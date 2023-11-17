Врач-гепатолог назвал 10 продуктов, которые могут усугубить проблемы с суставами

Сергей Вялов врач-гастроэнтеролог, гепатолог, к.м.н. «Проблемы с суставами бывают разные. В основном их причиной становятся травмы, длительные микротравмы, возрастной «износ» и аутоиммунные процессы. Никакие продукты не могут вызвать заболевание подвижных соединений костей скелета «с нуля». Однако они могут усугубить уже имеющиеся воспаления».

Продукты-аллергены

Продукты, содержащие гистамин, могут усилить воспалительную реакцию в суставах.

Гистамин – это медиатор (посредник) аллергических реакций немедленного типа. Именно он вызывает анафилактический шок, крапивницу и другие проявления нежелательных реакций.

Основным источником гистамина является рыба, которая очень долго хранилась. Вещество в этом случае рассматривается как токсин, образующийся в консервах. К его появлению в большом количестве приводит нарушение технологии переработки и хранения продукта.

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Согласно СанПиН, в России нормой гистамина считается до 100 мг/кг. Если его в рыбе много, она приобретает острый вкус.

Откуда в рыбе берётся гистамин?

В ней есть аминокислоты, в том числе гистидин. Когда тот подвергается реакции декарбоксилирования, необходимой для улучшения вкуса и аромата продуктов, образуется гистамин. Процесс происходит при участии бактерий при температуре более 15°С. Чем дольше хранится рыба, тем больше накапливается вредных веществ.

Больше всего гистамина содержится в солёной, копчёной рыбе, пресервах и консервах. При этом он термостабилен, поэтому, даже если вы пожарите или сварите рыбу, он останется целым и невредимым.

Помимо рыбы, в некоторых продуктах содержится высокое количество гистамина, поэтому полезно знать, какие из них стоит избегать, особенно при непереносимости.

Ферментированные продукты: сыры, квашеная капуста, кисломолочные продукты, соя, пиво. В процессе ферментации образуется гистамин. Рыба и морепродукты: особенно те, которые были неправильно сохранены, или просто несвежие, содержат высокое содержание аллергена. Копчëности: сосиски, колбасы, бекон, копчёные рыбные изделия. Из-за копчения образуется гистамин. Цитрусы: апельсины, мандарины, лимоны — содержат флавоноиды, способные вызывать усиление реакции на вещество. Помидоры: содержат высокое количество аминокислот, способствующих образованию гистамина. Орехи: особенно фисташки и арахис, содержат высокое количество аллергена. Шоколад: является источником флавоноидов и стимулирует выработку гистамина. Красное вино: включает в себя соединение тирамин, усиливающее реакцию на гистамин. Клубника и малина: в них много флавоноидов, вызывающих усиление симптомов непереносимости аллергена. Квас: содержит большое количество гистамина, особенно если произведен с нарушением технологии.

Питание для здоровых суставов

В кишечнике живут микробы. В основном они хорошие, но попадаются и плохие. Если последних становится слишком много, повышается проницаемость кишечной стенки. В кровь попадают антигены бактерий. Иммунитет их видит и атакует. Постоянная иммунная стимуляция вызывает хроническое воспаление в организме.

Фото: istockphoto.com

Это плохо не только для суставов, но и для сердца, а также для всех остальных органов, потому что это слабое, но очень длительное воспаление ускоряет процесс отложения холестериновых бляшек на стенках сосудов.

Что делать?

Для поддержания микрофлоры в хорошем состоянии нужно хорошо и правильно питаться. Желательно, чтобы питание было:

разнообразным;

в большей мере растительным, чем животным;

включало много клетчатки – углеводов, которые не расщепляются в пищеварительном тракте (овощи, фрукты, грибы, неочищенные зерна, водоросли).

В то же время стоит есть меньше сладостей и очищенной углеводной пищи. Такая еда запускает рост микробов, которые вредят кишечной стенке. Для её восстановления врачи используют препараты, запускающие процессы регенерации слизистой.

Какие болезни могут усугубить проблемы с суставами

Склерозирующий холангит. Это воспаление и рубцевание желчных протоков, в результате чего могут быть затронуты и другие органы, включая суставы. Сопровождается болями, отёчностью и ограничением движения.

Механизм связан с перекрёстными реакциями между иммунными клетками и тканями. Воспалительные медиаторы, высвобождаемые в результате холангита, могут активировать иммунные клетки в суставах, вызывая их повреждение.

Выработка желчи увеличивается только при употреблении жирной пищи. Никакие определённые продукты вроде оливкового масла, артишоков и чеснока не способны на это повлиять.

Билиарный холангит. Заболевание внутрипечёночных протоков может привести к циррозу печени (заболевание, характеризующееся нарушением структуры печени за счёт разрастания соединительной ткани). Когда этот орган не функционирует должным образом, возникает нарушение обмена веществ и скопление токсинов, разрушающих соединительные ткани и суставы в том числе.

Продукты не вызывают цирроз. Причиной считается наследственное нарушение иммунной регуляции. Главное здесь — вовремя обратиться к врачу и вылечить проблемы печени полностью.

Фото: istockphoto.com

Таким образом, людям с заболеваниями суставов стоит следить за состоянием своего кишечника, желчного пузыря, поддерживать нормальную микрофлору и избегать рыбы длительного хранения. В рационе должно быть мало простых углеводов, рафинированной пищи, но много воды и клетчатки.

Вышеперечисленные недуги требуют консультации врача и адекватного лечения, направленного на снижение воспаления и симптомов.