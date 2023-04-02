Врач назвала для теннисистов 7 групп продуктов, которые повышают выносливость

С их помощью восстановление после физических нагрузок проходит быстрее.

Теннис — это высокоинтенсивный вид спорта, который требует выносливости, силы, гибкости и быстроты. Важно понимать, что правильное питание — это ключевой фактор в достижении успеха в любом виде спорта.

Алина Красикова врач-терапевт, семейный врач Цифровой клиники ВСК Сбалансированное питание помогает теннисистам получать энергию и восстанавливать мышцы после тренировок и соревнований.

Белок

Белки являются одним из важнейших компонентов питания для игроков. Они необходимы для роста, восстановления и поддержания мышечной массы.

Спортсменам необходимо потреблять достаточное количество этого вещества для восстановления мышц после тренировок. Источниками белка являются мясо, рыба, яйца, орехи, бобовые и молочные продукты.

Фото: istockphoto.com

Углеводы

Углеводы являются основным источником энергии. Они помогают спортсменам выдерживать длительный тренировочный процесс и период соревнований. Кроме того, они ускоряют восстановление после физических нагрузок.

Фото: istockphoto.com

Углеводы разделяют на простые и сложные. Первые состоят из одного или двух молекул сахара и быстро усваиваются организмом, вызывая резкий подъём уровня глюкозы в крови. Это происходит потому, что быстрые сахара (фруктоза, глюкоза, сахароза) не нуждаются в дополнительном расщеплении в желудке и тонком кишечнике, а быстро попадают в кровоток. К ним относят мучные, кондитерские изделия, сахар, газированные напитки.

Сложные углеводы, напротив, состоят из множества молекул сахара, связанных вместе, и не так быстро усваиваются организмом. Дело в том, что такие вещества нуждаются в дополнительном расщеплении в желудке и тонком кишечнике, чтобы превратиться в простые углеводы и попасть в кровоток.

Фото: istockphoto.com

Примеры сложных углеводов включают крахмал (найденный в картофеле, зерне и рисе), целлюлозу (найденную в овощах и фруктах) и гликоген (найденный в мышцах и печени).

Простые углеводы могут быть полезными, когда спортсменам необходима быстрая энергия, например, перед тренировкой. Но частое употребление простых углеводов может привести к резкому увеличению уровня глюкозы в крови, что может быть вредным для здоровья. Это может привести к инсулинорезистентности (нарушение обмена веществ) и развитию диабета.

По ссылке фитнес-тренер назвала для бегунов 11 суперфудов, которые повышают выносливость.

С другой стороны, сложные углеводы более полезны для здоровья, поскольку они усваиваются более медленно и не вызывают резкого подъёма уровня глюкозы в крови. Это позволяет организму получать постоянную энергию на длительный период времени.

Кроме того, продукты, в состав которых входят медленные сахара, богаты питательными веществами, такими как витамины, минералы и клетчатка, которые необходимы для поддержания здоровья организма.

Клетчатка

Клетчатка, которая является формой сложных углеводов, очень важна для здоровья организма. Она не усваивается организмом, но проходит через желудок и кишечник, удаляя из них токсины и отходы.

Пищевые волокна также помогают контролировать уровень глюкозы в крови, уменьшают уровень холестерина и предотвращают запоры.

Фото: istockphoto.com

Рекомендуется, чтобы более 50% потребляемых углеводов были сложными, так как они более полезны для здоровья. Но это не означает, что простые углеводы должны быть полностью исключены из рациона. Важно соблюдать баланс и умеренность.

Жиры

Жиры также являются важной частью питания для теннисистов. Они необходимы для обмена веществ и восстановления тканей, включая мозг, сердце и лёгкие. Но важно употреблять здоровые жиры: оливковое масло, рыбий жир, авокадо и орехи. Такие продукты улучшают работу сердца и снижают уровень холестерина в крови.

Какие жиры не стоит добавлять в рацион? Здесь назвали 5 групп продуктов, от которых лучше отказаться.

Фрукты и овощи

Это важные источники витаминов, минералов и антиоксидантов. Важно употреблять разнообразные фрукты и овощи, так как каждый вид содержит свой уникальный набор питательных веществ.

Фото: istockphoto.com

Вода

Необходимо помнить про водный баланс и употреблять достаточное количество жидкости. Хороший уровень гидратации нужен для поддержания выносливости и производительности во время тренировок и матчей. Важно пить достаточное количество воды, чтобы избежать обезвоживания.

Орехи и семена

Орехи и семена — это отличный источник белка, здоровых жиров, витаминов и минералов. Они улучшают работу сердца, пищеварения и мозга, а также помогают восстановиться после физических нагрузок.

Одни из лучших видов орехов и семян для теннисистов — это миндаль, кешью, грецкий орех, тыквенные и подсолнечные семечки.

Фото: istockphoto.com

Сбалансированное питание из цельных продуктов играет важную роль в достижении успеха в теннисе. Качественный и продуманный процесс питания — это неотъемлемая часть жизни спортсменов, которая обеспечивает организм необходимыми питательными веществами для восстановления и поддержания мышц, улучшения энергии и выносливости, а также улучшения общего здоровья и производительности.