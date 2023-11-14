Сальмонеллëз, гепатит и ещё 6 болезней, которые передаются через грязные руки

Повседневное мытьё рук, несмотря на свою видимую простоту, играет невероятно важную роль в предотвращении разнообразных инфекций и болезней – источники заражения окружают нас буквально везде. Игнорирование этой банальной процедуры может привести к множеству неприятных последствий.

Вера Бондарчук директор департамента микробиологических исследований лаборатории «ЛабКвест», врач-бактериолог «Расскажу о наиболее распространённых последствиях нарушений элементарных правил гигиены».

Чем можно заразиться, не соблюдая правила гигиены

В большинстве случаев алгоритм заражения одинаков – соприкоснувшись с грязной поверхностью и не вымыв после этого руки, человек может невзначай коснуться своего лица. Достаточно лишь потереть нос или почесать глаз – и инфекция попадает внутрь организма. Уличная еда без обёртки, немытые овощи с фруктами и приготовленная нечистоплотным человеком еда – наиболее частый путь для заражения.

Сальмонеллëз

Спектр заболеваний, к которым приводит отсутствие гигиены, крайне широк. Первое, о чём стоит упомянуть – сальмонеллëз. Это инфекционное заболевание, которое вызывает бактерия Salmonella. Она может обитать в продуктах питания, поэтому с ней очень часто встречаются домохозяйки, пробующие сырой фарш на соль.

То же самое касается курицы и яиц, требующих особых условий хранения, которые часто не соблюдаются, например, путешественниками в поезде.

Фото: istockphoto.com

Его характерные симптомы: постоянные рвота и диарея, которые способны привести к серьёзному обезвоживанию организма. В редких случаях эта инфекция может вызвать сепсис – это намного более тяжёлое состояние, итогом которого иногда становится септический шок, летальный в 25–50% случаев.

Дизентерия

Схожими симптомами проявляется дизентерия – инфекционное заболевание, виновником которого является бактерия Shigella. Другое название инфекции – шигеллëз. Как правило, начинается всё с недостаточно тщательно вымытых после посещения туалета рук – приняв от такого нечистоплотного человека еду или пожав ему руку, бактерия легко попадает к вам «на борт».

Также возбудители дизентерии могут сохраняться во внешней среде, в том числе и в воде. По этой причине заразиться шигеллой можно при купании в загрязнённых водоёмах и питье сырой воды.

Как и при сальмонеллëзе, при дизентерии человека могут мучить высокая температура, боли в животе и общая слабость, а также вызываемое диареей обезвоживание. Помимо этого, в жидком стуле нередко наблюдаются слизь, прожилки крови и гноя. А при тяжёлом течении заболевания дизентерийный токсин оказывает влияние на нервную систему, в некоторых случаях приводя к менингиту.

Ротавирусная инфекция

Сальмонеллëз и шигеллëз относятся к бактериальным инфекциям, но на них список распространяемых через грязные руки болезней не заканчивается. Отсутствие гигиены – фактор для распространения и вирусных инфекций.

Чаще всего при этих условиях встречается ротавирусная инфекция – ещё одно заболевание, к которому приводят не вымытые после посещения туалета руки. Возбудитель Rotavirus устойчив к воздействию окружающей среды.

В воде он может жить несколько месяцев, а на фруктах и овощах – до 30 дней.

Как и бактериальные инфекции, ротавирус приводит к сильной диарее. Если же иммунитет нарушен, то последствия могут быть намного серьёзнее, особенно у детей – вплоть до энцефалита с последующим летальным исходом.

Фото: istockphoto.com

ОРВИ

Вопреки стереотипу, острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) распространяются не только воздушно-капельным путём. Их возбудители тоже отличаются живучестью – встретить их можно на поручнях, ручках магазинных тележек, банкнотах и многих других поверхностях. Симптомы ОРВИ знакомы многим: боль в горле, насморк, кашель и лихорадка. Если же дело дошло до осложнений, то есть риск столкнуться с бронхитом и пневмонией.

Гепатит

Один из достаточно редких, но не менее вредных для здоровья «гостей» – гепатит А. Это вирусное заболевание печени, которое может распространяться через контакт с фекалиями инфицированных людей.

Другими словами, достаточно пожать руку нечистоплотному человеку или воспользоваться общим с ним предметом, например, мышкой. Симптомы этого заболевания включают желтуху, тошноту, рвоту, боль в животе, а в долгосрочной перспективе может развиться печёночная недостаточность.

Энтеробиоз

Третья категория инфекций, к которым приводят немытые руки – паразитарные. Обычно в таких случаях мы имеем дело с энтеробиозом, вызывающим острицы (паразиты). Его характерный признак – зуд в области заднего прохода.

Энтеробиоз очень часто встречается у детей и быстро распространяется в коллективах через общие предметы – например, игрушки. Также эта инфекция может быть опасна для беременных – она повышает риск токсикоза, авитаминоза и гипоксии плода.

Фото: istockphoto.com

Аскаридоз

«Коллега» энтеробиоза – аскаридоз, вызываемый соответствующими паразитами. Его частые спутники – заболевания желудочно-кишечного тракта. В отдельных случаях большое количество червей в кишечнике способно вызывать его обструкцию. Помимо этого, паразиты конкурируют с человеком за питательные вещества, что может привести к их дефициту.

Токсоплазмоз

Список паразитарных инфекций продолжает токсоплазмоз. Обычно он передаётся через контакт с инфицированными котами и заражёнными ими предметами и поверхностями, на которых животное побывало после туалета.

Он часто протекает бессимптомно, но у людей с ослабленным иммунитетом токсоплазмоз способен вызывать воспаления глаз и лёгких, а также поражение нервной системы. Помимо этого, токсоплазмоз является TORCH-инфекцией – заболеванием, которое невероятно опасно для ещё не рождённого ребёнка.

Меры профилактики

Приведённый список заболеваний – обширный, однако далеко не исчерпывающий. Но всех их объединяет один факт – регулярное мытьё рук сводит риск заражения к минимуму. Это простейший способ защитить здоровье себя и своих близких, и пренебрегать им не стоит ни в коем случае.

Делать это необходимо перед каждым приёмом пищи и её приготовлением, после контакта с различными предметами в общественном транспорте, с дверными ручками, с животными, после рукопожатий.

Не стоит забывать и о тщательном мытье фруктов и свежих овощей, термической обработке мяса и рыбы, кипячении воды.