Эксперт рассказал, чем опасен переизбыток витаминов в организме

Эти вещества полезны, но принимать их нужно правильно.

Галина Хусаинова провизор, health-коуч, тренер по биохакингу Витамины — одни из самых интересных веществ, которые циркулируют в нашей крови и обеспечивают здоровье. Напрямую они не включаются в структуру тканей и не используются для выработки энергии, но влияют на скорость происходящих в организме биохимических реакций. Как невозможно построить кирпичный дом без цемента, так же невозможно организовать работу организма без питательных микроэлементов. Их дефицит приводит к ослаблению иммунитета, упадку сил, раздражительности. При этом гипервитаминоз тоже опасен.

Главное — баланс

Как правильно принимать витамины, чтобы не навредить? В данном вопросе главное – норма. Их не должно быть много и не должно быть мало. Не следует допускать недостаточности или гипервитаминоза.

Россиянам свойственно закупать БАДы просто «на всякий случай». Это одна из самых больших ошибок, так как неправильные дозировки могут привести к состоянию переизбытка, последствия которого ещё опаснее, чем от дефицита.

Гипервитаминоз чаще встречается в группе жирорастворимых витаминов – А, D, Е, К, так как эти микроэлементы легко связываются в организме с жировыми клетками и поэтому имеют способность сохраняться в тканях длительное время. Также высоки риски получить отравление при употреблении больших доз витаминов из группы B, в основном, B6 (пиридоксин).

Последствия передозировки витаминами

Витамин А (бета-каротин), активной формой является ретинол. Содержится в моркови, шпинате, шиповнике, абрикосе, тыкве и ряде других овощей и фруктов красного цвета. Если при приёме в виде таблеток была увеличенная дозировка, возможны проявления острых симптомов отравления – тошнота и рвота, чувство сонливости, головная боль. Также о гипервитаминозе говорит появление жёлтых пятен на коже, в основном на конечностях (кисти и стопы) и вокруг носа. При значительном превышении нормы могут появиться светобоязнь и возникнуть судороги.

Хроническое отравление витамином А приводит к холестатическим заболеваниям печени, её увеличению, а также разрастанию костных тканей. Симптомами здесь будут сильная сухость кожи, выпадение волос, ломкость ногтей, гиперпигментация кожи.

Витамин Е (токоферол) содержится в злаковых продуктах, яичном желтке, растительном масле, семечках и т. д. Превысить норму из пищи достаточно сложно. Но если принимать неправильно рассчитанные врачом дозы или назначать этот микроэлемент самостоятельно, то могут возникнуть расстройства – шумы в голове, рези в животе. Они являются неспецифическими, поэтому установить передозировку витамином Е можно только по анализу крови.

Витамин D сегодня относят к прогормонам, так как он имеет стероидную структуру. Получить гипервитаминоз естественным образом в нашей стране практически невозможно из-за недостатка солнечных дней. В основном у россиян наблюдается дефицит этого вещества, а витамин D в форме добавки является самым потребляемым. И сейчас его часто принимают значительно больше, чем рекомендовано стандартами, так как нормы дозировки пересматриваются в сторону увеличения.

При переизбытке витамина D появляются симптомы, похожие на отравление: мышечная слабость, чувство жажды, потеря аппетита, приступы головокружения, сильное сердцебиение.

Рассчитать и назначить правильную дозу этого микроэлемента может только специалист. Он даст рекомендации, опираясь на данные анализа крови на общий уровень, а также на генетический анализ, определяющий чувствительность рецепторов к витамину D.

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Витамин В6. В целом водорастворимые питательные микроэлементы, в том числе группы B и С, достаточно безопасны с точки зрения развития гипервитаминоза. Исключением является витамин B6 из-за особенностей его метаболизма. В этом случае правильнее будет говорить не о гипервитаминозе, а об остром токсическом отравлении.

Симптомами являются болезненные ощущения в животе и на коже, покалывание или онемение, нарушение координации движений, изжога, тошнота, высокая светочувствительность. При значительном токсическом воздействии может возникнуть рвота.

Вероятнее всего получить отравление при применении витамина в виде инъекций. Это особенно актуально, так как сегодня очень популярны капельницы, в состав которых часто включают витамины группы B.

Помните, при приёме любых микроэлементов важно сначала определить их концентрацию в крови и выявить генетические особенности обмена витаминов и минералов в организме. Дозировка должна рассчитываться специалистом индивидуально с учётом этих показателей.

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О совместимости витаминов

И всё-таки чаще россияне сталкиваются с дефицитом или недостаточностью витаминов и минералов. К этому приводят несбалансированное питание, употребление полуфабрикатов, повышенный стресс, который испытывают жители мегаполисов. В условиях психических и физических нагрузок особенно быстро расходуются магний и витамин D. Кроме того, организм теряет и витамины группы В, когда испытывает активную информационную нагрузку.

При упадке сил и снижении иммунных функций люди покупают поливитаминные препараты, чтобы комплексно помочь организму. И здесь актуальным становится вопрос выбора витаминного комплекса, который индивидуально подойдёт человеку.

Обратите внимание, что микроэлементы – это активные компоненты, которые не только оказывают влияние на биохимические процессы в организме, но также вступают в химические реакции между собой. Это может как улучшить, так и ухудшить усвоение, а также вызвать другие последствия, зачастую нежелательные.

Существуют подтверждённые многолетней клинической практикой рекомендации по сочетаемости и несочетаемости витаминов и микроэлементов. Этих данных нужно придерживаться при приёме в таблетированной форме, а особенно – в виде инфузий, например капельниц.

Подробнее смотрите в таблице совместимости нутриентов по ссылке.

Случаи несочетаемости витаминов

Витамин B9, известный как фолиевая кислота, относится к так называемым «некапризным» элементам, так как он хорошо сочетается со многими микроэлементами – со всеми витаминами группы B, витамином С. Но при этом его нельзя принимать вместе с цинком.

Популярный витамин С не усваивается с витаминами B1 (тиамин) и B12 (кобаламины), а также с препаратами меди.

Также следует быть осторожными при употреблении витаминов группы B. Их, как правило, принимают для улучшения работы мозга, восполнения сил, также они входят в составы комплексов красоты. Но даже между собой микроэлементы этой группы не всегда согласовываются. Так, тиамин (В1) не «дружит» с рибофлавином (В2), ниацином (В3), пиридоксином (В6), кобаламином (В12). То есть его можно употреблять только с пантотеновой (В5) и фолиевой (В9) кислотами.

Фото: istockphoto.com

Особое внимание нужно уделить такому микроэлементу, как железо, который назначается при анемии и жалобах на упадок сил. При одновременном приёме с витаминами А, С, B3 всасываемость железа усиливается. А с витаминами В2 и В12 принимать его категорически нельзя. Также железо не сочетают с витамином Е, магнием, кальцием и цинком.

Интересно, что при получении питательных микроэлементов из фруктов и овощей наш организм хорошо усваивает их при любых комбинациях. Проблемы совместимости возникают только при применении синтетических витаминов. Специалисты фармацевтической отрасли давно ищут пути решения этого вопроса.

Определённого успеха добились швейцарские учёные. Была разработана технология, при которой гранулы гуаровой камеди (полисахарид акации) пропитывают витаминами. В связанном виде компоненты начинают вести себя как природные коллоидные системы – кусочки пищи. При проглатывании гранулы набухают, принимают форму, близкую к обычной еде. Далее естественным образом в нужный момент и в разных отделах кишечника гранулы отдают организму микроэлементы. Качество усвоения, как показывают исследования, очень высокое. Питательные микроэлементы на основе гуаровой камеди доступны и россиянам. Такие препараты реализуются у нас с 2019 года.

Как выбрать витаминный комплекс?

Предлагаю следующий алгоритм по выбору и приёму витаминно-минеральных комплексов для оздоровления.

Сдать анализы крови, чтобы знать текущие показания и определить концентрацию витаминов в организме. Обратиться к специалисту, так как только он сможет правильно расшифровать данные анализов и на их основании рассчитать правильную дозировку. Ещё точнее исследовать активные формы витаминов поможет генетический анализ ДНК на предрасположенность к нарушению усвоения микроэлементов. При покупке комплексов проверяйте их совместимость, особенно это актуально для уколов и капельниц.

Рекомендуется применять высокотехнологичные БАД, которые по своим свойствам приближены к еде и имеют высокий уровень усвояемости, и о совместимости не придётся задумываться.