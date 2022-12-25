Если не с кем встретить Новый год: 9 оригинальных идей от психолога

Принято считать, что Новый год — семейный праздник, который необходимо встречать исключительно в шумной компании друзей и близких. Но что делать, если такой возможности нет?

Анна Дусалиева врач-психиатр , психолог, сексолог Расскажу, как провести праздник в одиночестве и потом с удовольствием вспоминать об этом дне.



1. Один дома

Воспользуйтесь возможностью расслабиться, выдохнуть и выспаться. Прелесть в том, что не нужно выбирать наряд, тратиться на застолье, а потом мыть тонну грязной посуды и убирать за гостями. Никакой ответственности, никаких неоправданных ожиданий и разочарований. Можно, например, посмотреть новые сезоны любимых сериалов, подкастов, шоу. В красивой пижаме, разумеется, и с вкусной едой.

Фото: istockphoto.com

2. В путешествии

Как насчёт встретить Новый год в самолёте или поезде? Предвкушение волшебства, неожиданные знакомства и трэвел-романтика… Яркие впечатления и заряд позитива на год вперёд гарантированы!

3. Среди незнакомцев

На центральной площади города, под бой курантов. Только представьте: праздничный салют, вокруг сотни незнакомых людей, которые искренне желают друг другу счастья. Такая атмосфера создаст поистине новогоднее настроение. Эта ночь вам точно запомнится.

Фото: istockphoto.com

Вот ещё несколько креативных идей встретить Новый год не так, как обычно.

4. На работе

Прежде всего это касается тех, кто имеет профессию, связанную с дежурствами и вахтой. Встречать Новый год за выполнением служебных обязанностей — возможность сфокусироваться на действиях, в которых вы уверены. Это хороший способ справиться с грустью, если праздновать дома одному совсем не хочется.

5. В волонтёрских центрах

В списке: детские дома, интернаты, дома престарелых. Это возможность создать волшебный новогодний праздник для кого-то. Почувствовать себя настоящим Дедом Морозом или Снегурочкой, подарив своё время и силы нуждающимся. Такие вещи поистине заряжают.

Фото: istockphoto.com

6. В Сети

Можно провести прямой эфир для широкой аудитории, если вы блогер. Если нет, то эфир может быть организован для близких. Пожелайте друг другу всего-всего, подарите тепло и радость. Также можно просто побыть онлайн на различных платформах, где собираются люди по интересам. Так вы найдёте единомышленников и, возможно, взглянете на ситуацию по-новому

7. В отеле

Если вам не хочется встречать Новый год дома, можно снять номер в отеле. Отлично, если он будет за городом. Побаловать себя SPA, прогулками на свежем воздухе, отменным сервисом и фирменными отельными матрасами. Опять же — выспаться, никуда не торопиться и максимально расслабиться.

Фото: istockphoto.com

8. В своём авто

На драйве и весело можно встретить грядущий год за рулём. Проехаться по ночному городу, остановиться у главных достопримечательностей или городских ёлок.

Обычно в новогоднюю ночь на улицах бывает по-праздничному многолюдно: незнакомые люди поздравляют друг друга с праздником, запускают фейерверки, смотрят выступления артистов, угощают мандаринами и другими вкусностями.

9. В Великом Устюге

Навестить Деда Мороза с заранее составленным списком желаний! Такой план создаст абсолютно праздничное настроение и укрепит веру в волшебство, ведь мечты сбываются всегда, главное здесь — настрой.

Есть масса способов провести последнюю ночь в году без суеты и стресса. По ссылке рассказываем, чем ещё можно заняться в Новый год, если праздновать совсем не хочется.