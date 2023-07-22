9 вещей, которые заменят мужчине целый гардероб: идеальная капсула для отпуска

Ольга Денега fashion-эксперт Shopping Live Большинство мужчин, отправляясь в отпуск на море, решают сделать ставку на проверенный образ — шорты плюс футболка. Однако даже если вы «на расслабоне», это не означает, что можно вообще не задумываться о производимом на окружающих впечатлении.



Не хочется заморачиваться и везти слишком большой чемодан? Тогда вас порадует информация о том, что при правильном подборе вещей из минимального их количества можно создать много стильных и комфортных образов.



Рубашка с длинным рукавом

Модель с длинным рукавом. Ткань – хлопок, лён. Эти материалы обладают хорошей воздухопроницаемостью, а значит, вы будете чувствовать себя комфортно даже в самую сильную жару.

Отдавайте предпочтение рубашкам светлых оттенков. Самый популярный, конечно же, белый. Он прекрасно подчеркнёт загар и подойдёт к любому низу.

Рубашка с длинным рукавом подходит для дневных прогулок, экскурсий. У воды она же спасает от солнечных ожогов. А вечером, заменив шорты на брюки, вы получаете элегантный и расслабленный образ для ужина.

На случай, если будет прохладно, можно добавить джемпер или взять с собой рубашку из более плотного материала. Кстати, чтобы в чемодане не помять воротнички, можно поместить в них свёрнутый ремень.

Фото: istockphoto.com

Шорты чинос (свободные хлопковые)

Это универсальная и незаменимая вещь в летнее время. Выбирайте модель в зависимости от ваших планов на отпуск. Чиносы и шорты из льна, хлопка или шамбре подходят для различных повседневных образов. Они обеспечат комфорт и удобство даже в самые жаркие дни.

Такие варианты прекрасно сочетаются с рубашками, поло или футболками. Добавить элегантности можно за счёт формы шорт — зауженные модели подчеркнут силуэт. Свободные и укороченные варианты создадут более расслабленный вид. На отдыхе можно себе такое позволить. Если места в чемодане совсем мало, возьмите чёрные джинсовые шорты. Они подходят всем и ко всему.

Фото: istockphoto.com

Брюки или джинсы

Они нужны на случай прохладной погоды. Идеальные варианты — белые джинсы или лёгкие хлопковые брюки. Они также подойдут для вечерних выходов в ресторан. Очень часто в заведениях встречаются пары, где девушка постоянно испытывает напряжение из-за того, что мужчина рядом — в шортах и шлёпанцах. Выглядит это как минимум неэстетично.

Три футболки (майки/рубашки)

Одно из основных правил при составлении капсулы – верхов должно быть больше, чем низов. Одних шорт и брюк вам хватит на весь отпуск, но от того, сколько вы возьмёте футболок и рубашек, зависит, насколько разнообразными будут выглядеть ваши образы.

В тренде яркие рубашки, футболки с принтом или без. Маек берите не меньше трёх штук. Из них хотя бы одна должна быть базового цвета – чёрного, белого или серого. Эти нейтральные оттенки безупречно сочетаются с любым стилем и цветовой гаммой гардероба.

Фото: istockphoto.com

Также можно смело брать вещи бежевого, коричневого, синего, бордового или цвета хаки. За счёт своей сдержанности они не будут оттягивать внимание на себя. Однако не забывайте: отпуск – это время ярких красок. И на фотографиях будет отлично смотреться что-нибудь броское, например, футболка-матроска. Ещё в этом сезоне актуальна рубашка с коротким рукавом с гавайским или леопардовым принтом.

Обратите внимание, что сейчас в тренде многослойность. Накиньте на футболку рубашку с длинным рукавом, на плечи повяжите пуловер, и вы обнаружите в зеркале мужчину, сошедшего со страниц модного журнала.

Панама

Отличная альтернатива бейсболке или шляпе. Она не занимает много места, при этом одинаково хорошо смотрится как со спортивными вещами, так и с элегантными. Как говорят дизайнеры, панама может подчеркнуть характер вашего стиля.

Белые, синие и чёрные панамы легче сочетать с разными образами. Но главное – головной убор для отпуска должен быть сделан из стопроцентного хлопка. Так вы обеспечите себе хорошее проветривание и защиту от перегревания, а ещё такую панаму легко стирать.

Фото: istockphoto.com

Две пары обуви

Здесь одной парой вам точно не обойтись. Минимально — две. Для похода на пляж можно взять сандалии или вьетнамки (как вариант — кроксы). Если у вас в планах активный отдых, обязательно возьмите удобные кеды или кроссовки. Они же подойдут и для вечерних прогулок и выходов в ресторан.

Если есть свободное место в чемодане, стоит взять лоферы или мокасины. В них вы будете выглядеть более элегантно.

Не забудьте продумать и мелкие летние аксессуары. Обязательно положите в чемодан солнцезащитные очки и поясную сумку.