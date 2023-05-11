Похудел, но выжил: история Алена Бомбара, который за 65 дней пересёк океан без запасов еды

Имя французского врача Алена Бомбара известно на весь мир. Именно он покорил Атлантический океан на обычной резиновой лодке. Ему удалось выжить после кораблекрушения и не умереть от голода. Как же этот человек решился на такое приключение и как ему удалось довести его до конца?

Ален Бомбар начал интересоваться темой выживания в экстремальных условиях в годы студенчества, когда учился в медицинском университете. Молодой человек изучал истории путешественников, которые пережили несчастные случаи. Он пришёл к выводу, что люди могут стойко переносить холод, непогоду и даже голод. Научные данные говорили об обратном, но уверенность Алена ничто не могло поколебать.

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Как пришла идея плавания?

Огромную роль сыграл один случай из жизни медика. В 1951 году Бомбар работал в госпитале графства Булонь. Во время его ночной смены произошла трагедия. Судно «Нотр-Дам-де-Пейраг» столкнулось с сооружением для защиты акватории порта. Оно находилось недалеко от берега, погода была безветренной, и никаких сложностей с эвакуацией не возникло, тем не менее…

На борту обнаружилось 43 погибших. Все они были облачены в спасательные жилеты. Ален Бомбар никак не мог понять, почему эти люди умерли, если их жизни по сути ничего не угрожало? Позже ответ был найден, но, чтобы сделать этот и другие выводы, Алену пришлось пережить тяжёлые испытания.

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После долгих раздумий Бомбар решил воссоздать ситуацию, которая будет приближена к кораблекрушению. Он хотел на собственном опыте испытать возможности человеческого организма. Врач поставил задачу доказать, что:

возможно совершить плавание на надувном плоту и не утонуть;

возможно не умереть от голода и не заболеть цингой, если употреблять планктон и сырую рыбу;

возможно не умереть от жажды, если пить сок, выжатый из рыб, и морскую воду.

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Подготовка к экспедиции

Сборы заняли несколько месяцев. В первую очередь Ален проводил лабораторные исследования в Океанографическом музее Монако. Французский врач пришёл к выводу, что большая часть рыб на 80% состоит из жидкости. Это говорило о том, что выжав из них сок, можно утолить жажду. Другое заключение касалось морской воды, которую в небольших порциях вполне можно употреблять.

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Отдельным пунктом приготовления к путешествию стала разработка конструкции плота. После многочисленных правок в течение нескольких недель совместно с инженером они соорудили четырёхметровую шлюпку с закруглённым носом.

Изначально Бомбар планировал взять с собой попутчика. Для этого он даже давал объявления в газетах. Однако мало кто воспринимал его всерьёз. Нашёлся лишь один отважный человек — яхтсмен из Панамы Джон Палмер. Правда, после двухнедельного пробного плавания из Монако на Майорку отказался и он… Алену пришлось отправиться одному. Свою лодку он иронично назвал «Еретик».

Само путешествие

19 октября 1952 года Бомбар начал свой путь с Канарских островов. Проститься с ним пришла жена, на руках которой была новорождённая дочь. Следовал путешественник по пути Христофора Колумба, проделавшего экспедицию из Испании в Гран-Канарию, захватив также Зелёный Мыс и Антильский остров.

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Фото: istockphoto.com

В первые же сутки Ален попал в шторм. Он вычерпывал воду шляпой. Уже спустя несколько часов изнурительных попыток спасти жизнь обессиливший Бомбар потерял сознание. Когда он пришёл в себя, судно было практически полностью затоплено. К тому же у «Еретика» лопнул парус… Это француз предусмотрел, у него был запасной вариант. Однако и его настигла та же участь. 60 дней врач шёл с зашитым вручную парусом.

Помимо непогоды, Ален сталкивался с недружелюбностью морских обитателей. То рыба-меч проткнёт резину, то кто-то отгрызёт часть тента. Не говоря уже о преследовании акул, от которых он отбивался веслом. Казалось, что уж ракушки точно не смогут принести беды, но они гнездились на швах судна и прорастали в него. Каждый день Бомбар осматривал шлюпку и устранял образовавшиеся неполадки.

Фото: istockphoto.com

Чтобы сохранять связь с реальностью, путешественник сверялся с системой навигации и читал книги. Много времени уходило на добычу еды, ведь медик целенаправленно не взял удочки и сети. Вместо них использовал гарпун и вёсла. Также он ел птиц (в сыром виде).

В конце пути Бомбар заметил несколько знаков приближения суши. Сперва пролетел лист с дерева, а после – бабочка! Казалось, что земля близка, но из-за штиля он никак не мог до неё добраться. Потребовались недели, чтобы земля наконец-то показалась на горизонте.

22 декабря 1952 года, на 65-й день экспедиции, «Еретик» оказался на Барбадосе.

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По прибытии Алена Бомбара обнаружили в состоянии сильного физического истощения. Он потерял порядка 25 килограммов. Уровень гемоглобина и эритроцитов были на смертельных показаниях. Ногти отслоились, кожа разбухла и покрылась сыпью. Но, цель была достигнута!

Во время путешествия Бомбар вёл заметки, именно они и легли в основу его книги «За бортом по своей воле». Французский врач хотел рассказать свою историю, чтобы помочь тем, кто попал в крушение. Он сделал вывод, что к смерти в таких ситуациях чаще всего приводят не голод и жажда… Всему виной страх. Именно он погубил тех людей на судне «Нотр-Дам-де-Пейраг».

Дневник, состоящий из более чем 200 страниц, стал мировым бестселлером. Также опыт путешественника имеет большую практическую составляющую по изучению человеческих возможностей.

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