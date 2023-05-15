Чтобы изменить жизнь и стать счастливым: 50 мотивирующих цитат на каждый день

Слышали о том, что мысль материальна? Если вам кажется, что в жизни нужно что-то менять, сначала хорошенько это обдумайте, затем вдохновитесь, а потом — решительно действуйте. В голове при этом держите свою цель и позитивный настрой. Чтобы его создать и укрепить, мы собрали огромный список мудрых советов и мотивирующих цитат. Мысли этих людей точно заслуживают внимания, а слова — доверия.
Цель — укрепить дух и веру в себя, чтобы на пути к жизни своей мечты удалось не свернуть с направления.
Сначала определитесь со своим идеалом — поставьте цель. Потом запаситесь необходимыми средствами для её достижения: мудростью, деньгами, методами и материалами. И, наконец, используйте все свои средства для достижения цели.
Аристотель, греческий философ
Аристотель
Фото: istockphoto.com
Когда человек не знает, к какой пристани он держит путь, для него ни один ветер не будет попутным.
Сенека, римский философ, государственный деятель
Свобода ничего не стоит, если она не включает в себя свободу ошибаться.
Махатма Ганди, индийский политический и общественный деятель
Майкл Джордан
Фото: Bill Greene/Getty Images
За всю свою карьеру я промахнулся 9000 раз. Я проиграл почти 300 игр. 26 раз мне был доверен решающий бросок, и я промахивался. Я терпел поражения в своей жизни снова и снова. И поэтому я успешен.
Майкл Джордан, американский баскетболист
Счастье — это не нечто готовое. Счастье зависит только от ваших действий.
Далай-лама, духовный лидер последователей тибетского буддизма
Девушка рядом с памятником Конфуцию
Фото: istockphoto.com
На самом деле жизнь проста, но мы настойчиво её усложняем.
Конфуций, древний мыслитель и китайский философ
Вы никогда не пересечёте океан, если не наберётесь мужества потерять берег из виду.
Христофор Колумб, мореплаватель
Начинайте делать всё, что вы можете сделать, и даже то, о чём можете хотя бы мечтать. В смелости — гений, сила и магия.
Иоганн Вольфганг Гёте, поэт, драматург и критик
Всё дело в мыслях. Мысль — начало всего. И мыслями можно управлять. И поэтому главное дело совершенствования — работать над мыслями.
Лев Толстой, писатель и мыслитель
Лев Толстой
Фото: istockphoto.com
Не так важно то, что вы получите, достигнув своих целей, как то, кем вы станете, сделав это.
Зиг Зиглар, писатель и мотивационный оратор
Возможно, вам придётся сражаться в битве более одного раза, чтобы выиграть.
Маргарет Тэтчер, премьер-министр Великобритании в 1979–1990 годах
Маргарет Тэтчер
Фото: Derek Hudson/Getty Images
Все наши мечты могут сбыться, если у нас хватит смелости их осуществить.
Уолт Дисней, художник-мультипликатор, основатель компании Walt Disney Productions
Если вы проходите через ад, продолжайте идти. Кому придёт идея останавливаться в аду?
Уинстон Черчилль, премьер-министр Великобритании в 1940–1945 и 1951–1955 годах, лауреат Нобелевской премии по литературе
Не старайтесь стать успешным человеком, а пытайтесь стать ценным человеком.
Альберт Эйнштейн, физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии по физике
Марка с изображением Альберта Эйнштейна
Фото: istockphoto.com
Через 20 лет вы будете больше разочарованы теми вещами, которые вы не делали, чем теми, которые вы сделали. Так отчальте от тихой пристани. Почувствуйте попутный ветер в вашем парусе. Двигайтесь вперёд, действуйте, открывайте!
Марк Твен, писатель и журналист
Откладывайте на завтра лишь то, что вы не хотите завершить до самой смерти. Действие — основной ключ к успеху.
Пабло Пикассо, художник
Пабло Пикассо
Фото: Tony Vaccaro / Getty Images
Надо любить жизнь больше, чем смысл жизни.
Фёдор Достоевский, писатель и публицист
Стоит только поверить, что вы можете, — и вы уже на полпути к цели.
Теодор Рузвельт, 26-й президент США
В конечном итоге всё будет хорошо. Если пока не хорошо, значит, это ещё не конец.
Пауло Коэльо, писатель и поэт
Виктор Франкл
Фото: Evening Standard/Hulton Archive/Getty Images
Когда мы больше не в состоянии изменить ситуацию, нам надо менять себя.
Виктор Франкл, психиатр, философ и писатель
Недостаточно просто знать, нужно использовать знания. Мало хотеть чего-то, нужно делать.
Леонардо да Винчи, художник, изобретатель, писатель
Мари Кюри
Фото: Getty Images
Важно верить, что талант нам даётся не просто так — и что любой ценой его нужно для чего-то использовать.
Мари Кюри, учёная-экспериментатор, первая женщина-преподавательница Парижского университета
Я не провалил тест. Я просто нашёл сто способов написать его неправильно.
Бенджамин Франклин, политический деятель, учёный, философ
Неудача — это просто возможность начать снова, но уже более мудро.
Генри Форд, изобретатель, владелец заводов по производству автомобилей
Марка с изображением Винсента Ван Гога
Фото: istockphoto.com
Если внутренний голос говорит вам, что вы не можете рисовать, — рисуйте как можно больше, тогда этот голос затихнет.
Винсент Ван Гог, художник-постимпрессионист
Выживает не самый сильный, а самый восприимчивый к переменам.
Чарльз Дарвин, учёный, натуралист, путешественник
Успешный человек вырабатывает привычку делать то, что не любит делать неудачник.
Томас Эдисон, изобретатель и предприниматель
Нам не дано вернуть вчерашний день, но то, что будет завтра, зависит от нас.
Линдон Джонсон, 36-й президент США
Авраам Линкольн
Фото: Getty Images
Жизнь измеряется не тем, сколько в ней лет, а тем, сколько в этих годах настоящей жизни.
Авраам Линкольн, 16-й президент США
Никогда не поздно или — в моём случае — никогда не рано стать тем, кем ты хочешь стать. Временных рамок нет, можешь начать когда угодно. Можешь измениться или остаться прежним — правил не существует.
Фрэнсис Скотт Фицджеральд, писатель
Наша жизнь начинает подходить к концу, когда мы перестаём говорить о действительно важных вещах.
Мартин Лютер Кинг-младший, правозащитник и общественный деятель
Мартин Лютер Кинг-младший
Фото: Stephen F. Somerstein/Getty Images
Не говорите о том, что у вас нет времени. Времени у вас ровно столько же, сколько его было у Микеланджело, Леонардо да Винчи, Томаса Джефферсона, Пастера, Хелен Келлер, Альберта Эйнштейна.
Джексон Браун, автор-исполнитель, продюсер
Надеюсь, что в конце своих дней, когда я предстану перед богом, у меня не останется ни капли таланта, чтобы я могла сказать ему: «Я использовала всё, что ты дал мне».
Эрма Бомбек, писатель, журналист
Когда мне было пять лет, мама всегда говорила, что главное в жизни — счастье. Когда я пошёл в школу, на вопрос, кем я хочу быть, когда вырасту, я ответил «счастливым человеком». Мне тогда сказали, что я не понимаю вопроса, а я ответил, что это они не понимают жизни.
Джон Леннон, рок-музыкант, композитор
Марка с изображением Джона Леннона
Фото: istockphoto.com
Как прекрасно, что не нужно ждать ни минуты, чтобы начать делать мир лучше.
Анна Франк, автор дневников о концлагере
Они спрашивают: «Как ты можешь управиться со всеми делами за 15 минут?» Я отвечаю: «Это просто. Надо не терять ни единой секунды».
Ричард Брэнсон, британский предприниматель, основатель корпорации Virgin
Если всю жизнь не рождаешься, значит, всю свою жизнь умираешь.
Боб Дилан, автор-исполнитель, лауреат Нобелевской премии по литературе
Если ты хочешь построить корабль, не надо созывать людей, планировать, делить работу, доставать инструменты. Надо заразить людей стремлением к бесконечному морю. Тогда они сами построят корабль.
Антуан де Сент-Экзюпери, писатель, журналист и военный лётчик
Мэрилин Монро
Фото: Getty Images
Иногда, разбив хорошее, можно сложить что‑то лучшее.
Мэрилин Монро, киноактриса, певица и модель
Лучшие годы вашей жизни — когда вы осознаёте, что ваши проблемы принадлежат вам. Вы не вините в них мать, экологию или президента. Вы осознаёте, что сами контролируете свою судьбу.
Альберт Эллис, психолог, автор рационально-эмоциональной поведенческой терапии и писатель
Я считаю, что единственная смелость, в которой кто-либо нуждается, — это смелость следовать своим собственным мечтам.
Опра Уинфри, телеведущая, общественный деятель
Стив Джобс
Фото: Justin Sullivan/Getty Images
Единственный способ достичь выдающегося результата и сделать большую работу — это любить то, что ты делаешь.
Стив Джобс, предприниматель и изобретатель, один из основателей Apple
Вы должны уважать людей и много работать, чтобы быть в форме. Раньше я очень усердно тренировался, чтобы реализовать мечту. Когда другие игроки уходили на пляж после тренировки, я пинал мяч. Бесконечное трудолюбие отличает просто хорошего игрока от непревзойдённого. Я всегда стремился ко второму типу.
Пеле, единственный футболист в мире, три раза становившийся чемпионом мира
Пеле
Фото: Xavi Torrent/Getty Images
Причина создаёт ограничения. Но вы можете сделать многое, если верите в это всем своим сердцем.
Арнольд Шварценеггер, культурист, актёр
Только работа, а не талант может принести вам успех сегодня.
Роджер Федерер, бывшая первая ракетка мира, 20-кратный победитель турниров «Большого шлема»
Если моё имя и осталось в футболе, то обязан я этим не матери-природе и не счастливым генам, а прежде всего тем, кто составлял среду, в которой я рос и воспитывался, тем, кто учил меня работать и играть в футбол. Обязан обстоятельствам, сделавшим мою жизнь такой, а не иной. Наверное, самому себе я тоже обязан, потому что трудясь не страшился измазать руки, не кривил губы от солёного рабочего пота, не стеснялся признаваться себе в собственных слабостях и собственном несовершенстве.
Лев Яшин, футболист, единственный вратарь в истории, получивший «Золотой мяч»
Конор Макгрегор
Фото: By Thomas King/Getty Images
Вы можете быть кем угодно, если вы уделите этому время.
Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в лёгком и полулёгком весе
Путь к кабинету генерального директора должен пролегать не через кабинет финансового директора и не через отдел маркетинга. Он должен пролегать через инженерный и конструкторский отделы.
Илон Маск, миллиардер, генеральный директор SpaceX и Tesla
Илон Маск
Фото: Taylor Hill/Getty Images
Не слушайте тех, кто велит играть на скрипке, когда вы отлично играете на барабанах.
Жозе Моуринью, футбольный тренер, один из самых титулованных специалистов в истории
Жертвенность и талант всегда идут вместе.
Лионель Месси, футболист
- 25 мая 2023
-
06:00
- 24 мая 2023
-
19:24
-
17:20
-
16:36
-
10:21
- 23 мая 2023
-
14:30
-
10:00
-
06:00
- 22 мая 2023
-
18:00
-
14:00
-
10:00
-
06:00
- 21 мая 2023
-
18:00
-
14:00
-
10:00
-
06:00
- 20 мая 2023
-
22:01
-
18:00
-
14:00
-
10:00
-
06:00
- 19 мая 2023
-
16:00
-
15:30
-
10:00
-
08:00
-
06:00
- 18 мая 2023
-
18:00
-
16:00
-
14:00
-
10:00
-
06:00
- 17 мая 2023
-
19:11
-
17:00
-
16:00
-
10:00