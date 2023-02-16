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Быстрая функциональная тренировка на всё тело: что это такое?

Функциональная тренировка для развития скорости, силы и выносливости от братьев Калагур
Александр и Максим Калагур Виктор Обморнов
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Функциональная тренировка от братьев Калагур
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Инвентарь не понадобится.

Функциональные тренинги – очень популярная разновидность фитнеса, и неспроста. Такие комплексы упражнений помогают в кратчайшие сроки нагрузить все группы мышц. «Функционалки» не занимают много времени и задействуют все ваши внутренние ресурсы, развивают выносливость, силу и гибкость.

Сегодня мы вместе с фитнес-блогерами Александром и Максимом Калагур подготовили небольшую тренировку в домашних условиях. Инвентарь вам не понадобится. Нужно просто освободить немного места на полу: часть упражнений будет выполняться в упоре лёжа. Характер у тренировки взрывной, будьте готовы к тому, что отдыхать почти не придётся, но результат того стоит.

Комплекс состоит из пяти упражнений, каждое из них выполняется 45 секунд, отдых между подходами – 15 секунд. Выберите нужное вам количество кругов. Распределите нагрузку грамотно, отталкиваясь от усталости, начните с малого, с каждым днём увеличивая нагрузку. Включайте видео, и вперёд!

Интенсивную круговую тренировку от братьев Калагур ищите по ссылке.
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