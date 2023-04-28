Вода, зелёный чай, кофе и другие напитки, которые помогут сбросить вес

На сегодняшний день существует много вариантов напитков, которые могут оказать помощь в потере веса и насытить организм питательными веществами. Но спорт и здоровое питание также должны присутствовать в жизни.
Польза от чая, фруктовых смузи, овощных коктейлей действительно есть. Но любые напитки желательно готовить самостоятельно, чтобы наверняка знать их состав.
Содействовать похудению могут такие напитки, как зелёный чай, кофе, вода, настои трав. Они содержат в своём составе биологически активные вещества природного происхождения, которые ускоряют метаболизм, снижают уровень холестерина, уменьшают аппетит.
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Коктейли на основе белковых порошков также помогают контролировать аппетит, продлевая чувство сытости. Но важно помнить, что такой продукт не является чудодейственным решением для похудения и не заменяет здоровый образ жизни и правильное питание.
Как напитки помогают сбросить вес?
Настои некоторых трав, таких как мята, имбирь и корица, ускоряют метаболизм и улучшают пищеварение за счёт содержания в них активных компонентов: кофеина, теанина. Они оказывают тонизирующее действие на весь организм.
Тем не менее зелёный чай — не «чудо-средство» и не может заменить правильное питание. Рацион должен быть обязательно налажен и сформирован с учётом индивидуальных особенностей.
Сколько и в каких количествах необходимо употреблять напитки для похудения?
Количество напитков, необходимых для похудения, зависит от многих факторов, таких как физическая активность, общее состояние здоровья, возраст, пол и метаболический профиль.
За рекомендациями лучше всего обратиться, например, к диетологу или нутрициологу. Специалисты смогут провести необходимые расчёты и подобрать оптимальную дозировку для конкретного случая.
Что касается общих норм, то в идеале пить не менее 1,5 л воды в день. Только потребление жидкости должно быть ещё сопоставимо с её потерями.
Фото: istockphoto.com
Для того чтобы своевременно восполнять водно-солевой баланс в организме, немаловажно следить за некоторыми параметрами: вода должна быть комнатной температуры, без газа и добавок.
Зелёный чай рекомендуется употреблять по две-три чашки в день, свежевыжатые овощные и фруктовые соки — не более 200 мл в день, а настои трав — максимум два средних стакана.
В любом случае перед началом диеты и изменением своего рациона питания вам следует проконсультироваться с квалифицированным специалистом в области диетологии и здорового образа жизни.
Кому напитки противопоказаны?
Фруктовые соки, например, могут вызвать аллергию, если у человека есть реакция на какой-то ингредиент, содержащийся в напитке. Также некоторые жидкости способны ухудшить состояние людей с заболеваниями желудка: гастритом, язвенной болезнью, диабетом.
Чтобы избежать негативных последствий, в идеале готовить коктейли дома, контролируя качество ингредиентов и содержание сахара.
А вот некоторые настои трав лучше приобретать в специализированных магазинах, предлагающих высококачественные ингредиенты и профессиональное оборудование для приготовления напитков.
Фото: istockphoto.com
Важно следовать инструкциям и рекомендациям экспертов по выбору и приготовлению напитков, чтобы получить максимальную пользу для здоровья.
Какие напитки помогут сбросить вес?
Помимо зелёного чая и различных коктейлей, поддержку организму в вопросах похудения оказывают кисломолочные напитки, кофе, соки, овощные смузи.
Белый, зелёный чай, кофе светлой и тёмной обжарки, использование имбиря в отварах с добавлением корицы, мёда, лимона, ягодные отвары и морсы действительно способствуют улучшению обмена веществ.
То же самое касается свежевыжатых соков из фруктов и овощей с добавлением сельдерея. Такие напитки желательно разбавлять водой, чтобы сберечь эмаль зубов. Добавление в их составы мяты дополнительно будет снижать аппетит.
Фото: istockphoto.com
Белковые напитки и гейнеры из разряда спортивных продуктов применять можно тем, кто регулярно ходит в спортзал. В противном случае избыток белка может вызвать вздутие из-за брожения в кишечнике.
Полезным напитком для похудения считается и кефир. Молочный белок хорош и по усвояемости, и по влиянию на обменные процессы. Но и он имеет ряд противопоказаний, поэтому лучше проконсультироваться с врачом, особенно людям с аллергией и заболеваниями желудочно-кишечного тракта.