Новый год в одиночестве: позволила себе не плясать полдня на кухне и не наряжать ёлку

Люба Чижевская контент-маркетолог «Отметить самый праздничный день в году в кругу семьи или шумной компании друзей — это логично и привычно, но жизнь иногда подбрасывает иные обстоятельства».

Я всегда была очень семейным человеком. Родители любят вспоминать, как маленькая Люба даже взрослых в моменты грусти бежала обнимать и утешать, похлопывая малюсенькой ладошкой по спине.

Новогодние праздники всегда отмечала только в кругу семьи, сначала с родными, потом с мужем. Мы были вместе 11 лет, с самого студенчества, и даже исполнили общую мечту – переехали из холодной Сибири в прекрасный город у Балтийского моря. И развелись. Так бывает.

Фото: istockphoto.com/AleksandarNakic

Я оказалась одна, с грустью осознавая, что в браке совсем мало времени уделяла собственным целям и пришло время это исправлять. У меня был профессиональный блог, в который направила все силы. Чтобы выстоять в финансовом плане, а заодно отвлечься от багажа тяжёлых эмоций.

Через полгода усердной работы подняла глаза от монитора к окошку и увидела снег, сияющие гирлянды на соседских окнах. Близился Новый год.

Задумалась, как быть, лететь до родных шесть тысяч километров? Почему-то вместо этого захотелось встретиться лицом к лицу со своим одиночеством, перестать прятаться от него в рабочих делах. Я поняла – это идеальная возможность получить новый опыт! Каким он будет, положительным или отрицательным – зависит только от меня.

Почему бы не сделать что-то только для себя и по собственным правилам, раз выпал такой шанс? Впервые в жизни позволила себе не плясать полдня на кухне и не наряжать ёлку. Ну не люблю! Вместо этого купила красивый пижамный костюм, нарезала только любимое оливье, откупорила бутылку игристого.

Фото: istockphoto.com/Anna Ostanina

Ближе к полуночи зажгла свечу, взяла лист бумаги и под атмосферные песни Фрэнка Синатры выписала, сколько всего сумела сделать за год, что преодолеть: пережить развод, остаться в любимом городе у моря, вместо работы куратором в чужих проектах запустить свой собственный.

Под бой курантов смотрела на исписанный лист и гордилась собой.

Фото: istockphoto.com/fotostorm

В моей жизни было много прекрасных новогодних ночей, и эта – одна из них. Ведь по-настоящему одиноки мы не наедине, а в компании людей, с которыми не по пути. Мой январь начался с победы над одиночеством, а в наступившем году в окружении появились люди, которые родные не по документам, а по сердцу. Желания, загаданные в праздничную полночь, сбываются.

Мнение психолога

Оксана Штыркова системный семейный терапевт, эксперт онлайн-школы психологических профессий «Психодемия» «Как поддержать себя в переломные моменты? Первое, что нужно сделать, это признать реальность: она изменилась. Это относится к любому неприятному событию, будь то уход близких, переезд или неурядицы на работе».

Например, если расстались c любимым человеком, важно осознать, что отношениям действительно пришёл конец. Необходимо дать себе возможность отгоревать, то есть выплеснуть те эмоции, которые по этому поводу чувствуете.

В этом помогают практики с письмом, в котором выражается благодарность или гнев по какому-либо поводу. Послание никуда не отправляется, но позволяет выплеснуть те чувства, что дают вам жить и наслаждаться радостными моментами.

Можно последовать примеру героини, которая увидела новую реальность, свои истинные цели и желания. Ведь зачастую мы что-то делаем, потому что так правильно и принято. Например, Люба решила встретить Новый год по-своему. Не в кругу семьи или за готовкой праздничного стола, а наедине с собой и своими тяжёлыми чувствами.

Фото: istockphoto.com/martin-dm

В трудные моменты важно понять, чего вы действительно хотите прямо сейчас. Разрешите себе пойти за своими желаниями. Не забывайте также уделять внимание телу. Есть несколько базовых вещей, которые помогут в этом:

то, сколько и как мы спим, влияет на наше физическое и эмоциональное состояние. Ложитесь не позднее 22:00 и проветривайте перед этим помещение. Убирайте на ночь телефон, вместо этого почитайте или послушайте музыку. Это успокоит ум;

перед сном можно сделать дыхательные практики, например, подышать квадратом: делаем вдох на два счёта, задерживаем дыхание на два счёта и делаем выдох на два счёта. Подобная практика помогает сконцентрироваться на дыхании и расслабиться;

пейте по утрам тёплую воду, а в течение дня выпивайте стакан воды один раз в час;

для заземления, то есть принятия реальности, выполняйте прохлопывание тела в течение минуты. Бережно и мягко ладонью постукиваем все его части;

отвлечься от мыслей и сфокусироваться на настоящем позволяет практика граундинг. Подходим к окну и рассматриваем детали, называя каждый предмет, который попадается на глаза.

Если не можете справиться с ситуацией самостоятельно, обязательно обратитесь к специалистам. Они помогут вам пройти сложный период в жизни.