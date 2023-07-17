Какие купальники выбирают спортсменки: 10 самых разных моделей на идеальных телах

Сезон отпусков в самом разгаре. И у спортсменов тоже. Даже при загруженных графиках – между турнирами, мастер-классами и выступлениями – они находят время, чтобы понежиться на солнце. А это значит, что у нас есть возможность увидеть, как трендовые модели купальников сидят на спортивных фигурах.
Когда тело в тонусе, его сложно испортить неверным выбором цвета или фасона, но мы же знаем, что всегда есть возможность подать достоинства в наилучшем свете. Предлагаю разобрать предпочтения спортсменок и пополнить свою копилку модных лайфхаков.
Александра Солдатова, гимнастка
Гимнастка выбрала универсальную модель купальника, которая подойдёт девушкам с разными типами фигуры. Цвет – на пике популярности. В этом сезоне в тренде все оттенки розового. Отчасти благодаря премьере фильма «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях.
Фото: личный архив Александры Солдатовой
Что касается ткани, за счёт выраженной рыхлой фактуры изделие красиво смотрится на женщинах с мягкой внешностью. Как она проявляется? Полные губы, широкий нос (с округлым кончиком), расставленные глаза (широко посаженные). У такого типажа («Натурал» по Двин Ларсон) все черты в целом стремятся от центральной оси. Фактурный и грубоватый материал подчёркивает чувственность этой внешности.
Евгения Медведева, фигуристка
Стандартное бикини также подходит большинству женщин. На этой модели есть интересный эффект «деграде» – постепенное угасание цвета, плавный перелив одного оттенка в другой. Выцветание от контура к центру лифа помогает сделать грудь более объёмной.
Фото: личный архив Евгении Медведевой
Виктория Синицина, фигуристка
Ярко-жёлтый цвет красиво смотрится на загорелой коже. Однако он далеко не всем к лицу. Это «тёплый» цвет. Если ваши природный колорит «холодный», вам больше подойдут соответствующие оттенки. При выборе такого жёлтого лицо может приобрести нездоровый вид. Тем, кто не уверен в своём колорите, с этим цветом лучше соблюдать осторожность. Также стоит опасаться оранжевого.
Фото: личный архив Виктории Синициной
Что касается данной формы лифа, плотная ткань и такой крой могут уменьшить грудь, сделать её более плоской. Тонкие лямки визуально расширяют плечи. Они не рекомендуются, если вы хотите выглядеть более изящно. Плавки с завышенной V-образной посадкой удлиняют ноги и «облегчают бёдра». Этот фасон подходит для тех, кому нужно скорректировать фигуру снизу.
Яна Кудрявцева, гимнастка
Широкие лямки на этом лифе создают вертикаль в районе плеч, что визуально их сужает. Горизонтальные динамичные линии в области декольте прибавляют объём груди. Что касается актуальности цвета, чёрный – беспроигрышный вариант, который всегда в тренде.
Фото: личный архив Яны Кудрявцевой
Маргарита Мамун, гимнастка
Верх купальника с лямками-ниточками расширяет плечи. Это идёт не всем. Зато фактурный материал и чёткие горизонтальные контуры лифа визуально увеличивают грудь. Велюр был особенно популярен в нулевые, но вернулся в моду ещё в 2021 году. Кстати, это достаточно практичный и износостойкий материал.
Фото: личный архив Маргариты Мамун
Юлия Ефимова, пловчиха
Трендовая модель с нестандартным вырезом в самом модном для этого лета цвете – Love Bird. Выглядит стильно за счёт особенностей фасона. Высокая посадка плавок с вырезом в форме буквы V всегда удлиняет ноги и уменьшает объём бёдер, облегчая тяжёлый низ фигуры.
Фото: личный архив Юлии Ефимовой
Елизавета Туктамышева, фигуристка
Широкие лямки верха «разделяют» плечи – они кажутся меньше. Крой в виде прямоугольного кусочка материала с горизонтальными линиями в районе груди визуально добавляет объём этой области.
Что касается низа купальника, то тут мы видим базовый вариант плавок. Его можно сочетать с разными лифами. Это прекрасная возможность создавать новые пляжные образы, меняя лишь одну деталь.
Фото: личный архив Елизаветы Туктамышевой
Дарья Клишина, прыгунья в длину
Интересная модель с трендовым кроем. Однако купальник, как и другая одежда, должен украшать не только фигуру, но и лицо, а такой вариант подойдёт не каждому типу внешности.
Он хорошо будет смотреться на девушках с мелкими, нежно-акварельными чертами. Обычно у этого типажа они собраны к центру лица («Романтик» по Двин Ларсон). Если у вас другие колористические настройки, есть риск, что и купальник не будет смотреться органично, и внешность пострадает.
Фото: личный архив Дарьи Клишиной
Диагональные вырезы в районе груди и талии, а также лямка на одно плечо визуально сокращают объём в этих местах. Рюши, наоборот, — расширяют и полнят.
Однотонный минималистичный купальник с таким фасоном сделал бы силуэт стройнее. Здесь же из-за мелкого принта и деталей мы не можем полностью оценить формы и фигуру.
Вероника Кудерметова, теннисистка
Этот купальник подойдёт обладательницам холодного и тёмного колорита внешности. Какие у него маркеры? Волосы, брови и глаза тут будет очень тёмные — чёрные. На более светлой внешности такой купальник подчеркнёт недостатки кожи, выделит морщины и круги под глазами.
Фото: личный архив Вероники Кудерметовой
Кстати, на этом фото мы сразу же видим, как можно адаптировать купальник, которые не подходит по колориту. Это помогут сделать тёмные очки и чёрная кепка. Они как бы связывают (согласовывают) колорит с расцветкой купальника.
Фото: личный архив Аделины Сотниковой
Аделина Сотникова, фигуристка
Не самая удачная модель купальника. Против внешности здесь работает контрастная широкая тесьма, соседствующая с приглушённым чёрным цветом и гладкой поверхностью лифа. Располагаясь под бюстом, она визуально расширяет грудную клетку и одновременно уменьшает объём достоинств в этой области.
С тонкими, едва заметными лямками плечи кажутся шире. В таком купальнике верх фигуры становится более массивным. Это особенно заметно на контрасте с утончёнными стройными бёдрами.
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