Как быть многозадачным без стресса: 6 советов коуча, чтобы всё успеть и выжить

Анна Ставицкая бизнес-коуч МСС, Executive коуч «Часто я работаю с руководителями бизнеса, которые требуют от своих сотрудников многозадачности, или иной компетенции, которая позволяет успевать в два раза больше, делая параллельно несколько дел. Подчинённые чаще всего стараются удовлетворить этот запрос. Они всеми возможными способами пытаются подтвердить свою многозадачность. Люди боятся признаться в том, что поэтапное исполнение даётся им лучше. Они боятся разочаровать руководителя. К чему это приводит?»

Наша многозадачность на работе сводится к тому, что мы делаем какой-то проект, параллельно отвечаем на звонок или работаем с клиентом, продолжая одним глазом смотреть в монитор компьютера. Казалось бы, реализуется сразу два дела. Однако практика показывает, что каждое из них мы исполняем хуже, чем при поочерёдном подходе.

Попробуйте разговаривать с человеком, параллельно набирая СМС-сообщение. Вы либо покажете собеседнику, что вы отсутствуете, безучастны в разговоре, либо сделаете глупые ошибки в тексте. Так вы можете и испортить отношения, и навредить деловой переписке.

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На моё мнение по теме многозадачности повлияло исследование учёных из Эссекса, которые сделали интересные выводы. Они выяснили — когда мы делаем параллельно несколько дел, серые клетки передней части мозга отмирают. Это значит, что мы не просто реализуем ту или иную задачу не очень качественно… Мы разрушаем свой мозг.

Что же делать, если избежать многозадачности не получается? Нужно вооружиться определёнными стратегиями, которые помогут оптимизировать процесс, сделав его более продуктивным и безопасным.

Приоритизация задач, постановка ясных целей, регулярные перерывы и использование методов управления временем — все эти методы позволят вам быть эффективным и сохранить своё здоровье. Разберём их детально.

6 советов, чтобы выжить в условиях многозадачности

Во время рабочего дня выставляйте таймер по 15–20 минут. В этот промежуток занимайтесь только одним делом, не переключайтесь. Если вам очень трудно не отвлекаться в течение 15–20 минут, начните с пяти минут полного погружения в одну задачу. Кривая качественной производительности человека составляет примерно 25 минут. Вскоре пяти минут вам станет мало, и вы постепенно осознанно будете увеличивать это время. Проверьте себя на СДВГ – синдром дефицита внимания гиперактивности. От него страдают до 80% взрослых людей. Для его лечения есть не только специальные препараты, которые поддерживают работу мозга, но и специальные упражнения нейропсихологов. Делайте периоды изоляции от других людей и второстепенных задач. Это важно, чтобы получить возможность работать и думать в тишине, когда вас никто не отвлекает. Через пару месяцев мозг научится фокусироваться на более долгий срок. Постарайтесь во время планирования выделять периоды активности и отдыха. Вторые должны быть обязательно запланированы – по 15 минут каждые три часа. Также важен обязательный перерыв на обед. Не забывайте про полноценные выходные: два дня в неделю и каждые 3-4 месяца — одну неделю. На эти периоды не планируйте никакого обучения, создания чего-то нового, ремонта или капитальной уборки дома. Посвятите это время отдыху. Если мы выяснили, что клетки головного мозга разрушаются, то зачем нам усугублять этот процесс? Составляйте списки приоритетов. Помните, что одна большая задача — это много маленьких. Их можно выстраивать в списке по приоритету,. Так, поднимаясь по ступенькам решения задач, вы оказываетесь на вершине.

Многозадачность — это практика, которая может быть как полезной, так и вредной. Всё зависит от того, как её применять. Если мы умеем эффективно организовывать своё время, устанавливать приоритеты и делегировать задачи, то многозадачность может стать мощным инструментом повышения производительности и успеха. Если же мы не умеем контролировать своё внимание, постоянно переключаемся между задачами и не даём себе возможность сосредоточиться на одном деле, то она приведёт к спаду эффективности и ощущению постоянного напряжения.