Рассказываем, что можно есть, а от чего следует отказаться.

Как сохранить печень в рабочем режиме на праздники: советы гастроэнтеролога

Андрей Якушев гастроэнтеролог, гепатолог филиала клиники «Хадасса» в Международном медицинском кластере Сколково «В новогодние праздники остро стоит вопрос о поддержании работы печени. Как правило, люди развязывают себе руки: едят много жирной еды, употребляют алкоголь, мало двигаются, бездумно принимают лекарства. Всё это негативно влияет на работу органа».

Как сохранить печень в рабочем режиме

Важно учитывать имеющиеся и возможные заболевания. Печень имеет колоссальные ресурсы и легко справится с единичной погрешностью в рационе, однако следует помнить, что распространённость заболеваний органа велика. Одной из самых частых проблем является метаболический синдром – избыточная масса тела, нарушение усвоения углеводов, «жирная» печень.

Людям с такими состояниями нужно следить за рационом: ограничить количество съеденных сладостей, жирной пищи. Чтобы новогоднее торжество не вызвало лишних проблем с печенью, лучше минимизировать употребление алкоголя, а физическую активность, наоборот, увеличить.

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При потреблении сырой рыбы следует также быть осторожным. В природе встречаются паразиты, например, описторхи. Это плоский червь, который поражает желчевыводящие пути, ткани печени и поджелудочной железы. Заразиться паразитом можно именно через сырую рыбу, поэтому лучше всего покупать продукты в надёжных местах и подвергать их термической обработке.

Продукты для здоровья печени

Здоровой печени помощь не нужна, но поддержать её в форме могут некоторые продукты. Среди них:

Расторопша. Она содержит активное вещество силимарин, благодаря которому это растение может восстанавливать повреждённые клетки и улучшать желчеотток. Рыба. Она богата омега-ненасыщенными жирными кислотами, которые при регулярном употреблении улучшают метаболизм в целом и состояние печени в частности. Овощи. Они также косвенно могут быть полезными для печени. Создавая объём в желудке, овощи помогают есть меньше, облегчая задачу печени.

Способы для ускоренного вывода токсинов

Самый простой метод – физическая активность. Доказано, что умеренная и лёгкая по темпу активность способствует уменьшению содержания свободных радикалов и аммиака в крови.

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Если говорить о токсинах, вызванных отравлением, то самые надёжные тут средства – сорбенты, а также большое количество воды. В случае плохого самочувствия следует обратиться за помощью к специалисту.

О лекарствах для здоровья печени

Как отмечает Андрей Якушев, концепция «поддержать печень препаратами и делать всё что угодно» не работает.

Несмотря на то что существует целый класс препаратов, их эффективности для поддержания здоровья печени, как правило, не хватает.

Они могут улучшить её состояние, но при условии отсутствия основного повреждающего фактора. К ним относятся алкоголь, некоторые лекарства, вирусы, нарушение метаболизма. Убрать бо́льшую часть этих причин возможно: вылечить вирусы, ограничить потребление спиртного, увеличить физическую активность. Такие меры помогут печени больше, чем приём лекарств.