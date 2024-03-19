Что такое рашгард и как его выбрать: 10 функциональных моделей для разных активностей

Сегодня этот вид одежды приобрёл популярность в среде не только бойцов и спортсменов, играющих в американский футбол, но и тех, кто не представляет своей жизни без занятий фитнесом и активного отдыха.

Виктор Чадкин эксперт «Спортмастер PRO» «Что же такое рашгард? В чём заключаются функции и преимущества этого вида спортивной одежды? Какие его разновидности можно найти и как выбрать то, что нужно именно вам? Отвечаем на все эти вопросы».

Что такое рашгард?

Рашгард — это вид спортивной экипировки, представляющий собой плотно сидящее термобельё с короткими или длинными рукавами. За счёт компрессионного эффекта и особенностей ткани он отводит излишки влаги и помогает поддерживать комфортную температуру тела, защищая тело спортсмена от внешнего воздействия. Это особенно важно в контактных видах спорта. Считается, что именно для них рашгард и был разработан.

Сегодня данная экипировка используется спортсменами в самых разных видах физической активности:

плавание, сёрфинг, виндсерфинг, каякинг;

кроссфит;

смешанные единоборства;

фитнес;

велоспорт;

туризм;

контактные виды спорта и т. д.

Фото: SolStock / istockphoto.com

История появления рашгарда

По одной из версий, рашгарды начали производить в 1990-х в Австралии. Сёрфингисты на протяжении долгого времени страдали от того, что на воск, которым обрабатывали доски, налипал песок, который в сочетании с солёной морской водой травмировал кожу. Вызывал сыпь, раздражение и т. п.

Решение оказалось очевидным — надевать футболку, которая защитила бы кожу. Если дословно перевести слово (rash guard) с английского, получится — «защита от сыпи».

Вторая версия гласит, что рашгарды были разработаны для тех, кто занимается единоборствами. Задача одежды в этом случае заключалась в том, чтобы защитить кожу спортсмена от повреждений и трения, а также улучшить терморегуляцию и отведение влаги.

Первоначально выбор пал на наиболее доступные футболки, выполненные из хлопка. Борцы предпочитали модели с длинными рукавами, а сёрферы — с короткими.

Затем стало понятно, что с задачей лучше справляются синтетические ткани. Они более эластичны, не натирают кожу, меньше весят и быстрее сохнут. Так постепенно предмет одежды эволюционировал в рашгард в современном понимании. Изменились крой и материал: появились плоские швы и анатомическая посадка, а основой для ткани стали нейлон, спандекс, лайкра, полиэстер.

Основные характеристики рашгарда

В качестве материала для изготовления рашгарда обычно используется смесь из нескольких синтетических тканей. Её состав варьируется в зависимости от назначения конкретного участка: для участков тела, особенно подверженных трению, используют плотный материал; для подвижных частей — более тонкий и эластичный.

При выборе рашгарда стоит обратить особое внимание на состав. В зависимости от того, какая из тканей в нём преобладает, бельё будет иметь разные свойства и сферы применения.

Нейлон — гидрофобный материал, который не впитывает влагу и быстро сохнет. Он обладает высокой эластичностью, долговечен. Используется в экипировке для водных видов спорта.

— гидрофобный материал, который не впитывает влагу и быстро сохнет. Он обладает высокой эластичностью, долговечен. Используется в экипировке для водных видов спорта. Эластан — материал, который хорошо тянется. Чаще всего его применяют для того, чтобы рашгард плотно прилегал к телу. Большой плюс материала заключается в том, что он на протяжении долгого времени сохраняет форму и свойства. Используется в одежде для высокоподвижных видов спорта.

— материал, который хорошо тянется. Чаще всего его применяют для того, чтобы рашгард плотно прилегал к телу. Большой плюс материала заключается в том, что он на протяжении долгого времени сохраняет форму и свойства. Используется в одежде для высокоподвижных видов спорта. Полиэстер — также эластичный материал, но обладает меньшей прочностью и долговечностью.

— также эластичный материал, но обладает меньшей прочностью и долговечностью. Бамбуковое волокно — натуральный гипоаллергенный материал. Его добавляют в ткань в небольшом количестве для того, чтобы повысить её дышащие свойства. В основном бамбуковое волокно используется в рашгардах для туризма или фитнеса. Главный минус материала — его низкая износостойкость.

Фото: SolStock / istockphoto.com

Для особых сценариев используются и современные материалы с уникальными свойствами. Например, существуют рашгарды, обработанные антибактериальной пропиткой или особо устойчивые к трению и воздействию солёной воды. Информация указывается на этикетке. Это же актуально и для конструкции изделия. Поэтому важно выбирать рашгард в отделе, посвящённом определённому виду спорта: рашгард для сёрфинга не подойдёт борцам, и наоборот.

Области применения рашгарда

Рашгард — тренировочная экипировка с терморегуляцией, способностью отводить влагу, компрессионным эффектом, защитой от микротравм и ультрафиолета. Исходя из этого описания, можно сделать вывод, что область применения рашгарда невероятно широка.

Его используют во всех видах активности, которые предполагают, что организм активно потеет и есть риск повреждения или раздражения кожи. Особенно это актуально в контактных видах спорта. Помимо всего прочего, там высок риск передачи от одного спортсмена другому бактериальных инфекций.

При этом сегодня рашгарды используются не только в спорте, но и в повседневной жизни. За счёт свойств ткани изделие обеспечивает повышенный комфорт, особенно в тёплую погоду. Можно сказать, что рашгард — это «вторая кожа».

Плюсы использования рашгарда

Помимо очевидных преимуществ (вроде защиты от травм, раздражения или ультрафиолета), у этой вещицы есть и менее явные плюсы.

За счёт обеспечения терморегуляции рашгарды пособствуют тому, чтобы мышцы и суставы оставались разогретыми — даже во время перерывов между подходами или упражнениями. Способность отводить излишки влаги не даёт организму переохладиться.

Пловцы же особенно оценят способность изделия обеспечивать комфорт кожи в солёной или хлорированной воде. При этом компрессия и поддержка мышц улучшают кровоток и, как следствие, результативность тренировок. А ещё — снижают их травмоопасность. Благодаря плотному прилеганию улучшается обтекаемость. Спортсмен держится в воде более уверенно.

Сёрферы и другие спортсмены, которые занимаются активностью в открытой воде, всегда могут положиться на яркую раскраску изделия. В случае непредвиденной ситуации их будет проще заметить издалека.

Топ-10 моделей рашгардов

1. Termit — рашгард с длинным рукавом для водных видов спорта. Выполнен из прочного и современного материала. Обеспечивает защиту от ультрафиолета.

Termit Фото: Termit

2. Demix — вариант с высоким воротом и особыми компрессионными свойствами. Их обеспечивает технология MOVI-force, позволяющая мышцам быстрее восстанавливаться.

Demix, 2199 руб. Фото: Demix

3. Athlex Alpha — рашгард с коротким рукавом, обработан антибактериальной пропиткой. Выполнен из технологичного материала, который хорошо отводит влагу и быстро сохнет.

Athlex Alpha, 2299 руб. Фото: Athlex Alpha

4. Kappa Vurbat — эластичная модель с технологией Hydro-Way Protection для эффективного отведения влаги. Рашгард рассчитан на тренировки в холодную погоду.

Kappa Vurbat, 2099 руб. Фото: Kappa Vurbat

5. Termit — женский вариант с длинным рукавом для активного отдыха на воде. Ткань рашгарда с технологией UV 50+ защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.

Termit, 849 руб. Фото: Termit

6. Demix — вариант с хорошим компрессионным эффектом и вставками для дополнительной вентиляции. Это способствует оптимизации кровообращения и снижению мышечной усталости.

Demix, 2999 руб. Фото: Demix

7. EUPHORIA Classic — женский укороченный вариант из непросвечивающей дышащей ткани, которая не выцветает и хорошо отводит влагу. Позволяет чувствовать себя комфортно во время занятий фитнесом и спортом, йогой и танцами.

EUPHORIA Classic, 2950 руб. Фото: EUPHORIA Classic

8. Protest — модель изготовлена из переработанного пластика, устойчива к износу и способна уберечь кожу от воздействия ультрафиолета. Облегающий крой обеспечивает плотное прилегание рашгарда к телу.

Protest, 2699 руб. Фото: Protest

9. Kelme — рашгард для занятий спортом на открытом воздухе, плоские швы не натирают кожу. Подойдёт для футбольных тренировок в холодную погоду.Также можно использовать для занятий зимними видами спорта.

Kelme, 1749 руб. Фото: Kelme

10. EASYWAY — укороченный женский рашгард с коротким рукавом и прилегающей посадкой. Подходит для всех видов спорта и тренировок: кроссфита, аэробики, тренажёрного зала, йоги, бега, танцев, плавания, сёрфинга.

EASYWAY, 2390 руб. Фото: EASYWAY

Рашгард — не просто полезный технологичный элемент спортивной экипировки, который делает самые разные тренировки эффективнее и безопаснее, но и весьма удобный, яркий и практичный предмет повседневного гардероба.

Занятия спортом, активный отдых, прогулки по городу — в любом из этих сценариев использования он может показать себя с лучшей стороны. При этом спортсмен всегда волен подобрать размер, крой, посадку, состав ткани и цвет под свои потребности. Благодаря этому рашгард идеально справится с поставленными перед ним задачами.