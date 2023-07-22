Нутрициолог назвала полезный для мужской силы продукт и правила выбора качественного

Алёна Денисова нутрициолог , эксперт FPA Сметана — один из самых популярных и знакомых нам с детства продуктов. Одни добавляют её в супы и салаты, другие используют в качестве ингредиента для выпечки, а кто-то готовит на её основе соусы. Рассказываю, в чём польза продукта, кому стоит ограничить его употребление и чем можно заменить.

Сметана и сметанный продукт: в чём разница?

Сметана представляет собой продукт, получаемый из сливок с добавлением закваски. Именно такой набор ингредиентов позволяет назвать продукт словом «сметана».

Сейчас в магазинах можно найти более дешёвые аналоги, которые продаются под названием «сметанный продукт». Ещё он может называться «Продукт растительно-сметанный» или «Сметанный продукт растительно-сливочный». В их состав могут входить:

заменители молочного жира;

крахмал;

сливочное масло;

различные добавки.

Фото: istockphoto.com

Виды сметаны

Сметана разделяется на несколько видов, каждый из которых зависит от жирности. Самыми популярными являются три вида:

нежирная (от 10 до 14%);

маложирная (от 15 до 19%);

классическая (от 20 до 34%).

Конечно, чем более жирный продукт, тем выше калорийность. Например, в 100 г нежирной сметаны содержится 120 ккал, в маложирной – 160 ккал, а в классической – более 200 ккал.

Чем полезна сметана?

Основой продукта являются сливки. Поэтому и сама сметана представляет собой источник жиров, а вот белка и углеводов в ней заметно меньше. Важно отметить, что это именно насыщенные жиры, которыми богаты все продукты животного происхождения.

Состав сметаны включает в себя:

витамины группы B. Они участвуют в обмене белков, жиров и кроветворении. К ним относится и содержащийся в сметане биотин;

кальций. Очень важный структурный элемент костей, оказывает влияние на возбудимость нервных клеток и сокращение мышц;

калий. Участвует в обмене веществ, поддерживает водно-солевое и кислотно-щелочное равновесие;

фосфор. Входит в состав костной ткани и различных ферментов;

магний. Оказывает положительное влияние на возбудимость нервной системы;

натрий. Важен для возникновения нервных импульсов и формирования давления плазмы крови;

ретинол. Необходим для синтеза зрительных пигментов и поддержания здоровья кожи и слизистых оболочек.

Фото: istockphoto.com

Полезна ли сметана для мужчин?

Многие наверняка слышали о том, что сметана полезна для мужчин. В составе есть цинк и холестерин. Они участвуют в синтезе тестостерона, что оказывает положительное влияние на потенцию.

Однако если есть её без ограничений, то можно навредить организму. Необходимо понимать: как и любой другой продукт, она не является медицинским препаратом, способным сильно повлиять на здоровье.

Противопоказания

Сметана – достаточно жирный и калорийный продукт. Поэтому её количество в рационе стоит контролировать людям, имеющим избыточную массу тела, находящимся в процессе снижения веса и тем, кто имеет непереносимость её компонентов.

Кроме этого, надо учитывать, что бóльшая часть жиров, входящих в рацион, должна быть получена из ненасыщенных видов, таких как растительные масла, орехи и семена. Именно ненасыщенные жирные кислоты положительно влияют на жировой обмен, снижают вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Избыточное употребление жиров животного происхождения может негативно сказаться на здоровье. Например, повысить риск воспалительных заболеваний.

Сметана VS майонез

С точки зрения калорийности, конечно, отдать предпочтение стоит сметане. В ней в 100 г содержится примерно 300 ккал (речь про 30% жирности), а в майонезе – 680 ккал.

Но и здесь важное значение имеют состав и количество продукта. Если у майонеза качественный состав, в который входят яичные желтки, растительное масло, горчица, специи, и употребляется в маленьких количествах, то вреда для организма не будет.

При этом привычка заправлять каждое блюдо этим соусом к хорошему не приведёт.

Фото: istockphoto.com

Сколько сметаны в день можно съедать?

Одной порции сметаны в день будет достаточно. Дело в том, что у каждого человека есть своя норма жиров, которую необходимо соблюдать. И делать это надо, употребляя разные источники жиров. Так рацион будет полноценным и соответствовать индивидуальным потребностям.

Количество любого продукта стоит ограничивать, даже если он обладает массой полезных свойств. Сметана не исключение. Например, вы можете её добавить в суп, а салат уже заправить оливковым маслом.

Чем можно заменить сметану?

Для тех, кто хочет снизить калорийность рациона и жирность блюд, есть несколько способов. Например:

смешать творог или рикотту и молоко до консистенции жидкой сметаны. Можно добавить небольшое количество лимонного сока или уксуса для получения кисловатого привкуса;

купить греческий йогурт без добавок.

Если вам сложно отказаться от любимого продукта, выбирайте сметану с меньшей жирностью.

Какие правила хранения надо соблюдать?

Необходимо обращать внимание на срок годности продукта и не употреблять сметану после его окончания. Это очень важное правило, о котором многие забывают.

Сметана относится к продуктам с высоким содержанием влаги, которые могут быть поражены плесенью не только на поверхности, но и внутри. Параллельно с этим могут присутствовать и различные бактерии.

Фото: istockphoto.com

Поэтому всегда обращайте внимание на состав, срок годности и старайтесь не переедать, тогда вы получите не только удовольствие, но и пользу для организма. Хранить нужно в холодильнике в закрытой упаковке.