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Что нужно сделать перед Новым годом, чтобы исполнились желания: список реальных дел

Как подготовиться к Новому году, чтобы он был удачным: подробная инструкция
Кира Феклисова
Что нужно сделать перед Новым годом
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Стратегический список от нейрокоуча.
<a href="https://www.championat.com/authors/6487/1.html">Кира Феклисова</a>
Кира Феклисова
нейрокоуч

«С приближением Нового года перед нами открываются возможности для осознанной подготовки к предстоящим переменам. В этот период важно обратить внимание и на завершение старых дел, и на подготовку к грядущим. И речь не только про традиционное украшение дома, выбор подарков и т. д.».

Отношение к предстоящему году влияет на ход событий в нашей жизни. Это действительно так. Проактивная подготовка к празднику, предварительное планирование и правильная постановка целей — вот те ключевые моменты, которые могут сделать ваш грядущий год удачным. Какие же осознанные действия нужно совершить?

1. Организационные задачи

С наступлением предновогодней суеты важно иметь чёткий план действий. Иначе можно либо пропустить что-то важное либо спустить весь бюджет на подарки, слишком погрузившись в новогоднюю атмосферу.

Подготовка подарков

  • Начните с составления списка людей, которым вы хотите купить подарки.
  • Заранее определите бюджет, чтобы избежать финансовых неожиданностей.
  • Распределите время на поиск и покупку подарков, отдавая приоритет более важным задачам и контролируя своё желание что-нибудь ещё купить или посмотреть.
Список возможных вариантов:
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2. Уборка

На самом деле, самое простое решение — это заказать услуги клининговой компании с хорошими отзывами. Но вполне возможно, что в декабре у всех плотный график и двойной тариф. Тогда вам придётся это сделать своими руками.

Разделите уборку на этапы и распределите её между членами семьи или помощниками. Уделите время на то, чтобы избавиться от ненужных вещей, которые захламляют пространство и которыми вы не пользуетесь. А также не забудьте украсить дом, чтобы заранее создать праздничное настроение.

Рекомендации по составлению списка предновогодних задач.

  1. Определите приоритеты.
  2. Разбейте задачи на категории по степени их важности и срочности.
  3. Определите основные цели и задачи, которым следует уделить больше внимания.
  4. Укажите конкретные сроки выполнения каждой задачи.
  5. Делегируйте обязанности. Если это возможно, передайте часть задач другим членам семьи или коллегам. Объединение усилий помогает более эффективно справляться с множеством задач.

Фото: Marut Khobtakhob / istockphoto.com

3. Планирование новогодних мероприятий

Перед Новым годом составьте список мероприятий, которые вы хотели бы провести в каникулы. Учтите возможность виртуальных встреч, если ваши близкие находятся далеко. Создайте себе новогодний календарь активностей для эффективного использования времени. Вполне можно выделить себе один-два дня на сон и восстановление. Но, чтобы не проспать все новогодние каникулы, нужен план, а не импровизация.

4. Психологическая подготовка к празднику

Важная часть гармоничного перехода в новый год – эмоциональная подготовка. Этот аспект включает в себя не только рефлексию об уходящем, но и умение поставить перед собой ясные цели на следующий год. Вот несколько рекомендаций, которые помогут в этом процессе.

  1. Начать стоит с воспоминаний об уходящем годе, а затем подвести его итоги. Освежите в памяти яркие моменты, достижения и полученные уроки. Поблагодарите уходящий год за них.
  2. Разберите сложные ситуации и ошибки, обратите внимание на ключевые моменты и извлеките из них полезные уроки и сделайте выводы. Чему это вас научило? Что можно делать по-другому? Какой опыт вы приобрели?
  3. Поставьте цели на следующий год. Сформулируйте конкретные, измеримые, достижимые, релевантные и ограниченные во времени цели. В коучинге эта формула постановки целей называется SMART – модель.

Фото: emiliozv / istockphoto.com

Как расшифровывается SMART?

  • S — Specific (Конкретные). Цель должна быть ясной и конкретной, чтобы избежать недопонимания и обеспечить ясное понимание того, что требуется сделать. Вопросы, которые помогут: «Чего я хочу достичь? Почему это важно? Каким образом это будет достигнуто?».
  • M — Measurable (Измеримые). Цель должна быть измеримой, чтобы можно было определить, достигнута она или нет. Помогающие вопросы: «Как я буду измерять прогресс? Как я узнаю, что цель достигнута?».
  • A — Achievable (Достижимые). Цель должна быть реалистичной и достижимой. Убедитесь, что у вас есть доступные ресурсы, необходимые для достижения цели. Помогающий вопрос: «Есть ли у меня необходимые навыки и ресурсы для достижения цели?».
  • R — Relevant (Релевантные). Цель должна быть связана с общим контекстом и целями. Она должна иметь смысл и соответствовать вашим ценностям. Помогающий вопрос: «Как эта цель соотносится с моими общими целями и ценностями?».
  • T — Time-Bound (Ограниченные по времени). Цель должна иметь временное ограничение или срок окончания. Это помогает создать чёткую рамку и мотивировать к действию. Помогающий вопрос: «Когда я планирую достичь этой цели?».

Применение модели SMART помогает уточнить ваши цели, сделать их более осуществимыми и повысить шансы на их успешное достижение. Разделите все цели на категории, такие как личное развитие, карьера, здоровье и отношения. Это поможет вам проанализировать, в каких сферах целей больше, а в каких – меньше и внести коррекции.

На самом деле эта стратегия помогает человеку, но она же и отравляет ему существование:
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5. Сохранение позитивного настроения

Избегайте чрезмерного внимания к негативным новостям и факторам и ограничьте скроллинг социальных сетей. Избирательно относитесь к выбору информации, которую вы усваиваете, и отдавайте предпочтение позитивным аспектам.

Эмоциональная подготовка к новому году поможет вам войти в новый год с оптимизмом, сфокусироваться на своих целях и справляться с трудностями с уверенностью и решительностью.

Практикуйте дыхательные техники и медитацию, чтобы создать психологический резерв перед началом нового года. Регулярная медитация помогает снять стресс, сфокусироваться и наладить внутренний баланс.

6. Физическая подготовка

Забота о своём здоровье и физической форме — это инвестиция в будущее благополучие. Приготовление к новому году включает в себя не только эмоциональную и организационную стороны, но и физическую подготовку. Вот несколько советов, как это можно сделать.

  1. Найдите вид спорта, который вам нравится, чтобы упражнения приносили удовольствие.
  2. Разнообразьте тренировки, включая кардио, силовые упражнения и упражнения на гибкость.
  3. Установите конкретные фитнес-цели, которые могут быть достигнуты до наступления нового года.
  4. Интегрируйте физическую активность в повседневную жизнь. Например, предпочитайте лестницу лифту или прогуливайтесь после ужина.
  5. Найдите каток и покатайтесь на коньках, чтобы заранее почувствовать праздничную атмосферу и зарядиться энергией.

Фото: Jun / istockphoto.com

7. Забота о своём питании

Сбалансированное питание с разнообразием продуктов обеспечит организм всеми необходимыми питательными веществами. Уменьшите потребление обработанных продуктов, сахара и соли. Соблюдайте умеренность и контролируйте размер порций. Пейте достаточное количество воды в течение дня для поддержания гидратации. Особенно в день праздника.

Составьте меню для праздничного стола, уделив внимание разнообразию и пользе продуктов. Пусть всего будет в меру, так, чтобы блюда вас радовали, а не вызывали чувство необходимости их есть, раз они стоят перед вами.

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Зимой многие люди сталкиваются с недостатком солнечного света и изменениями в образе жизни, что может повлиять на уровень активности и общее самочувствие. Для поддержания физической и мозговой активности рекомендуется обратить внимание на следующие витамины и минералы:

  • витамин D часто называют «витамином солнца», потому что организм синтезирует его при воздействии ультрафиолетовых лучей. Однако зимой, когда солнце может быть менее доступным, важно получать этот витамин из других источников;
  • витамин В12 необходим для нормального функционирования нервной системы и производства красных кровяных клеток. Его недостаток может влиять на уровень энергии и вызывать усталость;
  • витамин С поддерживает иммунную систему и может помочь в борьбе с усталостью. Он также важен для синтеза коллагена, который необходим для здоровья суставов, кожи и сосудов;
  • омега-3 жирные кислоты важны для здоровья мозга и сердца. Они также могут влиять на настроение и уровень стресса;
  • магний участвует в регуляции энергетического обмена и может помочь в борьбе с усталостью. Он также влияет на работу мышц и нервов;
  • фолиевая кислота (витамин B9) играет важную роль в синтезе ДНК и формировании красных кровяных клеток. Её недостаток может влиять на уровень энергии и общее самочувствие.

Фото: brizmaker / istockphoto.com

8. Нормализация сна

Создайте регулярный график сна, стараясь ложиться и вставать в одно и то же время. Обеспечьте комфорт в спальне, подбирая удобные матрасы и подушки.

Избегайте употребления кофеина перед сном. Чай и кофе стоит заменить на травяные сборы. Если вам сложно засыпать, нанесите на подушку спрей с лавандой. Можно поставить в спальню аромадиффузор с эфирным маслом. Это может быть лаванда или ромашка. Освободить мозг от беспокойных мыслей перед сном помогут вечерняя прогулка и тёплая ванна.

Забота о физическом здоровье позволит вам встретить новогоднюю ночь с энергией и жизненным тонусом, а также обеспечит основу для успешного выполнения задач и достижения поставленных целей. Известно, что, как мы начнём новый год, так мы его и продолжим.

Вторая половина декабря — это не только логический временной переход в нашей жизни, но и возможность активно влиять на ход будущих событий. Осознанная и своевременная подготовка влияет на то, каким образом год будет складываться для нас.

Проактивные действия перед новым годом облегчают наши заботы в предпраздничный период и формируют особый настрой, который способен сделать наше восприятие праздника более радостным и гармоничным.

Таким образом, вступая в новый год с чёткими планами, мы создаём благоприятные условия для того, чтобы он стал для нас временем новых возможностей, радости и позитивных перемен. Пусть ваш новый год будет ярким и удачным!

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