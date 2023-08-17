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Королевы и принцессы в спортивной одежде, стиль королевских особ, позволяющий показать фигуру — 9 фото

Королевы и принцессы в спортивной одежде — 9 фото, показывающих то, что скрывает дресс-код
Ольга Астафьева
Королевы и принцессы в спортивной одежде — 9 фото
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Кейт Миддлтон, принцесса Диана и даже сама Елизавета II не упускали шанса отдохнуть от монаршего дресс-кода.

Для представительниц королевских семей каждый выход в свет – модное событие. Их наряды бурно обсуждаются в прессе, особенно если что-то идёт не так. Самые популярные сюжеты: принцесса (королева) надела нечто безвкусное; в образе фигурируют вещи, использованные ранее; одежда произведена бюджетными марками. Любой из этих нюансов может долго муссироваться, но все они уходят на второй план, если обнаруживаются факты погорячее – те или иные нарушения дресс-кода.

Что тут имеется в виду? Обычно речь о неподобающих длинах или степени облегания одежды. Если представительница королевской семьи строго чтит дресс-код, то подданным не судьба увидеть даже её колени. Что уж говорить про бёдра или зону пресса.

Принцесса Кэтрин и Роджер Федерер, 8 июня 2023 года

Принцесса Кэтрин и Роджер Федерер, 8 июня 2023 года

Фото: Thomas Lovelock/Getty Images

Спортивная одежда – одна из немногих лазеек, которую могут использовать монаршие красотки. Те, кому есть что показать, с радостью берут эту опцию на вооружение. Хотя, вполне возможно, они вовсе и не стремятся что-то демонстрировать. Просто любовь к спорту – это то, что воспитывается в леди с детства, а участие в подобных мероприятиях – часть их работы.

На корте №3 во Всеанглийском клубе лаун-тенниса

На корте №3 во Всеанглийском клубе лаун-тенниса

Фото: Thomas Lovelock/Getty Images

Так или иначе, другой возможности увидеть стройные ноги Кейт Миддлтон в теннисном мини у нас нет. Почему бы ею не воспользоваться. Лишняя порция мотивации никогда не повредит. Принцессе Кэтрин 41 год, а её форме позавидуют 20-летние.

Этим летом Кейт неоднократно посещала теннисный корт. Каждый раз её экипировка была соответствующей – поло и короткая теннисная юбка. Реакция прессы также не отличалась оригинальностью. Фигура принцессы Уэльской вызвала восторг.

Диана с немецкой теннисисткой Штеффи Граф, 10 июня 1988 года

Диана с немецкой теннисисткой Штеффи Граф, 10 июня 1988 года

Фото: Diana Archive/Getty Images

Теннисная эстафета перешла Кейт Миддлтон от принцессы Дианы. Супруга принца Чарльза была страстной поклонницей этого вида спорта. Есть немало фото леди Ди в теннисном мини. Также фотографы нередко запечатлевали её в спортивной одежде до или после тренировки.

Диана могла покинуть корт, накинув поверх формы пальто, или порадовать публику неожиданным для того времени образом с велосипедками. Разумеется, фото длинных и стройных ног принцесса Уэльской массово тиражировались.

Диана покидает клуб Chelsea Harbour (Лондон), 1 ноября 1995 года

Диана покидает клуб Chelsea Harbour (Лондон), 1 ноября 1995 года

Фото: Anwar Hussein/Getty Images

Интересно, что эти образы Дианы выглядят так, будто фото сделаны на днях. Сейчас мы не только активно носим велосипедки, но и миксуем их аналогичным образом — со свитшотами, кедами (кроссовками) и высокими носками. Кстати, последний элемент тоже пришёл из тенниса. Во многом благодаря принцессе Диане вещи, относящиеся к этому виду спорта, стали частью нашего повседневного гардероба.

ЗДЕСЬ мы подробно разбираем тему теннисных трендов. Изучаем список, вдохновляемся и носим.
Диана в клубе Chelsea Harbour Club, 24 апреля 1997 года

Диана в клубе Chelsea Harbour Club, 24 апреля 1997 года

Фото: Getty Images

Королева Елизавета II, если верить прессе, гардеробные стратегии Дианы одобряла далеко не всегда. Но могла ли она сказать что-то против мини на теннисном корте? Королева и сама была близка к спорту. Только в её случае речь шла не о теннисе. Елизавета II занималась верховой ездой. Первого пони будущая королева получила в четырёхлетнем возрасте. Любовь к лошадям она пронесла через всю жизнь.

Конечно, экипировка для этого вида спорта никаких мини не предполагает. Здесь опция для демонстрации физической формы – жокейские брюки. Речь про бриджи, которые плотно облегают ноги.

Королева Елизавета II на Королевском ипподроме в Аскоте, 1960 год

Королева Елизавета II на Королевском ипподроме в Аскоте, 1960 год

Фото: Getty Images

Страсть матери к скачкам переняла и её дочь принцесса Анна. Она нередко принимала участие в соревнованиях. И да, именно здесь фотографы могли запечатлеть её стройную фигуру. Если королева выбирала довольно просторные жокейские брюки, то в случае Анны это были были уже более облегающие бриджи.

Принцесса Анна на XXI летних Олимпийских играх, 24 июля 1976 года

Принцесса Анна на XXI летних Олимпийских играх, 24 июля 1976 года

Фото: Getty Images

Нынешняя королева Великобритании Камилла тоже уверенно держится в седле. И обтягивающие бриджи на ней тоже сидят вполне неплохо. Правда, лишь по данным на конец 1980-х годов. Хотя нужно сказать, что Камилла и сегодня, в свои 75 лет, выглядит очень подтянутой.

Камилла Паркер-Боулз, 8 ноября 1988 года

Камилла Паркер-Боулз, 8 ноября 1988 года

Фото: Barry Batchelor/Getty Images

Оказывается, королева — поклонница балета. Причём её увлекает не только теория, но и практика. Она посещает специальные курсы под названием «Серебряный лебедь». Также Камилла занимается пилатесом.

ЗДЕСЬ можно почитать о тренировках королевы Камиллы, которые позволяют ей сохранять царственную осанку.
Принцесса Маргарет берёт урок катания на водных лыжах, 23 апреля 1963 года

Принцесса Маргарет берёт урок катания на водных лыжах, 23 апреля 1963 года

Фото: Bob Haswell/Getty Images

Младшую сестру Елизаветы II таблоиды называли «мятежной принцессой». Всё из-за бунтарского духа и неожиданных поступков Маргарет, которые шли вразрез с представлениями о монаршем поведении. Кажется, и свои спортивные увлечения принцесса выбрала не без жажды оригинальности. Водные лыжи! Похоже, приз за самую смелую экипировку тоже достаётся именно Маргарет.

Любуемся и вдохновляемся теми, кто не связан никаким дресс-кодами:
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