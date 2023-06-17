А вы могли бы подчинить физическому совершенствованию всю свою жизнь?

Как тренировались спартанцы, чтобы стать выносливыми и преуспеть во всех видах спорта?

Древние греки не случайно стали основателями Олимпийских игр. Их система воспитания была неразрывно связана с развитием физических возможностей тела. Жители солнечного полуострова смогли найти баланс во всех сферах жизни и научиться создавать идеальных воинов и спортсменов.

Недаром Гомер воспевал их в своих поэмах. А уже в наше время выносливых греков в кино играли культовые бодибилдеры. Про одного только Геракла снято более десяти фильмов!

И это не преувеличение. Греки действительно были атлетами и бесстрашными воинами. Особенно жители Спарты. Добиться успеха в физическом совершенствовании им помогали ежедневные тренировки, строгая дисциплина и беспрекословное подчинение наставникам. Уже с семилетнего возраста спартанцы выходили из-под опеки матери и росли исключительно в мужской среде.

Тимофей Башлыков кандидат социологических наук В основе тренировок древних греков лежала достаточно серьёзная философская и методологическая база. По их представлениям, человек должен был стремиться к всестороннему, гармоничному развитию своей личности, в том числе и физической формы. А сами спортивные состязания были своего рода религиозным ритуалом.



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От атлетики до бани

У спартанцев широко были развиты различные виды спорта, которые аналогичны современным:

лёгкая атлетика — бег на разные дистанции, прыжки в длину и высоту (в том числе и с утяжелителями), метание диска и копья;

тяжёлая атлетика — подъём каменных блоков и гантель;

конный спорт — гонки на колесницах и скачки;

борьба, кулачный бой (похожий на современный бокс), панкратион;

пятиборье, включавшее в себя бег, прыжки, метание копья и диска, борьбу.

Фото: istockphoto.com

Стрельба из лука и фехтование тоже были достаточно широко распространены, как военно-прикладные виды спорта. Ещё одним подобным видом был «гоплитодром» – бег в доспехах и со щитом.

Тренировки взрослых, как правило, проходили в специальных спортивных залах – «гимнасиях». Дети начинали активно заниматься спортом с 12–16 лет в «палестрах» – школах, где, кроме тренировок, велось обучение по общеобразовательным предметам.

Спортивные занятия были тесно связаны с продуманной системой восстановления и питания. Рацион был сбалансирован: животные белки и растительная пища являлись основной ежедневного меню. Атлеты после тренировок посещали бани, где совершали омовения и проходили через курс массажа.

Испытания с раннего детства

Особенностью тренировок спартанцев было то, что дети практически с младенчества проходили через достаточно суровую систему закаливания, включающую ограничения в еде, питье, комфорте.

Существует легенда, что суровые спартанцы жестоко и негуманно относились к больным и немощным младенцам. Каждого новорождённого они проверяли на наличие дефектов. Тех детей, которые не соответствовали предъявляемым требованиям, убивали. Однако в последнее время учёные склоняются к мнению, что подобные методы не что иное, как миф и фантазия древних философов. Прямых доказательств, что всё обстояло именно так, нет.

Фото: istockphoto.com

Тем не менее требования к детям были высокие. Уже в семь лет мальчиков забирали из семьи. Спартанцы считали, что излишняя материнская опека плохо влияет на характер будущего воина. Дети жили в казармах и строго соблюдали распорядок дня и тренировок.

При этом всячески поощрялось проявление лидерских качеств, выносливости, хитрости. Объём тренировок был бóльшим, чем у жителей других древнегреческих полисов. Дело в том, что в Спарте любые знания, кроме счёта и письма, считались излишними. Но мы знаем, что тут тоже были свои поэты и философы. Правда, и они имели хорошую физическую подготовку!