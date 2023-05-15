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Алмазные отжимания: правильная техника выполнения

Отлично прокачивают трицепсы. Что такое алмазные отжимания и как их правильно делать
Егор Ходырев
Что такое алмазные отжимания
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Рассказываем, как грамотно выполнять упражнение.

Алмазные отжимания – это один самых сложных и эффективных вариантов отжиманий. Называют их так из-за положения кистей рук при упоре в пол. Пальцы развёрнуты под небольшим углом внутрь и формируют по форме алмаз. Эта техника считается одним их лучших упражнений для тренировки трёхглавой мышцы плеча.

Данный вид отжимания отлично прокачивает трицепс, дельтовидные и грудные мышцы. Дополнительно работают мускулы живота и мелкие мышцы спины.

Американский совет по физическим упражнениям привлёк группу учёных из Университета Висконсина, чтобы выявить лучшее упражнение на трицепс. Сравнивали множество техник. Использовался способ электромиографии. Это когда к телу прикрепляют специальные электроды, чтобы уловить частоту колебаний в отдельных мышечных волокнах. Результаты показали, что на алмазных отжиманиях была крайне высокая мышечная активность трицепса.

Техника выполнения

  • Встаём в упор лёжа. Держим корпус тела ровным. Шея, спина и бёдра расположены на одной линии. Ноги вместе.
  • Ставим руки узко так, чтобы большой и указательный палец соприкасались (для более лёгкого варианта можно расположить ладони на расстоянии от 10 до 30 см).
  • Распределяем нагрузку на всю поверхность ладоней и пальцев. Локти слегка прижаты к корпусу.
  • Лопатки опускаем вниз и сводим вместе. В таком положении они находятся на протяжении всего упражнения.
  • На вдохе опускаемся до угла 90 градусов в локтях.
  • На выдохе выпрямляем руки и поднимаемся в верхнюю точку.
  • Выполняйте два-три подхода по 8-12 раз. Если нагрузка была лёгкой, можете использовать дополнительное отягощение. Отдых между подходами – две-три минуты.

Как научиться делать правильно?

Для верной техники выполнения нужно знать определённые фишки, нюансы и ограничения. Если вы будете учитывать их, то выжмете из упражнения максимум пользы и сохраните плечевые и локтевые суставы здоровыми.

Во-первых, необходимо избавиться от избыточного веса. Возможно, те самые лишние 3-5 кг мешают вам отжиматься. Во-вторых, соблюдать особенности техники упражнения. Следите за углом сгибания локтевых суставов и направлением локтей. Когда вы опускаетесь слишком низко, плечевые суставы получают чрезмерную нагрузку. Опускайтесь до угла в 90 градусов в локтевом суставе. Направление локтей – назад и под 45 градусов. Их положение должно быть строго зафиксировано в заданной позиции на протяжении всего упражнения, чтобы суставы оставались здоровыми.

Польза

  • Не требуется специальное оборудование.
  • Риск травмироваться – минимален.
  • Работают несколько мышечных групп.
  • Эффективно и для новичков, и для атлетов высокого уровня.
  • Результаты заметны уже в первый месяц тренировок.
  • Укрепляется сердечно-сосудистая система.
  • Повышается скорость удара.
  • Увеличивается силовая выносливость.

Алмазные отжимания круто прокачивают плечи, руки, мышцы груди, зубчатые и пресс. Включайте их в свой комплекс домашних тренировок два раза в неделю по два-три подхода по 5-12 повторений. Первые ощутимые результаты вы получите уже спустя два месяца регулярных занятий.

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