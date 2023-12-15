Как подготовиться к Новому году, чтобы он был удачным: подробная инструкция

Кира Феклисова нейрокоуч «С приближением Нового года перед нами открываются возможности для осознанной подготовки к предстоящим переменам. В этот период важно обратить внимание и на завершение старых дел, и на подготовку к грядущим. И речь не только про традиционное украшение дома, выбор подарков и т. д.».

Отношение к предстоящему году влияет на ход событий в нашей жизни. Это действительно так. Проактивная подготовка к празднику, предварительное планирование и правильная постановка целей — вот те ключевые моменты, которые могут сделать ваш грядущий год удачным. Какие же осознанные действия нужно совершить?

1. Организационные задачи

С наступлением предновогодней суеты важно иметь чёткий план действий. Иначе можно либо пропустить что-то важное либо спустить весь бюджет на подарки, слишком погрузившись в новогоднюю атмосферу.

Подготовка подарков

Начните с составления списка людей, которым вы хотите купить подарки.

Заранее определите бюджет, чтобы избежать финансовых неожиданностей.

Распределите время на поиск и покупку подарков, отдавая приоритет более важным задачам и контролируя своё желание что-нибудь ещё купить или посмотреть.

2. Уборка

На самом деле, самое простое решение — это заказать услуги клининговой компании с хорошими отзывами. Но вполне возможно, что в декабре у всех плотный график и двойной тариф. Тогда вам придётся это сделать своими руками.

Разделите уборку на этапы и распределите её между членами семьи или помощниками. Уделите время на то, чтобы избавиться от ненужных вещей, которые захламляют пространство и которыми вы не пользуетесь. А также не забудьте украсить дом, чтобы заранее создать праздничное настроение.

Рекомендации по составлению списка предновогодних задач.

Определите приоритеты. Разбейте задачи на категории по степени их важности и срочности. Определите основные цели и задачи, которым следует уделить больше внимания. Укажите конкретные сроки выполнения каждой задачи. Делегируйте обязанности. Если это возможно, передайте часть задач другим членам семьи или коллегам. Объединение усилий помогает более эффективно справляться с множеством задач.

Фото: Marut Khobtakhob / istockphoto.com

3. Планирование новогодних мероприятий

Перед Новым годом составьте список мероприятий, которые вы хотели бы провести в каникулы. Учтите возможность виртуальных встреч, если ваши близкие находятся далеко. Создайте себе новогодний календарь активностей для эффективного использования времени. Вполне можно выделить себе один-два дня на сон и восстановление. Но, чтобы не проспать все новогодние каникулы, нужен план, а не импровизация.

4. Психологическая подготовка к празднику

Важная часть гармоничного перехода в новый год – эмоциональная подготовка. Этот аспект включает в себя не только рефлексию об уходящем, но и умение поставить перед собой ясные цели на следующий год. Вот несколько рекомендаций, которые помогут в этом процессе.

Начать стоит с воспоминаний об уходящем годе, а затем подвести его итоги. Освежите в памяти яркие моменты, достижения и полученные уроки. Поблагодарите уходящий год за них. Разберите сложные ситуации и ошибки, обратите внимание на ключевые моменты и извлеките из них полезные уроки и сделайте выводы. Чему это вас научило? Что можно делать по-другому? Какой опыт вы приобрели? Поставьте цели на следующий год. Сформулируйте конкретные, измеримые, достижимые, релевантные и ограниченные во времени цели. В коучинге эта формула постановки целей называется SMART – модель.

Фото: emiliozv / istockphoto.com

Как расшифровывается SMART?

S — Specific (Конкретные). Цель должна быть ясной и конкретной, чтобы избежать недопонимания и обеспечить ясное понимание того, что требуется сделать. Вопросы, которые помогут: «Чего я хочу достичь? Почему это важно? Каким образом это будет достигнуто?».

Цель должна быть ясной и конкретной, чтобы избежать недопонимания и обеспечить ясное понимание того, что требуется сделать. Вопросы, которые помогут: «Чего я хочу достичь? Почему это важно? Каким образом это будет достигнуто?». M — Measurable (Измеримые). Цель должна быть измеримой, чтобы можно было определить, достигнута она или нет. Помогающие вопросы: «Как я буду измерять прогресс? Как я узнаю, что цель достигнута?».

Цель должна быть измеримой, чтобы можно было определить, достигнута она или нет. Помогающие вопросы: «Как я буду измерять прогресс? Как я узнаю, что цель достигнута?». A — Achievable (Достижимые) . Цель должна быть реалистичной и достижимой. Убедитесь, что у вас есть доступные ресурсы, необходимые для достижения цели. Помогающий вопрос: «Есть ли у меня необходимые навыки и ресурсы для достижения цели?».

. Цель должна быть реалистичной и достижимой. Убедитесь, что у вас есть доступные ресурсы, необходимые для достижения цели. Помогающий вопрос: «Есть ли у меня необходимые навыки и ресурсы для достижения цели?». R — Relevant (Релевантные). Цель должна быть связана с общим контекстом и целями. Она должна иметь смысл и соответствовать вашим ценностям. Помогающий вопрос: «Как эта цель соотносится с моими общими целями и ценностями?».

Цель должна быть связана с общим контекстом и целями. Она должна иметь смысл и соответствовать вашим ценностям. Помогающий вопрос: «Как эта цель соотносится с моими общими целями и ценностями?». T — Time-Bound (Ограниченные по времени). Цель должна иметь временное ограничение или срок окончания. Это помогает создать чёткую рамку и мотивировать к действию. Помогающий вопрос: «Когда я планирую достичь этой цели?».

Применение модели SMART помогает уточнить ваши цели, сделать их более осуществимыми и повысить шансы на их успешное достижение. Разделите все цели на категории, такие как личное развитие, карьера, здоровье и отношения. Это поможет вам проанализировать, в каких сферах целей больше, а в каких – меньше и внести коррекции.

5. Сохранение позитивного настроения

Избегайте чрезмерного внимания к негативным новостям и факторам и ограничьте скроллинг социальных сетей. Избирательно относитесь к выбору информации, которую вы усваиваете, и отдавайте предпочтение позитивным аспектам.

Эмоциональная подготовка к новому году поможет вам войти в новый год с оптимизмом, сфокусироваться на своих целях и справляться с трудностями с уверенностью и решительностью.

Практикуйте дыхательные техники и медитацию, чтобы создать психологический резерв перед началом нового года. Регулярная медитация помогает снять стресс, сфокусироваться и наладить внутренний баланс.

6. Физическая подготовка

Забота о своём здоровье и физической форме — это инвестиция в будущее благополучие. Приготовление к новому году включает в себя не только эмоциональную и организационную стороны, но и физическую подготовку. Вот несколько советов, как это можно сделать.

Найдите вид спорта, который вам нравится, чтобы упражнения приносили удовольствие. Разнообразьте тренировки, включая кардио, силовые упражнения и упражнения на гибкость. Установите конкретные фитнес-цели, которые могут быть достигнуты до наступления нового года. Интегрируйте физическую активность в повседневную жизнь. Например, предпочитайте лестницу лифту или прогуливайтесь после ужина. Найдите каток и покатайтесь на коньках, чтобы заранее почувствовать праздничную атмосферу и зарядиться энергией.

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7. Забота о своём питании

Сбалансированное питание с разнообразием продуктов обеспечит организм всеми необходимыми питательными веществами. Уменьшите потребление обработанных продуктов, сахара и соли. Соблюдайте умеренность и контролируйте размер порций. Пейте достаточное количество воды в течение дня для поддержания гидратации. Особенно в день праздника.

Составьте меню для праздничного стола, уделив внимание разнообразию и пользе продуктов. Пусть всего будет в меру, так, чтобы блюда вас радовали, а не вызывали чувство необходимости их есть, раз они стоят перед вами.

Зимой многие люди сталкиваются с недостатком солнечного света и изменениями в образе жизни, что может повлиять на уровень активности и общее самочувствие. Для поддержания физической и мозговой активности рекомендуется обратить внимание на следующие витамины и минералы:

витамин D часто называют «витамином солнца», потому что организм синтезирует его при воздействии ультрафиолетовых лучей. Однако зимой, когда солнце может быть менее доступным, важно получать этот витамин из других источников;

часто называют «витамином солнца», потому что организм синтезирует его при воздействии ультрафиолетовых лучей. Однако зимой, когда солнце может быть менее доступным, важно получать этот витамин из других источников; витамин В12 необходим для нормального функционирования нервной системы и производства красных кровяных клеток. Его недостаток может влиять на уровень энергии и вызывать усталость;

необходим для нормального функционирования нервной системы и производства красных кровяных клеток. Его недостаток может влиять на уровень энергии и вызывать усталость; витамин С поддерживает иммунную систему и может помочь в борьбе с усталостью. Он также важен для синтеза коллагена, который необходим для здоровья суставов, кожи и сосудов;

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важны для здоровья мозга и сердца. Они также могут влиять на настроение и уровень стресса; магний участвует в регуляции энергетического обмена и может помочь в борьбе с усталостью. Он также влияет на работу мышц и нервов;

участвует в регуляции энергетического обмена и может помочь в борьбе с усталостью. Он также влияет на работу мышц и нервов; фолиевая кислота (витамин B9) играет важную роль в синтезе ДНК и формировании красных кровяных клеток. Её недостаток может влиять на уровень энергии и общее самочувствие.

Фото: brizmaker / istockphoto.com

8. Нормализация сна

Создайте регулярный график сна, стараясь ложиться и вставать в одно и то же время. Обеспечьте комфорт в спальне, подбирая удобные матрасы и подушки.

Избегайте употребления кофеина перед сном. Чай и кофе стоит заменить на травяные сборы. Если вам сложно засыпать, нанесите на подушку спрей с лавандой. Можно поставить в спальню аромадиффузор с эфирным маслом. Это может быть лаванда или ромашка. Освободить мозг от беспокойных мыслей перед сном помогут вечерняя прогулка и тёплая ванна.

Забота о физическом здоровье позволит вам встретить новогоднюю ночь с энергией и жизненным тонусом, а также обеспечит основу для успешного выполнения задач и достижения поставленных целей. Известно, что, как мы начнём новый год, так мы его и продолжим.

Вторая половина декабря — это не только логический временной переход в нашей жизни, но и возможность активно влиять на ход будущих событий. Осознанная и своевременная подготовка влияет на то, каким образом год будет складываться для нас.

Проактивные действия перед новым годом облегчают наши заботы в предпраздничный период и формируют особый настрой, который способен сделать наше восприятие праздника более радостным и гармоничным.

Таким образом, вступая в новый год с чёткими планами, мы создаём благоприятные условия для того, чтобы он стал для нас временем новых возможностей, радости и позитивных перемен. Пусть ваш новый год будет ярким и удачным!