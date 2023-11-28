Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Статьи

Врач назвала причины затяжной простуды и способы отличить её от неизвестных вирусов

Почему простуда долго не проходит? Врач назвала возможные причины
Любовь Станкевич
Врач назвала причины затяжной простуды
Аудио-версия:
Комментарии
И рассказала о способах, как отличить ОРВИ от неизвестных вирусов.

В России фиксируют многочисленные случаи затяжной простуды. Основные симптомы: повышение температуры не выше 37,5⁰C, высокая утомляемость, затяжной кашель, который не проходит неделями. Тесты на коронавирус при этом отрицательные. Тем не менее врачи не спешат как-то выделять это заболевание: говорят, что пациенты с длительным ОРВИ – обычное дело.

<a href="https://www.championat.com/authors/7361/1.html">Любовь Станкевич</a>
Любовь Станкевич
врач, директор по лабораторной медицине компании «ЛабКвест» + «Q-Клиника»

«Расскажу, что такое затяжная простуда и почему она возникает».

Какие вирусы могут скрываться под простудой

Тестирование в поликлиниках действительно направлено только на выявление коронавирусной инфекции, возбудителем которой является SARS-CoV-2. Если его не обнаруживают, больной с характерными симптомами получает диагноз ОРВИ.

Однако за этим скрываются более 200 вирусов:

  • парамиксовирусы (вирусы парагриппа 1-4, респираторно-синцитиальный вирус, метапневмовирус человека);
  • различные коронавирусы;
  • пикорнавирусы (риновирусы);
  • аденовирусы (виды B, C, E);
  • парвовирусы (бокавирус человека).

Фото: istockphoto.com/RECVISUAL

Эти вирусы (за исключением бокавируса человека) инициируют заболевания верхних и нижних дыхательных путей. Наиболее тяжёлые формы ОРВИ вызывают респираторно-синцитиальный вирус, метапневмовирус, вирусы гриппа, парагриппа и коронавирусы. Причём иногда один человек может быть заражён одновременно несколькими видами возбудителей.

Наши эксперты проанализировали результаты исследований на респираторные вирусные инфекции. Среди результатов анализов, которые подтверждают то или иное вирусное заболевание.
  • 16% приходится на аденовирусы;
  • 14% — на коронавирус Sars COV-2;
  • 8% положительных результатов составляют риновирусы;
  • 6% — вирус парагриппа тип 2.

Других вирусных инфекций пока не обнаружено. Но мы стоим только у начала роста заболеваемости: впереди зима, сильное похолодание и возвращение респираторных инфекций. В том числе и затяжных.

Читайте также:
Что известно о «пироле»? Врач перечислила симптомы нового варианта коронавируса
Что известно о «пироле»? Врач перечислила симптомы нового варианта коронавируса

Причины затяжной простуды

Затяжные простуды – действительно интересный феномен. Причин у него как минимум три. Первая – вирусы иногда текут рециркуляторно: происходит волна вирусной репликации, иммунная система подавляет вирусы, но не убивает их полностью. И вроде нам полегчало, но потом вирус проявляется снова.

То есть течение цикличное, для вируса может пройти два-три цикла, это возможно. Разные вирусы ведут себя по-разному, но всё зависит от организма.

Фото: istockphoto.com/PixelsEffect

Причина номер два – снижение иммунитета. Очень многие вирусы склонны вступать во взаимодействие с нашими иммунными клетками, подавляя их активность. В организм попадает вирус – и почти всегда снижается местный иммунитет.

Некоторые микроорганизмы способны связываться с рецепторами клеток иммунной системы, подавляя их активность. На какое-то время слизистая дыхательных путей становится беззащитной против них, поэтому следом чаще всего появляется другая инфекция.

Например, если в биоценозе горла присутствовал золотистый стафилококк, то при заболевании гриппом инфекция вновь «поднимет голову». Тот стафилококк, который на здоровой слизистой не причинял вреда, на фоне вирусной инфекции начинает вызывать воспаление.

И третья причина – недиагностированные атипичные возбудители: хламидийная и микоплазменная пневмонии. Они могут начинаться с лёгкой респираторной инфекции: температура не выше 37⁰C, утомляемость, астения (болезненное состояние). При этом человек, — неважно, ребёнок или взрослый, — чувствует себя плохо, не может работать, учиться длительное время, кашель не проходит неделями.

Фото: istockphoto.com/South_agency

Как лечить

В ситуациях длительной затяжной простуды только лабораторная диагностика позволяет точно понять, в чём дело, и не пропустить серьёзного возбудителя. Важно понимать, что во всех трёх описанных ситуациях подходы к терапии разные.

С помощью мультиплексного тестирования, например теста для дифференциальной диагностики инфекций верхних дыхательных путей, когда по одному мазку выявляются разные возбудители, можно обнаружить причину затяжной простуды. И главное, с помощью такого исследования найти правильное терапевтическое решение – чем лечить инфекцию.

Читайте также:
Врач назвал симптомы респираторно-синцитиальной вирусной инфекции, от которой нет вакцины
Врач назвал симптомы респираторно-синцитиальной вирусной инфекции, от которой нет вакцины

Антибиотики назначаются только тогда, когда подтверждены инфекционный агент и его чувствительность к конкретной группе препаратов.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android