Как правильно хранить сыр, чтобы он не плесневел? Гастроэнтеролог раскрыл главные правила

Сыр готовили ещё в древние времена, в период развития сельского хозяйства. Продукт появился случайно, люди оставили молоко на солнце на несколько часов: оно скисло, а белковые компоненты свернулись в твёрдую массу. Когда жидкую часть, или сыворотку, слили и удалили, оставив только твёрдый творог, фермеры поняли, что он обладает приятным вкусом.
С тех пор страны по всему миру начали экспериментировать с производством: варьируются типы молока, время выдержки и созревания сыра, а также использование различных добавок для получения уникальных текстур и вкусов.
- Польза сыра
- Потенциальные риски для здоровья
- При какой температуре хранить
- Правильный выбор упаковки
- Продолжительность хранения
- Особые случаи
- Признаки порчи
Польза сыра
Сыр — это богатый питательными веществами молочный продукт, содержащий белки, жиры и минералы. Он является источником кальция, белка, фосфора, витамина А и В12. Питательные вещества различаются в зависимости его вида.
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Употребление сыра в небольших количествах (не более 40 г в день) оказывает положительное влияние на здоровье, в частности:
- укрепляет мышцы и кости за счёт содержания кальция и белка;
- снижает уровень воспаления;
- предотвращает болезни сердца и ожирение;
- снижает артериальное давление (речь о сыре с низким содержанием натрия);
- защищает кровеносные сосуды от повреждений за счёт антиоксиданта глутатиона;
- улучшает здоровье кишечника с помощью пробиотических бактерий.
Потенциальные риски для здоровья
Что касается потенциальных рисков при употреблении сыра, то его белок — казеин — может вызвать аллергию. Она проявляется воспалением по всему телу, сыпью, прыщами, головными болями и заложенностью носа.
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Кроме того, в продукте содержится большое количество насыщенных жиров, что повышает уровень холестерина ЛПНП, а также натрия. Именно поэтому сыр рекомендуется есть в ограниченных количествах, поскольку компоненты продукта могут оказывать негативное воздействие на здоровье сердца.
При какой температуре хранить
В сыре содержится много полезных микроэлементов и продуктов ферментации бактерий, что очень полезно для кишечника и организма в целом. Однако продукт имеет свойство быстро портиться. Ниже разберём, как правильно его хранить, чтобы он сохранил свой вкус и качество.
«У различных видов сыров свои температурные условия хранения. Однако ясно одно: продукт обязательно нужно убирать в холодильник».
Так, твёрдые сыры (например пармезан, чеддер, гауда) необходимо хранить при температуре от +4 до +8 градусов по Цельсию.
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Полутвёрдые сыры (например моцарелла, проволоне, эмменталь) можно хранить при температуре от +4 до +10 градусов.
Для мягких сыров (например бри, камамбер, фета) требуется температура от +2 до +6 градусов.
Правильный выбор упаковки
При хранении сыра важно обращать внимание на упаковку, говорит гастроэнтеролог.
Воздух — главный враг сыра. Поэтому рекомендуется хранить продукт в пергаментной бумаге или пищевой плёнке, чтобы обеспечить ему правильную циркуляцию воздуха и сохранить его свежесть.
Если есть необходимость более длительного хранения, то стоит обернуть сыр в марлю или промасленную бумагу перед упаковкой. Это поможет предотвратить потерю влаги и сохранит его текстуру.
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Кроме того, сыр можно заморозить, но перед тем, как убрать его в холодильник, брусочек лучше всего порезать на порции. Так его будет легче размораживать.
Продолжительность хранения
Сроки хранения сыра тоже важны и зависят от вида и условий хранения. Так, для твёрдых сыров — допустимо до нескольких месяцев, полутвёрдых — до нескольких недель, мягких — до нескольких дней.
Фото: istockphoto.com/Eva-Katalin
По данным Роспотребнадзора, срок хранения сыра после вскрытия упаковки составляет пять дней независимо от того, какая это расфасовка — разрезанный или натёртый, запечатанный в полимерную плёнку, вакуумную упаковку.
Особые случаи
Что касается сыров с плесенью, то их рекомендуется оберегать от влажности, упаковывая в пергаментную бумагу. Важно следить за тем, чтобы плесень не распространялась по всему сыру.
Пряные сорта следует хранить в отдельной упаковке, чтобы предотвратить порчу вкуса.
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Признаки порчи
При нарушении сроков хранения сыр представляет опасность для здоровья. Понять, что продукт испортился, можно по характерным признакам:
- более тёмный или неестественный оттенок;
- кислый, прогорклый запах;
- более мягкая, липкая или рассыпчатая текстура;
- появление плесени.
Если вы не уверены в свежести сыра, то лучше его выбросить. Не стоит рисковать своим здоровьем. Симптомы пищевого отравления могут включать тошноту, рвоту, диарею, боль в животе и повышение температуры.