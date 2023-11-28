И рассказала о способах, как отличить ОРВИ от неизвестных вирусов.

Почему простуда долго не проходит? Врач назвала возможные причины

В России фиксируют многочисленные случаи затяжной простуды. Основные симптомы: повышение температуры не выше 37,5⁰C, высокая утомляемость, затяжной кашель, который не проходит неделями. Тесты на коронавирус при этом отрицательные. Тем не менее врачи не спешат как-то выделять это заболевание: говорят, что пациенты с длительным ОРВИ – обычное дело.

Любовь Станкевич врач, директор по лабораторной медицине компании «ЛабКвест» + «Q-Клиника» «Расскажу, что такое затяжная простуда и почему она возникает».

Какие вирусы могут скрываться под простудой

Тестирование в поликлиниках действительно направлено только на выявление коронавирусной инфекции, возбудителем которой является SARS-CoV-2. Если его не обнаруживают, больной с характерными симптомами получает диагноз ОРВИ.

Однако за этим скрываются более 200 вирусов:

парамиксовирусы (вирусы парагриппа 1-4, респираторно-синцитиальный вирус, метапневмовирус человека);

различные коронавирусы;

пикорнавирусы (риновирусы);

аденовирусы (виды B, C, E);

парвовирусы (бокавирус человека).

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Эти вирусы (за исключением бокавируса человека) инициируют заболевания верхних и нижних дыхательных путей. Наиболее тяжёлые формы ОРВИ вызывают респираторно-синцитиальный вирус, метапневмовирус, вирусы гриппа, парагриппа и коронавирусы. Причём иногда один человек может быть заражён одновременно несколькими видами возбудителей.

Наши эксперты проанализировали результаты исследований на респираторные вирусные инфекции. Среди результатов анализов, которые подтверждают то или иное вирусное заболевание.

16% приходится на аденовирусы;

14% — на коронавирус Sars COV-2;

8% положительных результатов составляют риновирусы;

6% — вирус парагриппа тип 2.

Других вирусных инфекций пока не обнаружено. Но мы стоим только у начала роста заболеваемости: впереди зима, сильное похолодание и возвращение респираторных инфекций. В том числе и затяжных.

Причины затяжной простуды

Затяжные простуды – действительно интересный феномен. Причин у него как минимум три. Первая – вирусы иногда текут рециркуляторно: происходит волна вирусной репликации, иммунная система подавляет вирусы, но не убивает их полностью. И вроде нам полегчало, но потом вирус проявляется снова.

То есть течение цикличное, для вируса может пройти два-три цикла, это возможно. Разные вирусы ведут себя по-разному, но всё зависит от организма.

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Причина номер два – снижение иммунитета. Очень многие вирусы склонны вступать во взаимодействие с нашими иммунными клетками, подавляя их активность. В организм попадает вирус – и почти всегда снижается местный иммунитет.

Некоторые микроорганизмы способны связываться с рецепторами клеток иммунной системы, подавляя их активность. На какое-то время слизистая дыхательных путей становится беззащитной против них, поэтому следом чаще всего появляется другая инфекция.

Например, если в биоценозе горла присутствовал золотистый стафилококк, то при заболевании гриппом инфекция вновь «поднимет голову». Тот стафилококк, который на здоровой слизистой не причинял вреда, на фоне вирусной инфекции начинает вызывать воспаление.

И третья причина – недиагностированные атипичные возбудители: хламидийная и микоплазменная пневмонии. Они могут начинаться с лёгкой респираторной инфекции: температура не выше 37⁰C, утомляемость, астения (болезненное состояние). При этом человек, — неважно, ребёнок или взрослый, — чувствует себя плохо, не может работать, учиться длительное время, кашель не проходит неделями.

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Как лечить

В ситуациях длительной затяжной простуды только лабораторная диагностика позволяет точно понять, в чём дело, и не пропустить серьёзного возбудителя. Важно понимать, что во всех трёх описанных ситуациях подходы к терапии разные.

С помощью мультиплексного тестирования, например теста для дифференциальной диагностики инфекций верхних дыхательных путей, когда по одному мазку выявляются разные возбудители, можно обнаружить причину затяжной простуды. И главное, с помощью такого исследования найти правильное терапевтическое решение – чем лечить инфекцию.

Антибиотики назначаются только тогда, когда подтверждены инфекционный агент и его чувствительность к конкретной группе препаратов.