Эффективное упражнение для прокачки рук. Учимся выполнять отжимания «Пика»

Спортивный мир очень разнообразен не только в части, касающейся видов спорта. Вариаций выполнения одного известного упражнения может быть очень много. Сегодня мы поговорим об отжиманиях и расскажем об очень необычном его типе.

Называется он отжимания «Пика», и, готовы поспорить, о нём слышали очень немногие. Вместе с фитнес-тренером рассказали, как их правильно делать и в чём особенность.

Андрей Донских супервайзер и тренер World Class Крайне интересная вариация отжиманий. Упражнение задействует сразу несколько групп мышц и очень эффективно при правильной технике. Перед тем как приступить к выполнению, качественно разомнитесь, особенно плечи.

Разминка

Какой бы ни была ваша тренировка, разогревом мышц пренебрегать нельзя. Разминка не только предотвращает риск травм, но и адаптирует мускулы к нагрузке и заставляет их работать продуктивнее.

Андрей Донских: разминка должна быть качественной. Нужно подготовить к тренировке нервную и гормональную системы, мышцы, связки, сухожилия. Для основной части подойдёт лёгкий бег или, например, велотренажёр. Далее вращательными движениями разминаем рабочие суставы. Далее немного динамически растягиваем участвующие в работе мышцы.

Круговые движения в лучезапястных суставах

Техника выполнения

Встаньте прямо, ноги поставьте на ширине плеч, руки вытяните в стороны.

Выполняйте вращательные движения в суставах, на пять счётов в одну сторону, на следующие пять – в другую.

Круговые движения в локтевых суставах

Техника выполнения

Встаньте прямо, ноги поставьте на ширине плеч, руки вытяните в стороны.

Выполняйте круговые движения на пять счётов вовнутрь и на следующие пять – во внешнюю сторону.

Круговые движения в плечевых суставах

Техника выполнения

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки опустите вдоль тела.

Делайте круговые движения в плечевом суставе, добавьте амплитуды.

На пять счётов в одну сторону, на пять – в другую.

Фото: istockphoto.com

Какие мышцы задействуются в отжиманиях «Пика»?

Классические отжимания прорабатывают дельты, трицепс и мышцы груди. За счёт специфического исходного положения, из которого выполняются отжимания «Пика», целевые группы мышц немного меняются, хоть и не кардинально.

Упражнение отлично подойдёт для тренировки плеч, грудных мускулов, особенно верхней части, и трицепса. Грудные делятся на две группы: верхние и нижние. Отжимания «Пика» активируют нижний сегмент, что придаёт ему более ярко выраженную форму. Также задействуются дельтовидные мышцы, которые находятся в верхней части рук, и мышцы, поддерживающие положение тела – пресс и сгибатели бедра.

Как правильно выполнять отжимания «Пика»?

Техника выполнения

Исходное положение: упор лёжа на кистях.

Руки поставьте примерно на ширине плеч, таз поднимите вверх так, чтобы тело по силуэту напоминало перевёрнутую букву V.

Ногами крепко упритесь в пол.

На вдохе согните локти и опуститесь вниз почти до касания пола головой. В нижней точке сделайте небольшую паузу.

На выдохе вернитесь в исходное положение, разогнув локти.

В зависимости от подъёма таза вы можете регулировать нагрузку, смещая акцент на целевую мышцу.

Так как эти отжимания не требуют дополнительного инвентаря, они отлично подойдут для тренировки в домашних условиях. Похожее движение получится, если поставить ноги на возвышенность, а тело оставить прямым.

Кому нельзя выполнять отжимания «Пика»?

Если у вас есть проблемы со спиной или вы страдаете от болей в пояснице, выполнять это упражнение не рекомендуется. Во время отжиманий «Пика» эти части тела находятся в довольно нетипичном для них положении, что может усилить неприятные ощущения. Также вариация противопоказана при остеохондрозе и других заболеваниях позвоночника.

На лучезапястные, локтевые и лучевые суставы приходится основная нагрузка при отжиманиях, поэтому если они – ваша проблемная зона, не рискуйте. Проконсультируйтесь с врачом, который даст рекомендацию.

Фото: istockphoto.com

Лишний вес также может стать проблемой в выполнении отжиманий «Пика». В этом случае перед тренировками лучше сходить к специалисту, ведь вес напрямую влияет на суставы. Чем полнее человек, тем сильнее нагрузка на скелет.

Противопоказано выполнять это упражнение людям с травмами плеч и рук. И, конечно, советуем новичкам в мире спорта пообщаться со своим фитнес-тренером по поводу отжиманий «Пика». Они сложнее классических, поэтому неокрепшие мышцы могут не справиться с нагрузкой.