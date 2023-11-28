Почему простуда долго не проходит? Врач назвала возможные причины

В России фиксируют многочисленные случаи затяжной простуды. Основные симптомы: повышение температуры не выше 37,5⁰C, высокая утомляемость, затяжной кашель, который не проходит неделями. Тесты на коронавирус при этом отрицательные. Тем не менее врачи не спешат как-то выделять это заболевание: говорят, что пациенты с длительным ОРВИ – обычное дело.
«Расскажу, что такое затяжная простуда и почему она возникает».
Какие вирусы могут скрываться под простудой
Тестирование в поликлиниках действительно направлено только на выявление коронавирусной инфекции, возбудителем которой является SARS-CoV-2. Если его не обнаруживают, больной с характерными симптомами получает диагноз ОРВИ.
Однако за этим скрываются более 200 вирусов:
- парамиксовирусы (вирусы парагриппа 1-4, респираторно-синцитиальный вирус, метапневмовирус человека);
- различные коронавирусы;
- пикорнавирусы (риновирусы);
- аденовирусы (виды B, C, E);
- парвовирусы (бокавирус человека).
Фото: istockphoto.com/RECVISUAL
Эти вирусы (за исключением бокавируса человека) инициируют заболевания верхних и нижних дыхательных путей. Наиболее тяжёлые формы ОРВИ вызывают респираторно-синцитиальный вирус, метапневмовирус, вирусы гриппа, парагриппа и коронавирусы. Причём иногда один человек может быть заражён одновременно несколькими видами возбудителей.
- 16% приходится на аденовирусы;
- 14% — на коронавирус Sars COV-2;
- 8% положительных результатов составляют риновирусы;
- 6% — вирус парагриппа тип 2.
Других вирусных инфекций пока не обнаружено. Но мы стоим только у начала роста заболеваемости: впереди зима, сильное похолодание и возвращение респираторных инфекций. В том числе и затяжных.
Причины затяжной простуды
Затяжные простуды – действительно интересный феномен. Причин у него как минимум три. Первая – вирусы иногда текут рециркуляторно: происходит волна вирусной репликации, иммунная система подавляет вирусы, но не убивает их полностью. И вроде нам полегчало, но потом вирус проявляется снова.
То есть течение цикличное, для вируса может пройти два-три цикла, это возможно. Разные вирусы ведут себя по-разному, но всё зависит от организма.
Фото: istockphoto.com/PixelsEffect
Причина номер два – снижение иммунитета. Очень многие вирусы склонны вступать во взаимодействие с нашими иммунными клетками, подавляя их активность. В организм попадает вирус – и почти всегда снижается местный иммунитет.
Некоторые микроорганизмы способны связываться с рецепторами клеток иммунной системы, подавляя их активность. На какое-то время слизистая дыхательных путей становится беззащитной против них, поэтому следом чаще всего появляется другая инфекция.
Например, если в биоценозе горла присутствовал золотистый стафилококк, то при заболевании гриппом инфекция вновь «поднимет голову». Тот стафилококк, который на здоровой слизистой не причинял вреда, на фоне вирусной инфекции начинает вызывать воспаление.
И третья причина – недиагностированные атипичные возбудители: хламидийная и микоплазменная пневмонии. Они могут начинаться с лёгкой респираторной инфекции: температура не выше 37⁰C, утомляемость, астения (болезненное состояние). При этом человек, — неважно, ребёнок или взрослый, — чувствует себя плохо, не может работать, учиться длительное время, кашель не проходит неделями.
Фото: istockphoto.com/South_agency
Как лечить
В ситуациях длительной затяжной простуды только лабораторная диагностика позволяет точно понять, в чём дело, и не пропустить серьёзного возбудителя. Важно понимать, что во всех трёх описанных ситуациях подходы к терапии разные.
С помощью мультиплексного тестирования, например теста для дифференциальной диагностики инфекций верхних дыхательных путей, когда по одному мазку выявляются разные возбудители, можно обнаружить причину затяжной простуды. И главное, с помощью такого исследования найти правильное терапевтическое решение – чем лечить инфекцию.
Антибиотики назначаются только тогда, когда подтверждены инфекционный агент и его чувствительность к конкретной группе препаратов.