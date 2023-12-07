Врач-эндокринолог назвала 5 симптомов нарушения работы надпочечников у мужчин

Особенно это касается спортсменов и бодибилдеров, которые пытаются быстро нарастить мышечную массу.

Вероника Очирова врач-эндокринолог ФНКЦ ФМБА России «Надпочечники — это парные железы внутренней секреции, отвечающие за выработку адреналина, норадреналина, альдостерона, кортизола и других кортикостероидов».

Функции надпочечников

Гормоны надпочечников выполняют несколько важных функций:

регулируют водно-электролитный баланс, уровень артериального давления;

участвуют в выработке половых гормонов;

активизируют нервную систему и мозговую деятельность;

совместно с гормоном поджелудочной железы – инсулином – обеспечивают нормальный уровень глюкозы в крови;

способствуют скорейшей адаптации организма к стрессовым ситуациям.

При этом под стрессовыми ситуациями понимаются не только эмоциональные перенапряжения, но и чрезмерные физические нагрузки, оперативные вмешательства, недостаточное поступление питательных веществ, травмы.

Кроме того, гормоны надпочечников снижают выраженность воспалительных и аллергических реакций, поэтому их синтетические аналоги часто применяются при лечении астмы, системных заболеваний, анафилактическом шоке и других состояниях.

Причины и симптомы нарушений работы надпочечников

Изменения в работе надпочечников могут быть обусловлены гипофункцией парного органа. Так, например, при болезни Аддисона у пациентов существенно снижается выработка кортизола и альдостерона. Патология чаще всего диагностируется в 20-40 лет, в 90% случаев причиной развития заболевания является аутоиммунное повреждение надпочечников.

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Среди прочих причин – бактериальные и вирусные инфекции, амилоидоз, гемохроматоз и другие наследственные патологии. Болезнь Аддисона относится к первичным формам надпочечниковой недостаточности.

Вторичная форма развивается вследствие опухолей гипофиза, на фоне черепно-мозговых травм, саркоидоза, сосудистых заболеваний. Также гипофункция надпочечников может наблюдаться у людей, находящихся на глюкокортикостероидной терапии, при резкой отмене препарата.

Симптомы нарушения работы надпочечников

раздражительность;

астения;

гипотония;

расстройства пищеварения (тошнота, рвота, боль в эпигастральной области, нарушение стула);

потеря полового влечения.

Среди прочих симптомов некоторые пациенты отмечают развитие гиперпигментации кожных покровов и слизистых оболочек (чаще всего темнеют линии на ладонях и дёсны). Степень напрямую зависит от тяжести надпочечниковой недостаточности. У небольшого количества людей при гипофункции надпочечников наблюдается повышенная тяга к солёной пище.

Другая причина сбоя в работе надпочечников – бесконтрольный приём анаболических стероидов. К помощи данных препаратов очень часто прибегают спортсмены и бодибилдеры для того, чтобы быстро нарастить мышечную массу.

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Однако гонка за идеальными формами может привести к непоправимым последствиям для здоровья:

нарушению эректильной функции и импотенции;

сердечно-сосудистым заболеваниям;

патологическим психическим изменениям;

болезням печени.

Одним из самых опасных побочных эффектов приёма больших доз синтетических глюкокортикоидов является нарушение выработки естественных гормонов надпочечников и постепенная атрофия желез. При длительном употреблении анаболических стероидов со временем органы «выключаются» и перестают работать без «подпитки» извне.

Таким образом, человеку придётся всю жизнь принимать синтетические гормоны для того, чтобы поддерживать функциональность парного органа. При этом следует отметить, что при длительном приёме они вызывают массу других негативных побочных эффектов, например:

гипергликемию;

остеопороз;

язвенную болезнь;

психические расстройства;

снижение иммунитета.

Гиперфункция надпочечников характерна для болезни Иценко-Кушинга, гиперальдостеронизма (синдром Конна) и феохромоцитомы (опухоль). Первый недуг у мужчин диагностируется крайне редко. Второй возникает из-за повышенной продукции гормона альдостерона. Причиной развития данной патологии чаще всего является опухоль надпочечника.

Феохромоцитома – это доброкачественная или злокачественная гормонально активная опухоль, способная производить норадреналин, адреналин, дофамин. Для гиперфункции надпочечников характерны:

устойчивое повышение артериального давления;

усиление потливости;

отёчность;

мышечная слабость;

судороги;

увеличение массы тела.

Кроме того, часто возникающие панические атаки (при отсутствии психических заболеваний, патологий ЦНС, негативных социальных факторов, избыточных нагрузок, соматических заболеваний) в некоторых случаях говорят о наличии феохромоцитомы.

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Диагностика и лечение

При подозрении на гипофункцию или гиперфункцию надпочечников необходимо обратиться к врачу-эндокринологу.

В перечень базовых диагностических обследований, как правило, входит УЗ-исследование, МРТ или КТ, а также анализ крови и мочи.

За два-три дня до УЗИ следует исключить из рациона продукты, вызывающие метеоризм. К сдаче крови на гормоны надпочечников также важно подготовиться. За два дня до забора материала необходимо отказаться от употребления пищи, вызывающей повышение концентрации адреналина в крови (цитрусовые, кофе, шоколад). За сутки до визита в лабораторию рекомендуется избегать спорта и физических нагрузок, исключить алкоголь, по возможности не нервничать, не переутомляться, хорошо выспаться и не курить перед сдачей крови. Утренний приём лекарственных средств желательно произвести после процедуры. При высоком уровне стресса уровень гормонов надпочечников будет повышен. Это нормальная реакция организма на раздражители.

Если накануне сдачи анализа человек испытал сильное эмоциональное потрясение или перенёс чрезмерную физическую нагрузку, то с визитом в лабораторию следует повременить.

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Основой профилактики болезней надпочечников являются регулярные превентивные обследования, а также соблюдение режима труда и отдыха, ограниченное употребление сахара и кофеина, снижение количества стрессовых ситуаций, оказывающих негативное влияние на эмоциональное состояние.

При этом важно отметить, что самостоятельно принимать стероидные гормоны и другие виды препаратов для активизации работы надпочечников может быть опасно для здоровья, поэтому от самолечения следует отказаться. При наличии показаний к приёму данных медикаментов необходимо строго придерживаться схемы терапии.