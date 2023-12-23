6 вопросов о приёме у проктолога, которые многие не решаются задать. Отвечает врач

Даниил Маркарьян заведующий отделением абдоминальной онкологии и колопроктологии университетской клиники МГУ «Проктолог — не тот специалист, к которому пациенты идут охотно. Они находятся во власти мифов, страхов и заблуждений, из-за чего представляют себе проктологический осмотр иначе, чем он происходит на самом деле. Отвечу на самые неудобные вопросы о приёме у такого специалиста».

Даже при наличии очевидных проблем многие пациенты стараются отсрочить визит, надеясь, что неприятные симптомы исчезнут или ослабнут. Однако в большинстве случаев ситуация только усугубляется, и поход к проктологу становится неизбежным.

Мне будет больно?

Болевые ощущения, которые испытывает пациент во время осмотра, почти сведены к нулю. Опытный специалист проводит ректальное исследование бережно и деликатно, не используя никаких страшных инструментов. Максимум, чем он может воспользоваться – небольшие и компактные ректальные зеркала.

Неприятные ощущения больше вызваны психологическим дискомфортом. Человека, который напряжён, обследовать сложнее, чем того, кто расслаблен и доверяет врачу.

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В случае если появляется действительно сильная боль, терпеть её не нужно – пациент должен обязательно сказать об этом врачу. При необходимости он использует местное обезболивание.

Что обо мне подумает врач?

Врач-проктолог совершенно точно не удивится, что пациент обратился к нему с проктологическими проблемами. Не нужно бояться идти к такому специалисту с «деликатными» симптомами – кровью при дефекации, болях, странных уплотнениях «там» и других проявлениях, которые раньше не беспокоили. Наоборот – при их появлении нужно обращаться к специалисту как можно скорее.

Проктолог в течение многих лет получал образование и повышал свою квалификацию специально для того, чтобы научиться справляться с такими проблемами. Он не будет отождествлять симптомы, появившиеся у пациента, с его личностью, образом жизни, привычками. Задача врача – помочь пациенту, а не оценивать.

Мне нужно будет раздеваться?

Да, придётся раздеться – снять всю одежду ниже пояса. Для того чтобы осмотр был более комфортным, пациентам могут выдать специальное одноразовое бельё с прорезями в нужных местах – это хотя бы частично уберёт стеснение и напряжение.

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Может быть, лучше лечиться народными средствами?

До сих пор официальная медицина не знает ни одного эффективного народного способа лечения проктологических проблем, в частности, геморроя, рака, свищей. Уверяю, что, если бы такие методы существовали, мы обязательно использовали бы их в своей врачебной практике.

Ни свечи из картошки, ни какие-то составы домашнего приготовления не помогают, а потому не надо тратить время на такую «терапию».

Из-за использования народных методов пациенты просто теряют время, их проблема никуда не исчезает, а лишь усугубляется – развиваются осложнения, бороться с которыми сложнее, дольше и дороже.

Мой геморрой превратится в рак?

Геморрой может значительно снижать качество жизни. Это неприятное, но не смертельное заболевание. Оно никогда не перерождается в рак. Но это не значит, что признаки недуга надо игнорировать и терпеть – сегодня медицина научилась справляться с этой проблемой, возвращая пациентам комфорт.

Важно помнить, что многие неприятные симптомы – боль, появление крови, зуд – характерны не только для геморроя, но и для других проктологических проблем, то есть более серьёзное заболевание может мимикрировать под него. Это значит, что их появление – повод для обращения к врачу, который поможет выяснить, в чём причина дискомфорта.

Зачем идти к проктологу, если у меня ничего не болит?

Люди не хотят идти к проктологу даже при наличии явных проблем, а о том, чтобы пойти на профилактический осмотр, многие не хотят даже слышать. Однако после 45 лет любому человеку, даже при полном отсутствии жалоб, стоит сходить на приём к этому специалисту и/или пройти колоноскопию. Это исследование — «золотой» стандарт диагностического исследования кишечника.

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В том случае, если никаких опасных находок обнаружено не будет и в семейной истории обследуемого не было онкологических прецедентов, повторить колоноскопию надо будет только через пять лет. Если же врач обнаружит что-то подозрительное, то он сам установит «график» следующих обследований.

Колоноскопия, которая сегодня в большинстве случаев проводится под седацией (медикаментозный сон) – комфортная и практически безрисковая процедура, польза от проведения которой значительно превышает возможные риски для здоровья. Именно поэтому не стоит пренебрегать ей, как и отказываться от визита к проктологу из-за заблуждений и ничем не подтверждённых страхов.