Как не жить прошлым? 3 базовые техники, которые помогут стать эмоционально свободным

Чтобы использовать возможности, которые у вас есть, по полной программе.

Ностальгия по прошлому часто не отпускает нас и заставляет возвращаться в пережитые когда-то моменты снова и снова. Зачастую картины в памяти идеализируются, приукрашиваются. Тем временем события «здесь и сейчас» проходят мимо. Люди избегают и боятся новых отношений, предложений по работе и т.д.

Конечно, нельзя исключать терапевтический эффект приятных воспоминаний. Психологи отмечают, что просмотр снимков из отпуска, где вам было комфортно, или воспоминания о тёплых семейных событиях способны поддержать в трудный момент жизни.

Сложность возникает тогда, когда человек не может вырваться из плена романтических грёз о прошлом и полностью отрицает положительные моменты в будущем. Люди начинают концентрироваться на идеальном моменте, который уже прошёл. Родители сожалеют, что их дети выросли и стали другими; взрослые тоскуют по своим беззаботным юношеским вечеринкам и т.п. Новые возможности тем временем проходят мимо них.

Как же относиться к прошлому, чтобы оно не мешало нам жить настоящим и строить будущее? Разбираемся вместе с психологом.

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Станислав Самбурский бизнес- и клинический психолог «Первое, что нужно сделать — осознать и принять, что прошлое уже случилось и не повторится. Оно не может быть изменено, как бы мы ни старались. Это часть нашей жизни, основа опыта. Прошлое может быть источником радости, гордости, благодарности, но также и боли, сожаления, вины, стыда. Итак, давайте разбираться подробно».



Почему мы живём прошлым?

Существует несколько причин, когда человек не отпускает воспоминания и теряет способность, желание двигаться дальше.

1. Неразрешённые эмоции

Человек, который пережил травмирующую или болезненную ситуацию в прошлом, может возвращаться снова и снова к этим событиям, потому что неспособен справиться с воспоминаниями. Ему сложно освободиться от гнева, стыда, страха или обиды из-за того, что допустил или позволил ситуации произойти.

Например, не могут отпустить мысли люди, которые пережили потерю близкого человека, драматичный развод. Непроработанные эмоции накапливаются и проявляются в тревоге, депрессии и психосоматических заболеваниях.

2. Незавершённые дела

С возрастом человек начинает больше всего сожалеть о том, что не сделал: не сказал о чувствах, не решился совершить первый шаг навстречу интересному человеку, не сменил работу на более перспективную и т.д.

Невысказанные чувства и нереализованный профессиональный потенциал многие годы могут вызывать чувство сожаления, усиливать неудовлетворённость и грусть от упущенных возможностей. Ситуация усугубляется, когда к очередному воспоминанию и сожалению о потерянном времени добавляется неспособность замечать новые перспективы и ставить новые цели.

3. Идеализация прошлого

Люди, которые сталкиваются с трудностями в настоящем или боятся будущего, склонны приукрашивать и преувеличивать прошлые успехи и приписывать положительные значения, которых на самом деле не было. Они перестают объективно смотреть на ушедшее и начинают чаще вспоминать только хорошие моменты и забывать о плохих.

Идеализация прошлого — это рассказ близким о том, что раньше было лучше: они были моложе и счастливее. Для такой ситуации характерны уход в ностальгию и нежелание принимать меняющиеся условия жизни, адаптироваться к новым ситуациям.

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8 признаков, что вы живёте прошлым

1. Постоянное вспоминание и проживание прошлых событий, которые вызывают травматичные эмоции или сожаление.

2. Избегание настоящего или будущего, отказ от новых возможностей, отсутствие желания новых знакомств.

3. Самобичевание, самокритика, снижение самооценки, возникшее чувство вины и стыда за свои поступки в прошлом.

4. Обвинение других, недоверие, злость, обида за то, что люди сделали или не сделали в прошлом.

5. Сравнение с другими, возникающая зависть, ревность, ощущение себя неудачником.

6. Ностальгия и идеализация прошлого, отрицание или игнорирование проблем или трудностей, которые были в ушедшем времени.

7. Сохранение вещей, писем, фотографий, подарков, которые напоминают о прошлом и не дают двигаться дальше.

8. Повторение одних и тех же ошибок, которые приводят к нежелательным результатам или конфликтам.

Чем больше положительных ответов, тем сильнее у вас выражена жизнь прошлым. Чтобы двигаться дальше, важно проработать проблемы, которые вас удерживают от развития.

Как начать двигаться дальше?

Прошлое не всегда является врагом настоящего. При правильном настрое оно может быть источником сил для движения вперёд. Приобретённый опыт может стать основой мудрости для принятия новых решений.

Вспоминать счастливые моменты прошлого не только можно, но и нужно. Это помогает сохранять связь с самим собой и своей историей, ценить то, что есть или было, радоваться жизни и быть благодарным судьбе, людям вокруг и себе за то, где мы находимся сейчас.

Вспоминать прошлое полезно и приятно, если это делается в следующих случаях.

1. Когда мы хотим поделиться своим опытом или переживаниями с другими людьми. Например, рассказать о своём детстве, юности, учёбе, работе, путешествиях, любви.

2. Когда мы хотим почерпнуть уроки из прошлого и применить их в настоящем или будущем. Например, избежать их повторения.

3. Когда мы хотим восстановить свою энергию, настроение. Например, вспомнить о своих достижениях и победах, о друзьях или родных, о личных увлечениях.

4. Когда мы хотим отдать дань уважения своим предкам или наследию. Вспомнить о том, откуда мы родом и где наши корни.

В этих случаях вспоминание прошлого не мешает жить настоящим, а наоборот, поддерживает. Оно делает нас частью большой семьи, большой страны. Это мотивирует и вдохновляет.

Жизнь прошлым может быть проблемой для многих людей, которые неспособны отпустить его и двигаться дальше. Это приводит к негативным последствиям для психического и физического здоровья, для отношений с другими людьми, для самореализации. Как же тогда можно вырваться из плена воспоминаний и стать эмоционально свободным?

Фото: istockphoto.com

Стратегии, чтобы перестать жить прошлым

1. Саморефлексия

Чтобы перестать ностальгировать о прошлом, важно уделять время самоанализу. Этот навык позволит понимать свои мотивы, цели и ценности. Саморефлексия помогает осознать, почему прошлое так сильно влияет на вас. Позволяет выявить моменты, которые тянут назад, и наконец-то принять себя таким, какой ты есть.

Саморефлексию можно проводить в нескольких форматах: вести дневник эмоций, диалог с собой и разбор у специалиста. Каждый выбирает удобный для себя. Дневник эмоций – самый простой способ саморефлексии. Для этого необходимо записывать мысли и чувства в момент возникновения, а позже анализировать их.

2. Прощение

Чтобы идти вперёд, важно отпустить все обиды. Прощение – это процесс отпускания своей злости на ситуации и людей, обиды на себя и других. Но есть небольшое уточнение. Простить — не значит забыть обиду. Речь про освобождение от токсичных эмоций, которые ежедневно тянут назад и разрушают душевную гармонию. Прощение — это возможность жить дальше свободно, без тяжести предательства.

Технически простой, но эмоционально затратный способ простить: написать письмо обидчику или «себе прошлому». Затем нужно сжечь листок и попросить прощения у тех, кто вас обидел.

Фото: istockphoto.com

3. Гармонизация с прошлым

Для движения вперёд можно использовать своё прошлое как трамплин, а не как препятствие или угрозу. Опыт, даже негативный — это ценный ресурс для дальнейшего развития. Гармонизация с прошлым помогает начать ценить то хорошее, что было, и использовать полученные знания для самосовершенствования.

Используйте медитации, визуализацию, аффирмации и практику осознанности. Они помогут наладить гармонию и освободиться от негативных эмоций прошлого.

Вы можете выбрать те практики, которые вам больше подходят, комбинировать их. Главное — выполнять их регулярно и последовательно. Не отказывайтесь от своего желания измениться и перестать испытывать страх из-за столкновения с прошлым. Именно так вы сможете отпустить то, что прошло, и сосредоточиться на настоящем моменте.

Как вы поймёте, что у вас получается?

После выполнения практик вы почувствуете, что плечи расправились, появился интерес к будущему. Вы начнёте планировать отпуск, выбирать рабочий проект по душе. Когда прошлое перестанет тяготить, вы почувствуете долгосрочный прилив энергии и любви к себе и окружающим. Вы будете легче принимать решения, достигать целей и находить новые возможности. Вы наконец-то вернётесь в настоящее и будете с удовольствием жить здесь и сейчас.

Не надо отказываться от своего прошлого, чтобы жить полноценной и счастливой жизнью. Принимайте его таким, какое оно было. Освободитесь от негативных эмоций и мыслей. Перенесите свой фокус на настоящее и планирование будущего. Жизнь прошлым — это выбор. Жизнь настоящим — это тоже выбор. Выбирайте то, что делает вас счастливыми.