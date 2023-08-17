Кейт Миддлтон, принцесса Диана и даже сама Елизавета II не упускали шанса отдохнуть от монаршего дресс-кода.

Королевы и принцессы в спортивной одежде — 9 фото, показывающих то, что скрывает дресс-код

Для представительниц королевских семей каждый выход в свет – модное событие. Их наряды бурно обсуждаются в прессе, особенно если что-то идёт не так. Самые популярные сюжеты: принцесса (королева) надела нечто безвкусное; в образе фигурируют вещи, использованные ранее; одежда произведена бюджетными марками. Любой из этих нюансов может долго муссироваться, но все они уходят на второй план, если обнаруживаются факты погорячее – те или иные нарушения дресс-кода.

Что тут имеется в виду? Обычно речь о неподобающих длинах или степени облегания одежды. Если представительница королевской семьи строго чтит дресс-код, то подданным не судьба увидеть даже её колени. Что уж говорить про бёдра или зону пресса.

Принцесса Кэтрин и Роджер Федерер, 8 июня 2023 года Фото: Thomas Lovelock/Getty Images

Спортивная одежда – одна из немногих лазеек, которую могут использовать монаршие красотки. Те, кому есть что показать, с радостью берут эту опцию на вооружение. Хотя, вполне возможно, они вовсе и не стремятся что-то демонстрировать. Просто любовь к спорту – это то, что воспитывается в леди с детства, а участие в подобных мероприятиях – часть их работы.

На корте №3 во Всеанглийском клубе лаун-тенниса Фото: Thomas Lovelock/Getty Images

Так или иначе, другой возможности увидеть стройные ноги Кейт Миддлтон в теннисном мини у нас нет. Почему бы ею не воспользоваться. Лишняя порция мотивации никогда не повредит. Принцессе Кэтрин 41 год, а её форме позавидуют 20-летние.

Этим летом Кейт неоднократно посещала теннисный корт. Каждый раз её экипировка была соответствующей – поло и короткая теннисная юбка. Реакция прессы также не отличалась оригинальностью. Фигура принцессы Уэльской вызвала восторг.

Диана с немецкой теннисисткой Штеффи Граф, 10 июня 1988 года Фото: Diana Archive/Getty Images

Теннисная эстафета перешла Кейт Миддлтон от принцессы Дианы. Супруга принца Чарльза была страстной поклонницей этого вида спорта. Есть немало фото леди Ди в теннисном мини. Также фотографы нередко запечатлевали её в спортивной одежде до или после тренировки.

Диана могла покинуть корт, накинув поверх формы пальто, или порадовать публику неожиданным для того времени образом с велосипедками. Разумеется, фото длинных и стройных ног принцесса Уэльской массово тиражировались.

Диана покидает клуб Chelsea Harbour (Лондон), 1 ноября 1995 года Фото: Anwar Hussein/Getty Images

Интересно, что эти образы Дианы выглядят так, будто фото сделаны на днях. Сейчас мы не только активно носим велосипедки, но и миксуем их аналогичным образом — со свитшотами, кедами (кроссовками) и высокими носками. Кстати, последний элемент тоже пришёл из тенниса. Во многом благодаря принцессе Диане вещи, относящиеся к этому виду спорта, стали частью нашего повседневного гардероба.

ЗДЕСЬ мы подробно разбираем тему теннисных трендов. Изучаем список, вдохновляемся и носим.

Диана в клубе Chelsea Harbour Club, 24 апреля 1997 года Фото: Getty Images

Королева Елизавета II, если верить прессе, гардеробные стратегии Дианы одобряла далеко не всегда. Но могла ли она сказать что-то против мини на теннисном корте? Королева и сама была близка к спорту. Только в её случае речь шла не о теннисе. Елизавета II занималась верховой ездой. Первого пони будущая королева получила в четырёхлетнем возрасте. Любовь к лошадям она пронесла через всю жизнь.

Конечно, экипировка для этого вида спорта никаких мини не предполагает. Здесь опция для демонстрации физической формы – жокейские брюки. Речь про бриджи, которые плотно облегают ноги.

Королева Елизавета II на Королевском ипподроме в Аскоте, 1960 год Фото: Getty Images

Страсть матери к скачкам переняла и её дочь принцесса Анна. Она нередко принимала участие в соревнованиях. И да, именно здесь фотографы могли запечатлеть её стройную фигуру. Если королева выбирала довольно просторные жокейские брюки, то в случае Анны это были были уже более облегающие бриджи.

Принцесса Анна на XXI летних Олимпийских играх, 24 июля 1976 года Фото: Getty Images

Нынешняя королева Великобритании Камилла тоже уверенно держится в седле. И обтягивающие бриджи на ней тоже сидят вполне неплохо. Правда, лишь по данным на конец 1980-х годов. Хотя нужно сказать, что Камилла и сегодня, в свои 75 лет, выглядит очень подтянутой.

Камилла Паркер-Боулз, 8 ноября 1988 года Фото: Barry Batchelor/Getty Images

Оказывается, королева — поклонница балета. Причём её увлекает не только теория, но и практика. Она посещает специальные курсы под названием «Серебряный лебедь». Также Камилла занимается пилатесом.

ЗДЕСЬ можно почитать о тренировках королевы Камиллы, которые позволяют ей сохранять царственную осанку.

Принцесса Маргарет берёт урок катания на водных лыжах, 23 апреля 1963 года Фото: Bob Haswell/Getty Images

Младшую сестру Елизаветы II таблоиды называли «мятежной принцессой». Всё из-за бунтарского духа и неожиданных поступков Маргарет, которые шли вразрез с представлениями о монаршем поведении. Кажется, и свои спортивные увлечения принцесса выбрала не без жажды оригинальности. Водные лыжи! Похоже, приз за самую смелую экипировку тоже достаётся именно Маргарет.