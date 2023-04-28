Разбираемся с диетологом, какие жидкости лучше всего способствуют похудению.

Вода, зелёный чай, кофе и другие напитки, которые помогут сбросить вес

Ольга Деккер диетолог, нутрициолог, член Национального общества диетологов и нутрициологов На сегодняшний день существует много вариантов напитков, которые могут оказать помощь в потере веса и насытить организм питательными веществами. Но спорт и здоровое питание также должны присутствовать в жизни.

Польза от чая, фруктовых смузи, овощных коктейлей действительно есть. Но любые напитки желательно готовить самостоятельно, чтобы наверняка знать их состав.

Ни в коем случае не стоит пить жиросжигающие разрекламированные коктейли сомнительного качества и происхождения. Эффект от них будет непредсказуемым.

Содействовать похудению могут такие напитки, как зелёный чай, кофе, вода, настои трав. Они содержат в своём составе биологически активные вещества природного происхождения, которые ускоряют метаболизм, снижают уровень холестерина, уменьшают аппетит.

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Коктейли на основе белковых порошков также помогают контролировать аппетит, продлевая чувство сытости. Но важно помнить, что такой продукт не является чудодейственным решением для похудения и не заменяет здоровый образ жизни и правильное питание.

Как напитки помогают сбросить вес?

Настои некоторых трав, таких как мята, имбирь и корица, ускоряют метаболизм и улучшают пищеварение за счёт содержания в них активных компонентов: кофеина, теанина. Они оказывают тонизирующее действие на весь организм.

Исследование британских учёных 2014 года показало, что употребление зелёного чая ускоряет метаболизм и способствует потере веса за счёт содержания в нём катехина. Биологическое вещество оказывает влияние на расход энергии и окисление жиров.

Тем не менее зелёный чай — не «чудо-средство» и не может заменить правильное питание. Рацион должен быть обязательно налажен и сформирован с учётом индивидуальных особенностей.

О других полезных свойствах этого напитка читайте по ссылке

Сколько и в каких количествах необходимо употреблять напитки для похудения?

Количество напитков, необходимых для похудения, зависит от многих факторов, таких как физическая активность, общее состояние здоровья, возраст, пол и метаболический профиль.

За рекомендациями лучше всего обратиться, например, к диетологу или нутрициологу. Специалисты смогут провести необходимые расчёты и подобрать оптимальную дозировку для конкретного случая.

Что касается общих норм, то в идеале пить не менее 1,5 л воды в день. Только потребление жидкости должно быть ещё сопоставимо с её потерями.

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Для того чтобы своевременно восполнять водно-солевой баланс в организме, немаловажно следить за некоторыми параметрами: вода должна быть комнатной температуры, без газа и добавок.

Зелёный чай рекомендуется употреблять по две-три чашки в день, свежевыжатые овощные и фруктовые соки — не более 200 мл в день, а настои трав — максимум два средних стакана.

Подробнее о том, сколько нужно пить воды в день, чтобы похудеть, рассказали здесь

В любом случае перед началом диеты и изменением своего рациона питания вам следует проконсультироваться с квалифицированным специалистом в области диетологии и здорового образа жизни.

Кому напитки противопоказаны?

Фруктовые соки, например, могут вызвать аллергию, если у человека есть реакция на какой-то ингредиент, содержащийся в напитке. Также некоторые жидкости способны ухудшить состояние людей с заболеваниями желудка: гастритом, язвенной болезнью, диабетом.

Перед началом употребления каких-либо напитков для похудения необходимо проконсультироваться с врачом или диетологом, чтобы они могли дать индивидуальные рекомендации и оценить возможные риски и побочные эффекты.

Чтобы избежать негативных последствий, в идеале готовить коктейли дома, контролируя качество ингредиентов и содержание сахара.

А вот некоторые настои трав лучше приобретать в специализированных магазинах, предлагающих высококачественные ингредиенты и профессиональное оборудование для приготовления напитков.

Фото: istockphoto.com

Важно следовать инструкциям и рекомендациям экспертов по выбору и приготовлению напитков, чтобы получить максимальную пользу для здоровья.

Какие напитки помогут сбросить вес?

Павел Ивакин врач-диетолог, сотрудник научного отдела НПК «Био-Веста» Помимо зелёного чая и различных коктейлей, поддержку организму в вопросах похудения оказывают кисломолочные напитки, кофе, соки, овощные смузи.

Белый, зелёный чай, кофе светлой и тёмной обжарки, использование имбиря в отварах с добавлением корицы, мёда, лимона, ягодные отвары и морсы действительно способствуют улучшению обмена веществ.

То же самое касается свежевыжатых соков из фруктов и овощей с добавлением сельдерея. Такие напитки желательно разбавлять водой, чтобы сберечь эмаль зубов. Добавление в их составы мяты дополнительно будет снижать аппетит.

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Белковые напитки и гейнеры из разряда спортивных продуктов применять можно тем, кто регулярно ходит в спортзал. В противном случае избыток белка может вызвать вздутие из-за брожения в кишечнике.

Полезным напитком для похудения считается и кефир. Молочный белок хорош и по усвояемости, и по влиянию на обменные процессы. Но и он имеет ряд противопоказаний, поэтому лучше проконсультироваться с врачом, особенно людям с аллергией и заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Для здорового похудения рекомендуется соблюдать дефицит калорий, употреблять качественные натуральные продукты и напитки, регулярно тренироваться.