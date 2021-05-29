Чек-лист: что важно не забыть взять в поход?

Без этих вещей пеший туризм может быть нелёгким.

Спальные мешки в рюкзаке, палатка уже в машине. Скоро выдвигаемся в поход. Точно ли всё самое важное собрано? Лучше лишний раз всё проверить!

Рюкзак

Неслучайно выбор правильного рюкзака стоит на первом месте в подготовке к любому путешествию. Куда бы вы ни отправились — он всегда будет с вами. И от того, насколько рюкзак будет для вас комфортным, зависит количество позитивных эмоций, которые вы получите от путешествия.

Обратите особое внимание на:

Оптимальный объём рюкзака от 4060 литров

Материал должен быть непромокаемым

Внутренний каркас

Регулируемый набедренный пояс

Вентиляция спины

Лямки с шириной 6-8 см

Водозащитный чехол

Обувь

Пеший туризм имеет к обуви свои требования. Необходимо выбирать закрытую и, желательно, водонепроницаемую — высокие ботинки отлично подойдут. Если на вашем маршруте водоёмы и болотистые местности не ожидаются, не забывайте, что трава утром влажная от росы. Обувь с высокой щиколоткой защитит от попадания мелких камешков внутрь ботинка, от укуса насекомых, которых можно не заметить в траве.

Фото: istockphoto.com

Одежда

В любом путешествии нужно иметь с собой несколько слоёв одежды:

1 слой — футболка или термобельё

2 слой — флисовая кофта

3 слой — облегчённая куртка

4 слой — тёплая куртка или дождевик

ВАЖНО. Не забудьте взять сменную одежду. Даже если погода будет тёплой, непредвиденный дождь и повышенную влажность сложно предсказать. Лучше быть готовыми ко всему.

Питание и посуда

Первое, о чём вы должны задуматься при планировании походов, — необходимый запас воды. Её количество зависит от стиля ходьбы, вашего суточного потребления и вида путешествия.

Если вы любитель быстрозавариваемых каш и лапши — отлично! Также не стоит забывать о консервах и тушёнке.

Если вы планируете совершать восхождения на вершины или ваш поход подразумевает набор высоты — обязательно возьмите с собой протеиновые или мюсли-батончики, а также специальные гели, которые разработаны для этих целей. Они не растают под солнцем и не испортятся за несколько дней.

Посуду лучше брать из лёгкого металла, пластмассы или складную, но точно не одноразовую — вам просто некуда будет её выбрасывать. Возьмите один котелок на компанию, в котором можно будет греть еду и кипятить воду.

Фото: istockphoto.com

Снаряжение и техника

Набор снаряжения и техники в путешествии должен быть необходимым и сбалансированным, чтобы не нести с собой много лишнего. Естественно, нужно понимать, каким будет ваше путешествие.

Телефон – это, конечно, хорошо – он может совместить в себе сразу несколько полезных гаджетов – фонарь, карты, компас, плеер, но, когда он разрядится, будет сложно. Стоит позаботиться об альтернативных источниках энергии, возьмите с собой power-bank. В целом советуем не сажать зарядку телефона по пустякам: если вам понадобится неотложная помощь, его вряд ли что-то сможет заменить.

Бумажную карту маршрутов, налобный фонарь на батарейках, спички и компас также стоит иметь отдельно в рюкзаке.

Полезным дополнением к списку снаряжения будет мультитул – это многофункциональная вещь, содержащая в себе нож, плоскогубцы и пару инструментов, которые помогут сделать несложный ремонт в полевых условиях.

Ходьба – это уже хороший вид физической активности, но, если вам хочется разнообразить пеший туризм, можете взять с собой трекинговые палки или предназначенные для скандинавской ходьбы.

Остальное оборудование зависит от климатических условий и выбранного путешествия.

Аптечка-косметичка

Безусловно, помаду и тушь лучше оставить дома, но солнцезащитный крем с spf точно пригодится. Помимо него, обязательно возьмите средства от насекомых, пластыри (натирающие мозоли в походе будут ой как некстати), йод, зелёнку и другие медикаменты, которые посчитаете нужными. Также захватите влажные салфетки, зубную щётку и расчёску.