою специфику, поэтому при выборе формы лучше консультироваться с тренером.

Если говорить об общих моментах, то они схожи с экипировкой для бега или кардио. Одежда должна быть лёгкой, комфортной, такой, которая не сковывает движений. Также важно, чтобы она обладала гипоаллергенными свойствами, не вызывала раздражения кожи.

Demix: майка для интенсивных пробежек (649 руб.) и беговые легинсы (999 руб.) Фото: Demix

В вещах для танцев допустимо использование натуральных волокон, но при условии, что и синтетические вставки тоже есть. Их задача – обеспечивать отведение влаги с наиболее потеющих участков тела.

5. Для йоги. Поскольку такие занятия не связаны с активными движениями и интенсивными нагрузками, одежда может быть выполнена и из натуральных материалов – хлопка или льна.

YogaDress: легинсы (2600 руб.) и топ (2100 руб.). В составе хлопок. Фото: YogaDress

Йога в первую очередь направлена на контроль дыхания и является в том числе медитативной практикой, поэтому важно, чтобы вещи были удобными и не заставляли на себя отвлекаться. Можно выбрать облегающий (бесшовный) комплект или комбинезон. Можно сделать ставку на просторные брюки и майку. Йога-шаровары сейчас не так популярны, но это вопрос личного выбора и удобства.

Что ещё? Конечно, нужно позаботиться о сумке (рюкзаке), в которой вы будете носить одежду и кроссовки. Также понадобятся: бутылка для воды и полотенце. Возможно, стоит купить перчатки. Всё зависит от того, какой будет специфика ваших тренировок.

Брюки adidas YOGA PANT VICCRI, 2219 руб. / Wildberries Фото: Wildberries

Выбор экипировки – важный пункт тренировочного процесса. Разумеется, это не самое главное, но ведь мы знаем – на пути к победе не бывает мелочей. Нужно учитывать все нюансы. К тому же, имея стратегические знания о технологиях и специфике, вы точно не приобретёте лишнего, сэкономив средства. Лучше отдать лишнюю тысячу рублей за персональную тренировку или обучающий мастер-класс!

Готовы носить треники и в зале, и за его пределами? Тогда ловите советы стилиста , которые помогут выбрать трендовый спортивный костюм и научат правильно его комплектовать.