Заболевание легко можно перепутать с обычной простудой.

Врач назвал симптомы респираторно-синцитиальной вирусной инфекции, от которой нет вакцины

Игорь Беляков профессор кафедры медико-биологических дисциплин медицинского факультета Университета «Синергия» Респираторно-синцитиальная вирусная инфекция (РСВИ) является сезонным острым вирусным заболеванием. Преимущественно данной инфекцией болеют дети младшего возраста (до пяти лет). Заболевание РСВИ характеризуется поражением нижних отделов органов дыхания и интоксикацией организма.

При неблагоприятном течении заболевание может обернуться развитием тяжёлой формы пневмонии и даже летальным исходом больного.

Откуда взялся вирус

РСВ-инфекция, подобно гриппу, обладает выраженной сезонностью и, по данным ВОЗ, является одним из важнейших возбудителей ОРВИ. Человек может болеть этой инфекцией многократно.

Впервые вирус был обнаружен в 1956 году при изучении ринита у шимпанзе, а в 1957 году Р. Ченок (США) выделил аналогичные штаммы вируса от больных детей с РСВИ.

Пик сезона зачастую приходится на зимние или весенние месяцы, в зависимости от региона. Вирус мало устойчив во внешней среде и высоко чувствителен к дезинфицирующим средствам и кипячению.

Фото: istockphoto.com

Зачастую пик сезонности РСВ-инфекции совпадает с сезонностью вируса гриппа, что, в свою очередь, определяет сложности в постановке правильного диагноза.

Источники и симптомы вируса

Источником РСВИ является больной человек или вирусоноситель. Вирус преимущественно передаётся воздушно-капельным путём, реже — воздушно-пылевым или контактно-бытовым путями.

Заболевают люди всех возрастов, но в основном это касается детей. У ребёнка до шести месяцев инфекция протекает особенно тяжело, с возможным развитием пневмонии и бронхиолита.

Фото: istockphoto.com

В связи с пандемией COVID-19 в последние два года дети болели меньше РСВ-инфекцией, и, таким образом, иммунная прослойка снизилась.

Сейчас РСВИ «восполняет упущенное» за прошлые годы.

Обычно РСВ-инфекция проявляется как обычная простуда с симптомами кашля, насморка, иногда с повышением температуры.

Важное отличие от симптоматики гриппа или COVID-19: при дыхании ребёнка с РСВ-инфекцией часто слышатся хрипы, которые иногда сопровождаются свистами (уникальность симптоматики РСВ).

Фото: istockphoto.com

В отличие от РСВИ, грипп начинается остро, c фебрильной температуры 39,5 и выше, с острым проявлением всех симптомов заболевания и выраженной интоксикацией, а кашель при гриппе наблюдается позже (на вторые-третьи сутки).

По ссылке врач назвала ошибки, которые мы допускаем при высокой температуре.

РСВ-инфекция по симптоматике более похожа на COVID-19: последний может оказывать патологический эффект вне лёгочной ткани.

Общими для всех вирусных инфекций является потеря вкуса и обоняния, рвота и диарея (у 30% у всех детей с РСВ), вирусная сыпь и лёгкая аллергия у детей.

Фото: istockphoto.com

Иммунитет после перенесённого РСВ-заболевания непродолжительный. Возможны случаи повторного инфицирования.

Как не заразиться

Для диагностики РСВИ чаще всего используют иммуноферментный анализ (ИФА) и полимеразную цепную реакцию (ЦР).

Высокоэффективная вакцина для профилактики РСВ-инфекции не разработана. Необходимо соблюдать меры личной гигиены, регулярно мыть руки и использовать дезинфицирующие средства для рук. Дезинфицировать поверхности контакта, особенно если кто-то болен в семье.

Чем опасен свиной грипп и как отличить его от обычного? Проверьте себя на симптомы по ссылке