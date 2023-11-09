Что такое дзен и как его обрести в обычной жизни? 10 шагов по инструкции нейрокоуча

Кира Феклисова нейрокоуч «Дзен — слово, которое мы часто слышим, но многим оно кажется таинственным и недостижимым. «Поймать, постичь, познать дзен» — сегодня эта фраза нередко используется в ироничном ключе. А речь идёт о философии, которая даёт глубокое понимание того, как жить более гармонично и осознанно».

На первый взгляд дзен может показаться сложным понятием, но в своей сущности оно сводится к простым и универсальным идеям. Это практика, направленная на достижение внутренней гармонии, понимание себя и окружающего мира. В самом простом смысле это означает «созерцание» или «прояснение», и его цель – обрести спокойствие и ясность ума в хаосе современной жизни.

Дзен приобретает особую важность в условиях повышенной напряжённости, стресса и информационного перегруза. Современное общество сталкивается с множеством вызовов, таких как экономическая нестабильность, непрерывный поток информации и социальное давление. В этом контексте дзен представляет собой ценную философию и практику, которая помогает сохранять спокойствие и гармонию. Вот несколько ключевых аспектов важности дзен в современном мире.

1. Управление стрессом и тревожностью. Дзен обучает приёмам осознанности и медитации, которые позволяют управлять стрессом и тревожностью. Способность оставаться спокойным и сосредоточенным в ситуациях, которые в другом случае вызывали бы беспокойство, становится ценным навыком в современном мире.

2. Повышение производительности. Осознанность и сосредоточенность, развиваемые практикой дзен, способствуют повышению производительности. Люди, которые способны глубоко погрузиться в работу и сосредотачиваться на задачах, могут достигать больших результатов без переутомления.

3. Улучшение отношений. Дзен также способствует улучшению отношений с окружающими людьми. Понимание и сострадание к другим становятся ключевыми аспектами успешных межличностных взаимодействий.

Фото: istockphoto.com

4. Сбалансированная жизнь. В современном мире, где работа и обязанности часто переполняют нашу жизнь, дзен помогает находить баланс между работой и личной жизнью. Это делает нас более счастливыми и удовлетворёнными.

5. Сознательное потребление. Дзен пропагандирует умеренность и упрощение. Это означает, что люди становятся более осознанными в отношении своего потребления и выборов, что может привести к более устойчивому и экологичному образу жизни.

6. Принятие неопределённости. Современный мир неустойчив, и дзен учит нас принимать неопределённость и непостоянство. Это помогает справляться с изменениями и не расстраиваться из-за неожиданных обстоятельств.

7. Интроспекция и личностное развитие. Дзен поощряет самопознание. В современном мире, где мы часто забываем о важности внутреннего роста, дзен предоставляет инструменты для личностного развития и поиска смысла жизни.

В целом дзен помогает людям обрести внутреннюю гармонию, научиться пребывать в настоящем моменте и стремиться к более осознанной и спокойной жизни. Эта философия и практика предоставляют ценные инструменты для достижения баланса и гармонии в современной жизни.

Познать и поймать дзен — значит не погрузиться в нирвану или пофигизм. Это процесс внутреннего преобразования, который включает в себя изменение своего восприятия и отношения к жизни. Важно понимать, что дзен не является концепцией, которую можно полностью объяснить словами, так как он сконцентрирован на опыте и практике. Давайте разберём некоторые аспекты дзен, которые можно включить в каждодневную деятельность.

7 ключевых аспектов дзен

1. Осознанность и настоящий момент

Познать дзен можно с осознания настоящего момента. Это означает быть в полной гармонии с текущим моментом, не отвлекаясь на прошлое или будущее. Практика осознанности и медитации помогает развивать способность быть в «здесь и сейчас». Важный признак дзен — умение видеть красоту и ценность каждого мгновения.

2. Простота и минимализм

Познание дзен также связано с упрощением жизни. Это включает в себя уменьшение роли материальных вещей. Снижение зависимости от роскоши и потребительства. Стремление к минимализму. Простота помогает освободить ум от беспокойства и позволяет более ясно видеть собственные цели и ценности.

Фото: istockphoto.com

3. Сострадание и доброта

Дзен также включает в себя развитие сострадания к себе и окружающим. Это означает понимание и поддержку других людей, а также проявление доброты и заботы. Путём развития сострадания мы учимся видеть связи между всеми существами.

4. Принятие непостоянства

«Поймать дзен» означает принять непостоянство жизни. Мы понимаем, что ничто не остаётся неизменным, и что страдание часто происходит из-за нашей привязанности к вещам, которые изменчивы. Принятие этого факта помогает нам более легко преодолевать трудности и разочарования.

5. Гармония с окружающим миром

Состояние дзен включает в себя стремление к гармонии с окружающим миром. Это подразумевает уважение к природе, заботу об окружающей среде. Мы видим себя как часть мира. Не отделяем себя от природы и общества.

Фото: istockphoto.com

6. Свобода и отсутствие лишних привязанностей

Познать дзен можно, освободившись от лишних привязанностей и ограничений. Это означает нести ответственность за свою жизнь и действия, освобождаясь от устаревших стереотипов и ожиданий других людей. Например, перестать контролировать своего партнёра, детей и родителей. Перестать учить людей, как им жить и что делать.

7. Искусство простоты и действия в гармонии

Наконец, философия дзен связана с искусством действия в гармонии с собой и миром вокруг. Это означает делать вещи с ясностью, намерением и сосредоточенностью. Не впадая в беспокойство и стресс или суету.

Обретение дзен — это процесс, который включает в себя самопознание, духовное развитие и стремление к более гармоничной и осознанной жизни. Хотя он часто ассоциируется с восточной религией и культурой, его принципы и методы могут быть внедрены в повседневную жизнь любого человека, независимо от вероисповедания или культурного контекста. Давайте резберём ключевые шаги, которые помогут вам познать дзен.

10 шагов, чтобы обрести дзен

1. Изучите основные принципы дзен

Начните с изучения основных концепций и принципов дзен. Чтение книг и статей, слушание лекций, а также общение с практикующими могут помочь вам понять суть этого учения и практики.

2. Практикуйте медитации

Медитация является одним из ключевых элементов состояния дзен. Эта практика помогает развивать осознанность, сосредотачиваться на настоящем моменте и улучшать способность контролировать свой ум.

3. Будьте осознанными в повседневной жизни

Освоение навыка осознанности в повседневной жизни помогает вам видеть красоту и ценность каждого момента. Попробуйте быть внимательными к тому, что вы делаете, вне зависимости от того, работаете ли, общаетесь с людьми или просто прогуливаетесь.

Фото: istockphoto.com

4. Упрощайте и минимизируйте

Дзен подчёркивает важность упрощения жизни и освобождения от лишних вещей и забот. Пройдитесь по своему дому и избавьтесь от ненужных вещей. Упорядочьте своё рабочее пространство и сфокусируйтесь на том, что по-настоящему важно.

5. Развивайте сострадание

Сострадание к себе и другим — важная часть дзен. Постарайтесь проявлять понимание и заботу к людям вокруг вас, слушайте их и старайтесь понимать их чувства. Будьте бережны к себе. Не ругайте и не вините себя в том, что вы не в силах изменить.

6. Принимайте и отпускайте

Познание дзен также включает в себя умение принимать себя и мир такими, какие они есть. Постарайтесь освободиться от лишних ожиданий и стремления к идеалу. Мир несовершенен и люди тоже. Идеальные образы существуют только в вашей голове.

7. Действуйте в гармонии

Стремитесь действовать в гармонии с самим собой и с миром вокруг вас. Принимайте решения и действуйте осознанно, с ясностью и намерением. Слушайте не только свой разум, но и голос сердца.

Фото: istockphoto.com

8. Общайтесь с практикующими

Важно общаться с другими людьми, которые также интересует дзен. Обмен опытом и обсуждение принципов могут помочь вам глубже понять и внедрить эти принципы в свою жизнь.

9. Будьте терпеливыми

Освоение дзен — это долгий и постоянный процесс. Не ожидайте мгновенных результатов. Будьте терпеливы и постоянны в своей практике. На всё в этой жизни требуется время. За один день познать дзен невозможно.

10. Занимайтесь самопознанием

Движение к дзен также включает в себя постоянное самопознание и духовный рост. Анализируйте себя, свои поступки и реакции. Стремитесь к развитию. Ведите дневник самонаблюдения, занимайтесь с психологом и коучем.

Освоение дзен — это долгий и индивидуальный путь. Каждый человек может его пройти по-своему. Важно быть открытым для новых идей и готовым изменять себя в лучшую сторону, добиваясь глубокого понимания и гармонии в собственной жизни.