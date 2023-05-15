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50 мотивирующих и вдохновляющих цитат на каждый день

Чтобы изменить жизнь и стать счастливым: 50 мотивирующих цитат на каждый день
Валентина Глазко
50 мудрых цитат, которые помогут поменять жизнь
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Пора действовать! Если страшно, ловите ободряющие напутствия тех, чьи судьбы точно нельзя назвать заурядными.

Слышали о том, что мысль материальна? Если вам кажется, что в жизни нужно что-то менять, сначала хорошенько это обдумайте, затем вдохновитесь, а потом — решительно действуйте. В голове при этом держите свою цель и позитивный настрой. Чтобы его создать и укрепить, мы собрали огромный список мудрых советов и мотивирующих цитат. Мысли этих людей точно заслуживают внимания, а слова — доверия.

Цель — укрепить дух и веру в себя, чтобы на пути к жизни своей мечты удалось не свернуть с направления.

Сначала определитесь со своим идеалом — поставьте цель. Потом запаситесь необходимыми средствами для её достижения: мудростью, деньгами, методами и материалами. И, наконец, используйте все свои средства для достижения цели.

Аристотель, греческий философ

Аристотель

Аристотель

Фото: istockphoto.com

Когда человек не знает, к какой пристани он держит путь, для него ни один ветер не будет попутным.

Сенека, римский философ, государственный деятель

Свобода ничего не стоит, если она не включает в себя свободу ошибаться.

Махатма Ганди, индийский политический и общественный деятель

Майкл Джордан

Майкл Джордан

Фото: Bill Greene/Getty Images

За всю свою карьеру я промахнулся 9000 раз. Я проиграл почти 300 игр. 26 раз мне был доверен решающий бросок, и я промахивался. Я терпел поражения в своей жизни снова и снова. И поэтому я успешен.

Майкл Джордан, американский баскетболист

Счастье — это не нечто готовое. Счастье зависит только от ваших действий.

Далай-лама, духовный лидер последователей тибетского буддизма

Девушка рядом с памятником Конфуцию

Девушка рядом с памятником Конфуцию

Фото: istockphoto.com

На самом деле жизнь проста, но мы настойчиво её усложняем.

Конфуций, древний мыслитель и китайский философ

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Вы никогда не пересечёте океан, если не наберётесь мужества потерять берег из виду.

Христофор Колумб, мореплаватель

Начинайте делать всё, что вы можете сделать, и даже то, о чём можете хотя бы мечтать. В смелости — гений, сила и магия.

Иоганн Вольфганг Гёте, поэт, драматург и критик

Всё дело в мыслях. Мысль — начало всего. И мыслями можно управлять. И поэтому главное дело совершенствования — работать над мыслями.

Лев Толстой, писатель и мыслитель

Лев Толстой

Лев Толстой

Фото: istockphoto.com

Не так важно то, что вы получите, достигнув своих целей, как то, кем вы станете, сделав это.

Зиг Зиглар, писатель и мотивационный оратор

Возможно, вам придётся сражаться в битве более одного раза, чтобы выиграть.

Маргарет Тэтчер, премьер-министр Великобритании в 1979–1990 годах

Маргарет Тэтчер

Маргарет Тэтчер

Фото: Derek Hudson/Getty Images

Все наши мечты могут сбыться, если у нас хватит смелости их осуществить.

Уолт Дисней, художник-мультипликатор, основатель компании Walt Disney Productions

Если вы проходите через ад, продолжайте идти. Кому придёт идея останавливаться в аду?

Уинстон Черчилль, премьер-министр Великобритании в 1940–1945 и 1951–1955 годах, лауреат Нобелевской премии по литературе

Не старайтесь стать успешным человеком, а пытайтесь стать ценным человеком.

Альберт Эйнштейн, физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии по физике

Марка с изображением Альберта Эйнштейна

Марка с изображением Альберта Эйнштейна

Фото: istockphoto.com

Через 20 лет вы будете больше разочарованы теми вещами, которые вы не делали, чем теми, которые вы сделали. Так отчальте от тихой пристани. Почувствуйте попутный ветер в вашем парусе. Двигайтесь вперёд, действуйте, открывайте!

Марк Твен, писатель и журналист

Откладывайте на завтра лишь то, что вы не хотите завершить до самой смерти. Действие — основной ключ к успеху.

Пабло Пикассо, художник

Пабло Пикассо

Пабло Пикассо

Фото: Tony Vaccaro / Getty Images

Надо любить жизнь больше, чем смысл жизни.

Фёдор Достоевский, писатель и публицист

Стоит только поверить, что вы можете, — и вы уже на полпути к цели.

Теодор Рузвельт, 26-й президент США

В конечном итоге всё будет хорошо. Если пока не хорошо, значит, это ещё не конец.

Пауло Коэльо, писатель и поэт

Виктор Франкл

Виктор Франкл

Фото: Evening Standard/Hulton Archive/Getty Images

Когда мы больше не в состоянии изменить ситуацию, нам надо менять себя.

Виктор Франкл, психиатр, философ и писатель

Недостаточно просто знать, нужно использовать знания. Мало хотеть чего-то, нужно делать.

Леонардо да Винчи, художник, изобретатель, писатель

Мари Кюри

Мари Кюри

Фото: Getty Images

Важно верить, что талант нам даётся не просто так — и что любой ценой его нужно для чего-то использовать.

Мари Кюри, учёная-экспериментатор, первая женщина-преподавательница Парижского университета

Я не провалил тест. Я просто нашёл сто способов написать его неправильно.

Бенджамин Франклин, политический деятель, учёный, философ

Неудача — это просто возможность начать снова, но уже более мудро.

Генри Форд, изобретатель, владелец заводов по производству автомобилей

Марка с изображением Винсента Ван Гога

Марка с изображением Винсента Ван Гога

Фото: istockphoto.com

Если внутренний голос говорит вам, что вы не можете рисовать, — рисуйте как можно больше, тогда этот голос затихнет.

Винсент Ван Гог, художник-постимпрессионист

Выживает не самый сильный, а самый восприимчивый к переменам.

Чарльз Дарвин, учёный, натуралист, путешественник

История настоящего мужества и верности цели:
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Томас Эдисон, изобретатель и предприниматель

Нам не дано вернуть вчерашний день, но то, что будет завтра, зависит от нас.

Линдон Джонсон, 36-й президент США

Авраам Линкольн

Авраам Линкольн

Фото: Getty Images

Жизнь измеряется не тем, сколько в ней лет, а тем, сколько в этих годах настоящей жизни.

Авраам Линкольн, 16-й президент США

Никогда не поздно или — в моём случае — никогда не рано стать тем, кем ты хочешь стать. Временных рамок нет, можешь начать когда угодно. Можешь измениться или остаться прежним — правил не существует.

Фрэнсис Скотт Фицджеральд, писатель

Наша жизнь начинает подходить к концу, когда мы перестаём говорить о действительно важных вещах.

Мартин Лютер Кинг-младший, правозащитник и общественный деятель

Мартин Лютер Кинг-младший

Мартин Лютер Кинг-младший

Фото: Stephen F. Somerstein/Getty Images

Не говорите о том, что у вас нет времени. Времени у вас ровно столько же, сколько его было у Микеланджело, Леонардо да Винчи, Томаса Джефферсона, Пастера, Хелен Келлер, Альберта Эйнштейна.

Джексон Браун, автор-исполнитель, продюсер

Надеюсь, что в конце своих дней, когда я предстану перед богом, у меня не останется ни капли таланта, чтобы я могла сказать ему: «Я использовала всё, что ты дал мне».

Эрма Бомбек, писатель, журналист

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Когда мне было пять лет, мама всегда говорила, что главное в жизни — счастье. Когда я пошёл в школу, на вопрос, кем я хочу быть, когда вырасту, я ответил «счастливым человеком». Мне тогда сказали, что я не понимаю вопроса, а я ответил, что это они не понимают жизни.

Джон Леннон, рок-музыкант, композитор

Марка с изображением Джона Леннона

Марка с изображением Джона Леннона

Фото: istockphoto.com

Как прекрасно, что не нужно ждать ни минуты, чтобы начать делать мир лучше.

Анна Франк, автор дневников о концлагере

Они спрашивают: «Как ты можешь управиться со всеми делами за 15 минут?» Я отвечаю: «Это просто. Надо не терять ни единой секунды».

Ричард Брэнсон, британский предприниматель, основатель корпорации Virgin

Если всю жизнь не рождаешься, значит, всю свою жизнь умираешь.

Боб Дилан, автор-исполнитель, лауреат Нобелевской премии по литературе

Если ты хочешь построить корабль, не надо созывать людей, планировать, делить работу, доставать инструменты. Надо заразить людей стремлением к бесконечному морю. Тогда они сами построят корабль.

Антуан де Сент-Экзюпери, писатель, журналист и военный лётчик

Мэрилин Монро

Мэрилин Монро

Фото: Getty Images

Иногда, разбив хорошее, можно сложить что‑то лучшее.

Мэрилин Монро, киноактриса, певица и модель

Лучшие годы вашей жизни — когда вы осознаёте, что ваши проблемы принадлежат вам. Вы не вините в них мать, экологию или президента. Вы осознаёте, что сами контролируете свою судьбу.

Альберт Эллис, психолог, автор рационально-эмоциональной поведенческой терапии и писатель

Я считаю, что единственная смелость, в которой кто-либо нуждается, — это смелость следовать своим собственным мечтам.

Опра Уинфри, телеведущая, общественный деятель

Стив Джобс

Стив Джобс

Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Единственный способ достичь выдающегося результата и сделать большую работу — это любить то, что ты делаешь.

Стив Джобс, предприниматель и изобретатель, один из основателей Apple

Вы должны уважать людей и много работать, чтобы быть в форме. Раньше я очень усердно тренировался, чтобы реализовать мечту. Когда другие игроки уходили на пляж после тренировки, я пинал мяч. Бесконечное трудолюбие отличает просто хорошего игрока от непревзойдённого. Я всегда стремился ко второму типу.

Пеле, единственный футболист в мире, три раза становившийся чемпионом мира

Пеле

Пеле

Фото: Xavi Torrent/Getty Images

Причина создаёт ограничения. Но вы можете сделать многое, если верите в это всем своим сердцем.

Арнольд Шварценеггер, культурист, актёр

Только работа, а не талант может принести вам успех сегодня.

Роджер Федерер, бывшая первая ракетка мира, 20-кратный победитель турниров «Большого шлема»

Если моё имя и осталось в футболе, то обязан я этим не матери-природе и не счастливым генам, а прежде всего тем, кто составлял среду, в которой я рос и воспитывался, тем, кто учил меня работать и играть в футбол. Обязан обстоятельствам, сделавшим мою жизнь такой, а не иной. Наверное, самому себе я тоже обязан, потому что трудясь не страшился измазать руки, не кривил губы от солёного рабочего пота, не стеснялся признаваться себе в собственных слабостях и собственном несовершенстве.

Лев Яшин, футболист, единственный вратарь в истории, получивший «Золотой мяч»

Конор Макгрегор

Конор Макгрегор

Фото: By Thomas King/Getty Images

Вы можете быть кем угодно, если вы уделите этому время.

Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в лёгком и полулёгком весе

Путь к кабинету генерального директора должен пролегать не через кабинет финансового директора и не через отдел маркетинга. Он должен пролегать через инженерный и конструкторский отделы.

Илон Маск, миллиардер, генеральный директор SpaceX и Tesla

Илон Маск

Илон Маск

Фото: Taylor Hill/Getty Images

Не слушайте тех, кто велит играть на скрипке, когда вы отлично играете на барабанах.

Жозе Моуринью, футбольный тренер, один из самых титулованных специалистов в истории

Жертвенность и талант всегда идут вместе.

Лионель Месси, футболист

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