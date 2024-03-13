Как правильно хранить сыр, чтобы он не плесневел? Гастроэнтеролог раскрыл главные правила

Сыр готовили ещё в древние времена, в период развития сельского хозяйства. Продукт появился случайно, люди оставили молоко на солнце на несколько часов: оно скисло, а белковые компоненты свернулись в твёрдую массу. Когда жидкую часть, или сыворотку, слили и удалили, оставив только твёрдый творог, фермеры поняли, что он обладает приятным вкусом.

С тех пор страны по всему миру начали экспериментировать с производством: варьируются типы молока, время выдержки и созревания сыра, а также использование различных добавок для получения уникальных текстур и вкусов.

Польза сыра

Сыр — это богатый питательными веществами молочный продукт, содержащий белки, жиры и минералы. Он является источником кальция, белка, фосфора, витамина А и В12. Питательные вещества различаются в зависимости его вида.

Некоторые люди усваивают сыр лучше, чем молоко, поскольку в нём меньше лактозы — типа сахара, который плохо переваривается, если у человека нет фермента для его расщепления.

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Употребление сыра в небольших количествах (не более 40 г в день) оказывает положительное влияние на здоровье, в частности:

укрепляет мышцы и кости за счёт содержания кальция и белка;

снижает уровень воспаления;

предотвращает болезни сердца и ожирение;

снижает артериальное давление (речь о сыре с низким содержанием натрия);

защищает кровеносные сосуды от повреждений за счёт антиоксиданта глутатиона;

улучшает здоровье кишечника с помощью пробиотических бактерий.

Потенциальные риски для здоровья

Что касается потенциальных рисков при употреблении сыра, то его белок — казеин — может вызвать аллергию. Она проявляется воспалением по всему телу, сыпью, прыщами, головными болями и заложенностью носа.

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Кроме того, в продукте содержится большое количество насыщенных жиров, что повышает уровень холестерина ЛПНП, а также натрия. Именно поэтому сыр рекомендуется есть в ограниченных количествах, поскольку компоненты продукта могут оказывать негативное воздействие на здоровье сердца.

При какой температуре хранить

В сыре содержится много полезных микроэлементов и продуктов ферментации бактерий, что очень полезно для кишечника и организма в целом. Однако продукт имеет свойство быстро портиться. Ниже разберём, как правильно его хранить, чтобы он сохранил свой вкус и качество.

Андрей Якушев гастроэнтеролог, гепатолог филиала клиники «Хадасса» в Международном медицинском кластере Сколково «У различных видов сыров свои температурные условия хранения. Однако ясно одно: продукт обязательно нужно убирать в холодильник».

Так, твёрдые сыры (например пармезан, чеддер, гауда) необходимо хранить при температуре от +4 до +8 градусов по Цельсию.

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Полутвёрдые сыры (например моцарелла, проволоне, эмменталь) можно хранить при температуре от +4 до +10 градусов.

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Для мягких сыров (например бри, камамбер, фета) требуется температура от +2 до +6 градусов.

Правильный выбор упаковки

При хранении сыра важно обращать внимание на упаковку, говорит гастроэнтеролог.

Воздух — главный враг сыра. Поэтому рекомендуется хранить продукт в пергаментной бумаге или пищевой плёнке, чтобы обеспечить ему правильную циркуляцию воздуха и сохранить его свежесть.

Если есть необходимость более длительного хранения, то стоит обернуть сыр в марлю или промасленную бумагу перед упаковкой. Это поможет предотвратить потерю влаги и сохранит его текстуру.

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Кроме того, сыр можно заморозить, но перед тем, как убрать его в холодильник, брусочек лучше всего порезать на порции. Так его будет легче размораживать.

Продолжительность хранения

Сроки хранения сыра тоже важны и зависят от вида и условий хранения. Так, для твёрдых сыров — допустимо до нескольких месяцев, полутвёрдых — до нескольких недель, мягких — до нескольких дней.

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По данным Роспотребнадзора, срок хранения сыра после вскрытия упаковки составляет пять дней независимо от того, какая это расфасовка — разрезанный или натёртый, запечатанный в полимерную плёнку, вакуумную упаковку.

Особые случаи

Что касается сыров с плесенью, то их рекомендуется оберегать от влажности, упаковывая в пергаментную бумагу. Важно следить за тем, чтобы плесень не распространялась по всему сыру.

Если вы заметили, что плесень начала расти на поверхности сыра, то его лучше выбросить.

Пряные сорта следует хранить в отдельной упаковке, чтобы предотвратить порчу вкуса.

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Признаки порчи

При нарушении сроков хранения сыр представляет опасность для здоровья. Понять, что продукт испортился, можно по характерным признакам:

более тёмный или неестественный оттенок;

кислый, прогорклый запах;

более мягкая, липкая или рассыпчатая текстура;

появление плесени.

Если вы не уверены в свежести сыра, то лучше его выбросить. Не стоит рисковать своим здоровьем. Симптомы пищевого отравления могут включать тошноту, рвоту, диарею, боль в животе и повышение температуры.