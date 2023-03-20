Отжимания на пальцах, кулаках и ладонях — какие полезнее для прокачки верха тела?

Егор Ходырев фитнес-тренер Отжимания – это базовое упражнение, при помощи которого вы наращиваете силу и мышцы для верхней части тела. Благодаря ему ваши грудные мышцы, трицепсы, плечи, передние зубчатые и пресс станут мощнее и рельефнее.

Существуют разные виды отжиманий: на пальцах, кулаках и ладонях. Каждый вид хорош по-своему. При регулярных тренировках увеличиваются объём мускулов, взрывная сила рук, скорость удара, мощь кистей и пальцев.

О том, как научиться отжиматься больше день ото дня, читайте по ссылке

Что важно знать об отжиманиях?

Основные нюансы – угол сгибания и направление локтей. Когда вы опускаетесь слишком низко и быстро, плечевые суставы получают чрезмерную нагрузку. Локти нужно слегка прижимать к корпусу, а их угол в нижней точке должен быть 90 градусов.

Отжимания на пальцах

Это самый сложный вид. В отжиманиях на пальцах нагрузка идёт на мышцы кистей, пальцев и предплечий. Такие отжимания играют важную роль в контактных видах спорта, где нужен мощный хват и крепкий кулак. Также упражнение поможет работать с большими весами в зале. Если вам сложно отжиматься на пальцах, начните со стойки в планке на пальцах, постепенно увеличивая время и добавляя пару отжиманий.

Отжимания на кулаках

Их используют все спортсмены, которые занимаются единоборствами. Этот вид отжиманий помогает в постановке ударов, укрепляет кисти, тренирует ударную поверхность кулака. Ваша задача ставить кулак ближе к туловищу. В таком положении основная нагрузка приходится на трицепсы.

Отжимания на ладонях

Классический вид, где активнее всего вовлекаются трицепсы, плечи и грудные. Такие отжимания являются менее специфичными, поэтому подойдут новичкам для улучшения общей физической подготовки и гармоничного развития трицепсов, дельт и грудных.

В этой статье рассказали о пяти ситуациях, когда отжимания лучше заменить другим упражнением.

В чём плюсы этого упражнения?

Не требуется специальное оборудование.

Риск травмироваться минимален.

Задействует несколько мышечных групп.

Эффективно для новичков и атлетов высокого уровня.

Результаты заметны уже в первый месяц тренировок.

Укрепляется сердечно-сосудистая система.

Повышается скорость удара.

Увеличивается выносливость.

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Как правильно выполнять классические отжимания?

Техника выполнения

Встаём в упор лёжа. Держим корпус тела ровным. Шея, спина и бёдра расположены на одной линии. Ноги вместе.

Распределяем нагрузку на всю поверхность ладоней и пальцев.

На вдохе плавно опускаемся к полу, сгибая руки в локтях до угла 90 градусов. Пресс напряжён.

На выдохе разгибаем руки и поднимаемся в верхнюю точку.

Если вы пока не умеете отжиматься, в этом материале найдёте пять подготовительных упражнений, которые смогут вам помочь.

Какие отжимания полезнее?

Нельзя сказать, что какой-то вид полезнее. Каждый нужен для решения своей задачи, но, если вы хотите получить 100%-ный эффект от отжиманий, начните с отжиманий на ладонях, далее на кулаках и потом освойте отжимания на пальцах. Благодаря разным вариантам отжиманий ваши мышцы будут постоянно расти, а функциональные способности вашего тела станут разнообразнее.