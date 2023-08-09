Героиня смогла справиться с пищевой зависимостью и перестала винить себя за каждый съеденный кусок.

«Съедала за раз полторта и бургер». Личная история о борьбе с перееданием и разбор врача

Юлия Мясоедова сертифицированный нутрициолог-диетолог, член международной ассоциации нутрициологов Одно время сидела на диетах, была помешана на фигуре. Приходила в ужас, когда вес увеличивался. В один прекрасный момент моя психика просто стала ставить на одну ступень мой вес и женскую привлекательность. Будто бы если я не похудею, то не смогу понравиться мужчинам. В итоге заболела булимией, которая «парализовала» меня на три года.

Речь идёт о расстройстве приёма пищи, для которого характерны повторные приступы переедания и принудительное очищение желудка путём вызывания рвоты, использования слабительных, принудительных физических упражнений.

За раз могла съесть действительно много: например, полторта, шоколад и большой бургер или большую картошку фри, чизбургер, мороженое, креветки в кляре, молочный коктейль. После этого вызывала рвоту. Винила себя, вновь садилась на диету до следующего срыва. И так по кругу.

Рацион при булимии, когда ограничивала себя в еде, был примерно таким:

на завтрак кофе;

на обед яйцо;

на ужин салат или кефир.

Вначале радовалась, что могла поесть много вредного и не набрать лишнего. Мне казалось, что это идеальный способ обмануть организм, а потом всё превратилось в кошмар. Стала есть в прямом смысле до болей в животе, мой суточный рацион был примерно как у человека с весом 200 кг. Не могла себя остановить, а потом плакала оттого, что безвольная.

Тем не менее не обращалась к врачу, ведь об РПП (расстройство пищевого поведения) говорить не принято, да и страшно было обращаться куда-либо и признавать у себя проблемы с пищевым поведением. Мне помогли изучение нейробиологии, психологии, любовь к обучению, собственная стойкость и склонность стоять на своём.

Фото: из личного архива Юлии Мясоедовой

Благодаря умению работать с психикой даже бросила курить. Это очень сильный инструмент. Я перестала винить себя за еду, избавилась от желания вызвать рвоту, стала чаще прислушиваться к истинным желаниям. Когда хотелось есть, отвлекалась на прогулку или другую активность. Также мне помогла методика осознания собственной ценности, где выписывала сто своих достижений и хвалила себя за это.

Но не всегда с РПП можно справиться самостоятельно. С этим обычно работает психиатр, это важно.

Сейчас говорю о своём опыте открыто, разрешаю себе срываться и спокойно проживать переедание. Больше не позволяю эмоциям брать верх над собой и всегда ставлю в приоритет себя и своё здоровье, долголетие и благополучие. Питание у меня сейчас сбалансированное, выучилась на нутрициолога и теперь помогаю другим.

Сейчас мой рацион выглядит примерно так:

на завтрак каша на молоке, кусочек шоколада, кофе или чай;

на обед обязательно белки, углеводы и овощи (например говядина, овощной салат и рис);

на ужин творог.

Мнение врача

Рустем Садыков врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Булимия — расстройство пищевого поведения, которое может быть вызвано самыми разными факторами: от стресса до приёма медикаментозных средств и физиологических заболеваний.

Сокращение рациона до яйца, салата и кефира, как в случае с героиней, приводит не только к дефициту калорий и замедлению снижения веса из-за экономии энергии. Подобное питание в течение даже первой недели может навредить слизистой желудка и вызвать дефицит нутриентов. А из-за последующего переедания обеспечены скачки сахара в крови, инсулинорезистентность (низкая чувствительность к инсулину) и гормональные сбои.

В данном случае булимия вызвана гиперконтролем. Именно поэтому я никогда не советую пациентам ограничивать рацион и считать калории, потому что зачастую это превращается в нездоровую гонку.

Фото: istockphoto.com

Очень верно подмечено девушкой, что в этом случае 50% успеха зависит от правильной работы с головой. Ещё 50% — подбор рациона и добавок, которые могут помочь меньше потреблять пищи. Например, магний, дефицит которого вызывает приступы «а чего бы перекусить». Но здесь важна консультация врача.

Что касается нового рациона героини, конечно, он намного полнее исходного, но всё ещё недостаточен.

Завтракать я рекомендую жирами и белком, углеводов немного, желательно без сахара и фруктов.

На обед — клетчатка, специи, белок, углеводы.

На ужин — клетчатка и белок.

Для каждого человека набор продуктов будет своим, ведь мы усваиваем по-разному одни и те же продукты. Я за разнообразие и полноту, без сокращения размера порции.