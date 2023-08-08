10 трендовых трикотажных вещей, которые сейчас можно купить с большой скидкой

Один из главных трендов сегодняшнего дня — удобство. Одна из самых влиятельных тенденций — сочетание несочетаемого. Трикотаж позволяет воплотить и то, и другое. Изначально этот материал создавался под нужды разных видов активности и спорта, но сейчас его можно встретить даже в вечерней группе.

Ещё один плюс трикотажа — возможность сэкономить. Конечно, брендовая вещь (из какого бы материала её ни сшили) будет стоить дорого, но всё-таки чаще изделия из этой ткани относятся к категории бюджетных. При этом образы, которые создаются при их участии, могут выглядеть очень дорого. Но тут есть нюансы.

Чтобы смешать такой модный коктейль, нужно знать всё про ингредиенты и дозировку. Другими словами — важно иметь представление о том, какой именно трикотаж актуален (ведь отжившие формы чаще смотрятся дёшево), и уметь сочетать его с другими элементами образа. Разбираемся во всех описанных моментах вместе со стилистом.

Ольга Денега fashion-эксперт интернет-магазина Shopping Live Какой трикотаж сейчас в тренде? Что предлагают дизайнеры на лето и осень? Предлагаю разобрать отдельно каждую гардеробную группу и вооружиться советами по созданию образов на разные случаи жизни.

Платье-майка Sela, 1599 руб. (со скидкой 20%) Фото: Sela

Трикотажное платье

Трикотажные летние платья – беспроигрышный вариант и для повседневного образа, и для торжественного выхода. Что особенно модно в текущем сезоне? Вариант из тонкого трикотажа длины макси. Это могут быть: платье с закрытыми плечами, платье-майка, имитация костюма и полупрозрачные изделия с эффектом сеточки.

Платье с воротником-стойкой LOVE REPUBLIC, 4139 руб. (со скидкой 10%) Фото: LOVE REPUBLIC

Стильно смотрятся также макси прямого кроя в рубчик или с фактурными узорами. Для прогулки в прохладный летний вечер (и на раннюю осень) подойдёт платье-водолазка с высоким воротом. Такой образ практически не нуждается в дополнительных аксессуарах и отлично подойдёт поклонникам строгого минимализма.

Трикотажный костюм

Костюм из трикотажа можно смело назвать хитом нескольких последних сезонов. Такая одежда логично вписывается в динамику повседневной жизни современной женщины. Надев модный трикотаж, можно с комфортом отправиться на шопинг, на прогулку, в кафе или даже на работу.

Костюм Sela: свитшот — 3299 руб, брюки — 2999 руб. Фото: Sela

Трикотажные костюмы представлены комплектами разнообразного кроя и оттенков, которые могут состоять, к примеру, из свободных худи и спортивных брюк, маек с шортами или топов с юбками. Также подобное решение должно быть в домашней гардеробной группе. В трикотажном костюме можно принимать гостей или участвовать в рабочих зум-конференциях с коллегами по удалённой команде.

Трикотажные шорты

Шорты – один из самых любимых предметов одежды летнего сезона. Они всегда остаются в тренде. Меняются детали: посадка, крой, длина, декор и ткань. Например, в текущем сезоне особенно популярны трикотажные шорты из футера – натурального материала на хлопковой основе.

Шорты из футера Befree, 1599 руб. Фото: Befree

Трендовые модели представлены длиной до середины бедра и свободного кроя с резинкой на талии. Чаще всего их комплектуют футболкой или свитшотом в той же цветовой гамме, а в качестве обуви выбирают светлые кроссовки, в том числе с верхом из трикотажа. В общем, шорты — это летний мастхэв. Сложно представить одежду, которая была бы более удобна.

Трикотажная юбка

Как и в случае с трикотажным платьем, тренды сезона вертятся вокруг длины макси. Актуальны свободные модели юбок в пол из однородного полотна. Они могут быть плиссированными, со складками или чуть расклешёнными.

Некоторые варианты дополнены широким поясом или баской. Такой декор визуально делает фигуру стройнее, а силуэт в целом более удлинённым. Нужно только иметь в виду, что девушкам с формами лучше отдавать предпочтение моделям трикотажных юбок из более плотных тканей, а для спортивных фигур можно смело выбирать тончайшее полотно и струящуюся ткань.

Юбка c шерстью Zarina, 1299 руб. (со скидкой 50%) Фото: Zarina

Что касается колористики и принтов, в фаворе насыщенные цвета, вертикальная полоска, мелкий горошек, клетка и рисунки в примитивном стиле. Сочетать трикотажную юбку как вариант можно с минималистичным топом и босоножками на платформе, дополняя элегантными аксессуарами. В спортивном варианте это могут быть массивные кроссовки и рюкзак.

Трикотажные брюки

Брюки из трикотажа – по-настоящему универсальный элемент одежды. Их надевают, что называется, «и в пир, и в мир». Женская мода текущего сезона предлагает такие следующие конструктивные решения: прямые, расклешённые и собранные в районе щиколотки на резинку. В целом речь идёт про довольно широкие брюки.

Широкие брюки из трикотажа O'STIN, 2239 руб. (со скидкой 20%) Фото: O'STIN

В трикотажных брюках можно принимать дома гостей, пойти в тренажёрный зал, отправиться в путешествие или на природу. Их носят с лёгкими мокасинами и кроссовками, практически без всякого дополнительного декора. Какие модные цвета можно выделить здесь? В сезоне-2023 особенно популярны натуральные оттенки: фисташковый, лавандовый, молочный и более насыщенный бежевый.

Не забываем про опцию «брючные костюмы», которая подробно описана выше. Штанишки могут быть дополнены топом, лонгсливом, свитшотом или даже жакетом. В последнем случае речь будет идти про плотный трикотаж, который держит форму. Подробности — далее.

Жакет без застёжки O'STIN, 1999 руб. (со скидкой 33%) Фото: O'STIN

Трикотажный жакет

Стилисты этим летом предлагают женщинам трикотажные жакеты разных форм и фасонов. Это могут быть короткие или удлинённые модели на пуговицах, молнии или с запа́хом. У летних жакетов, как правило, короткий рукав и может вовсе не быть никаких застёжек. В этом случае предмет гардероба сложно назвать верхней одеждой. Он, скорее, выполняет декоративную функцию.

Самым популярным и практичным неизменно остаётся жакет средней длины с рукавами в три четверти и несколькими пуговицами в один ряд. Один из трендовых луков с участием трикотажного жакета – тотально монохромный образ. Он может состоять, к примеру, из длинной юбки, футболки, жакета и обуви в одной цветовой гамме (возможно — чуть отличающихся оттенков).

Трикотажная футболка

Футболка сегодня считается даже не трендом, а полноценным предметом базового женского гардероба. Он всегда будет в моде. С её участием получится собрать лук в любом стиле, особенно если речь про летние образы.

Трикотажная футболка уверенно чувствует себя в качестве элемента делового, вечернего, повседневного и спортивного комплектов. При выборе модели мы продолжаем оперировать главными трендами прошлых сезонов — делаем ставку на классические футболки. Из изменений разве что ещё более свободный фасон.

Свободная футболка Befree, 999 руб. Фото: Befree

Для любителей приталенных моделей подойдут укороченные варианты в мелкий рубчик. Большой полярностью также пользуются футболки с собранными рукавами. Они делают верх более объёмным в области плеч и хорошо смотрятся с тонкими трикотажными юбками или брюками.

Что касается декора, здесь в этом сезоне царит буйство фантазии. Кроме однотонных футболок, стилисты предлагают обратить внимание на оригинальные цветочные расцветки, градиент, геометрические принты, надписи и фото популярных персонажей масс-медиа.

Футболка Harmonia Sensuum, 1999 руб. (скидка — 60%) / Shopping Live Фото: Shopping Live

Одежда из трикотажа всегда была в моде, при этом текстура тканей, крой, фасоны и расцветки год от года меняются, как и отношение к самому трикотажу. Однако есть у этого материала и полностью отвоёванные модные территории. Речь про вечную прописку в базовом гардеробе. Можем ли мы обойтись без лаконичных трикотажных топов нейтральных оттенков? Кажется, уже нет.

Футболка ТВОЁ, 639 руб. (со скидкой 20%) Фото: ТВОЁ

Ещё одна важная опция трикотажа — в трендовые потоки он тоже встраивается довольно легко. Как проще всего можно внедрить в свой гардероб свежие тенденции? Ответ: используя модные цвета нового сезона. А как сделать этот процесс минимально затратным с точки зрения финансов? Ответ: воплотить их в трикотаже.