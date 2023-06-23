С корта на подиум: 7 трендовых вещей, которые попали в наши гардеробы из тенниса

Теннис и мода всегда шли рука об руку. С 1800-е по 1900-е спортсмены выходили на корт в закрытой одежде. Женщины и вовсе играли в корсетах, длинных юбках, шляпах и туфлях на каблуках. После Первой мировой войны о таком внешнем виде пришлось забыть. На первый план вышли комфорт и удобство. Именно на этой волне в женский гардероб плавно перекочевали мужские вещи.

В 1932 году британец Банни Остин впервые в истории этого вида спорта вышел играть в шортах. Через год его примеру последовала американка Элис Марбл на Уимблдоне. Это произвело настоящий фурор. Модельеры того времени начали активно отшивать вещи для отдыха, ориентируясь на большую игру.

Вторая мировая война также повлияла на экипировку. Из-за недостатка сырья комплекты стали изготавливать из нейлона и парашютного шёлка. Так появились гофрированные юбки, которые в тренде до сих пор.

Фото: Central Press/Hulton Archive/Getty Images

С 2000-х элементы теннисной формы практически не изменились. Новшества затронули материалы. Производители разработали дышащие и отводящую влагу ткани.

При этом у теннисистов появилась опция – выбор дизайна формы. Её часто использовала победительница 23 турниров «Большого шлема» Серена Уильямс. Экстравагантный стиль этой спортсменки вошёл в историю. Каждый выход Серены на корт громко обсуждался в СМИ. Например, Nike совместно с Вирджилом Абло разработали для неё чёрное платье с открытым плечом и балетной пачкой. Повторить образ мечтали многие, поэтому производители запустили аналогичную экипировку в продажу.

Фото: Topical Press Agency/Getty Images

Вот так спорт постоянно влияет на моду. Неудивительно, что в нашем арсенале немало вещей, которые изначально были разработаны для стадиона или корта. Сегодня без них трудно представить городскую моду. Тренд на сочетание спортивного стиля с гламурными вещами уже много лет не сбавляет обороты. Яркими пропагандистками таких аутфитов являются Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер и Хейли Бибер.

Какие же вещи пришли в повседневный гардероб именно из тенниса и сейчас находятся в списке острых трендов?

Юлия Марушкова стилист, YouTube-блогер Плиссированная мини-юбка, футболка с воротником поло и белые кеды уже давно стали неотъемлемыми атрибутами летнего гардероба. Но в этом году теннисную экипировку выделяют в отдельный тренд. Это связано с возросшей популярностью эстетики «old money». Ведь нет более элегантного спортивного стиля, чем тот, которого придерживаются игроки в теннис.



Плиссированная юбка

Самый известный элемент теннисного гардероба — плиссированная мини-юбка. Она вошла в моду в 20-е годы. С каждым десятилетием длина становилась всё короче.

Сегодня такая модель является спасением в жаркую погоду и позволяет демонстрировать загорелые ноги. Но что прекрасно именно в теннисной юбке — это вшитые шорты. Кстати, речь про главный тренд лета-2023, который женщины уже успели оценить. Такая модель юбки позволяет чувствовать себя расслабленно, даже сидя на пледе во время пикника.

Плиссировка из 1920-х Фото: KEYSTONE/HULTON ARCHIVE/GETTY IMAGES

Если вы планируете провести время за городом, то можно просто составить классический «теннисный образ». Дополните юбку топом без рукавов с воротником поло, белыми кроссовками, высокими носками и плетёной сумкой-тоут.

Для города составляйте образ с укороченным жакетом и аккуратным топом. Из обуви можно надеть модные сейчас балетки или туфли Мэри Джейн. Выбор цвета зависит от ваших предпочтений. Но стоит отметить: если подобрать все элементы в светлых оттенках, то образ будет выглядеть особенно эффектно.

Юбка со складками Lime, 2999 руб. Фото: Lime

Футболка-поло

Рубашка с воротником поло – пожалуй, самый популярный предмет теннисного гардероба у мужчин. Её придумал в 1933 году французский теннисист Рене Лакост, который после завершения карьеры создал известный бренд Lacoste.

Поло из 1930-х голов Фото: Austrian Archives/Getty Images

Удобно иметь такую модель в базовых цветах. Например, в белом и тёмно-синем. Её можно носить с джинсами практически любого фасона. Но рекомендуется модель «клёши». Это добавит образу настроения 70-х и тем самым сделает ваш аутфит интереснее и элегантнее.

Футболка-поло O'STIN, 799 руб. Фото: O'STIN

Также поло прекрасно смотрятся с плиссированными юбками миди. Получаются расслабленные образы в эстетике «тихой роскоши». Для загородных прогулок можно заменить юбку на удлинённые шорты со стрелкой. Мужчинам рекомендуется для менее классического стиля носить поло с джоггерами и спортивными кроссовками. В таком варианте лучше застегнуть воротничок на все пуговицы.

Платье а-ля поло Zarina, 3749 руб. Фото: Zarina

Платье-поло

Кроме того, в тренде платье-поло. Чаще всего это трикотажная модель, напоминающая длинную футболку. На более прохладное время есть опция – тёплое платье-поло. Оно напоминает затянувшийся свитер с воротничком.

На лето также можно создать микс модных опций. Например, найти ажурное платье-поло. Все виды вязки сейчас крайне актуальны, а для тёплого времени года дышащие варианты – идеальное решение.

Козырёк из 1930-х Фото: H. Armstrong Roberts/Getty Images

Козырёк

Этот элемент теннисного гардероба был разработан ещё в конце 1920-х годов. Достаточно широкий козырёк – это самый надёжный способ защитить кожу лица от вредного воздействия солнечных лучей. При этом, в отличие от шляпы или бейсболки, он не приминает волосы, и вам не придётся вечером переделывать причёску. Изделие из соломы будет смотреться менее спортивным, чем кепка. Его можно носить и с классическими образами.

Козырёк из соломки MYARI, 2500 руб. / Livemaster Фото: Livemaster

Теннисные тапочки

Благодаря теннису мы полюбили две модели обуви. Первая – это классические теннисные тапочки, которые романтизировал Рэй Брэдбери в своей повести «Вино из одуванчиков». Как и рубашка поло, они подходят практически ко всем предметам летнего женского гардероба: от платьев любой длины до шорт из денима с необработанным краем.

Теннисные тапочки тогда Фото: Toni Frissell/Getty Images

Носите их с сарафаном, пышной юбкой-миди. Образ приобретёт винтажное настроение. В нём можно будет отправиться на длительную прогулку по городу. В такой обуви намного комфортнее, чем в босоножках или балетках. Если надеть теннисные тапочки с брюками-кюлотами, то получится интересное и стильное сочетание, дающее нам отсылку к образам, которые можно было увидеть на теннисных кортах в 1930-х годах.

Массивные кроссовки

Вторая пара обуви из гардероба игроков в теннис, ставшая популярной в последние годы, – массивные кроссовки в духе 1990-х. Впервые в таких вышел на корт Джон Макинрой – бывшая первая ракетка мира. Это были новые Nike Air Trainer 1. Непривычно объёмные кроссовки лучше фиксировали голеностоп, удерживали стопу и больше напоминали баскетбольные модели.

Джон Макинрой Фото: Jean GUICHARD/Getty Images

Дальше Nike стал предлагать ещё более массивные модели. В них выходили на корт Пит Сампрас и Андре Агасси.

С чем можно носить массивные кроссовки? Сегодня — с чем угодно! Они круто смотрятся с классическими вещами. Например, с длинными брюками со стрелкой или плиссированными юбками миди. А ещё их можно сочетать с высокими спортивными носками. Кстати, это ещё один элемент теннисного стиля. Носите такое сочетание с мини-юбками или велосипедками, дополнив образ укороченным топом или свитшотом.

Реплика на Nike Air Trainer 1, 5731 руб. / Ozon Фото: Ozon

Эту модель можно надеть даже с чувственным платьем на тонких бретелях и разрезом на бедре. Советуем добавить ещё и объёмный пиджак, чтобы уравновесить мужские элементы и поддержать настроение стиля 1990-х.

Теннисные шорты из 1930-х Фото: Keystone-France/Getty Images

Шорты-бермуды

Мужчины долгое время играли в брюках. Лишь в 1930-е на кортах стали появляться спортсмены в шортах. Первыми теннисистками, которые начали носить мужской элемент гардероба, были Хелен Джейкобс и Элис Марбл. Именно они приблизили женскую экипировку к мужской. Модели были похожи на шорты-бермуды.

Широкие шорты с отворотами O'STIN, 1279 руб. Фото: O'STIN

Сегодня летний гардероб трудно представить без шорт. Они могут быть как ультрамини, так и миди. Последние отлично подходят для офисного стиля, главное – правильно подобранный материал. Трендовые модели – с высокой талией, которые отлично комбинируются с кроп-топами или белой футболкой поло с контрастной отделкой. Для официальных встреч сочетайте с белой рубашкой.

Удлинённые шорты мужчинам можно носить с футболками прямого кроя, классическими рубашками или моделями поло.