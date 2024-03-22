Почему мы копируем других людей и вынуждены соглашаться с большинством? Разбор психолога

Кира Бахтина КБТ-терапевт, эксперт онлайн-школы психологических профессий «Психодемия» «Знакомо ли вам животное хамелеон? Если вы ответили на вопрос положительно, то точно помните о его способности менять окрас в зависимости от среды. Именно это свойство и позволило хамелеону попасть на страницы учебников по психологии. Способность человека меняться в зависимости от условий была названа в его честь. Да, речь про эффект хамелеона».

Эффект хамелеона проявляется в бессознательной имитации поз, манер, выражений лица и действий. Например, когда человек, с которым вы долго проводите время, начинает многое за вами повторять. Буквально дублирует поведение, жесты, манеру речи. Все люди иногда копируют друг друга. Почему мы это делаем и реально ли бороться с такими проявлениями?

Почему мы копируем других?

1. Психологическая потребность в принадлежности

Впервые это явление было рассмотрено в 1996 году учёными Тани Чартрандом и Джоном Баргом. Они выявили, что наблюдение за чьим-то поведением автоматически повышает вероятность подражания: копирования модели и следования ей. Также учёные доказали — это положительно влияет на социальные взаимодействия человека и повышает качество отношений.

Ещё один важный момент, который обнаружили психологи Чартранд и Барг: чуткие и восприимчивые натуры с большей вероятностью будут подражать другим людям. Также важно, что те, кто на самом деле не понимают чувств того, кого копируют, могут вызывать гнев и казаться фальшивыми.

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2. Социальные нормы и конформизм

Наличие социальных норм в обществе также требует от людей определённого повторения за другими. Ведь это в том числе обеспечивает стабильность и безопасность человека, его уверенность в себе и окружающей среде.

Имеет место и конформизм — изменение в поведении или мнении под влиянием реального или воображаемого давления со стороны другого человека или группы людей.

Самыми известными исследованиями на выявление конформизма стали эксперименты польского психолога Соломона Аша. Остановимся на одном из них подробнее.

Эксперимент Соломона Аша

Как полагается всем порядочным психологам-исследователям, Соломон Аш не назвал испытуемым цель эксперимента. Он провёл его на студентах, которые думали, что участвуют в проверке зрения.

На самом деле цель данного исследования заключалась в том, чтобы увидеть, как испытуемые будут реагировать на ошибку, совершаемую большинством.

В ходе эксперимента участники должны были изучить 18 карточек и ответить на вопрос о длине изображённых на них линий. Сделать это нужно было после того, как они услышат ответы подставных испытуемых.

На первые два вопроса все участники — и контрольные, и подставные — давали одинаковые, правильные, ответы. На третьем этапе актёры стали намеренно делать ошибку, что вызывало у контрольного испытуемого замешательство.

Если человек продолжал отвечать правильно, не обращая внимания на подставные неверные ответы, то он испытывал дискомфорт. Что в итоге? 75% испытуемых повторяли неправильные ответы большинства и чувствовали намного меньший дискомфорт, чем остальные участники.

Таким образом, Соломон Аш сделал вывод: ощущение принадлежности к обществу и отсутствие противопоставления себя ему снимает излишнее напряжение и воспринимается намного приятнее, чем отстаивание своей точки зрения.

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Моделирование поведения

Разберёмся, что же нам даёт поведение. Через него мы проявляем себя и свою уникальность.

У каждого от рождения есть способность считывать поведение окружающих, чутко улавливать по нему их отношение. Всё благодаря биологическим причинам. Например, зеркальным нейронам — нервным клеткам головного мозга, которые возбуждаются как при выполнении определённого действия, так и при наблюдении и повторении его за другими.

Наличие этих нервных клеток в 1996 году доказал итальянский нейробиолог Джакомо Риццолатти. Он провёл весьма любопытный эксперимент с обезьяной, которая наблюдала за тем, как человек брал из тарелки изюм и ел его. Оказалось, что когда она следила за происходящим, то в её голове тоже возбуждались нервные клетки. Как раз те самые «зеркальные нейроны».

То есть, несмотря на то что действие она не совершала, мозг считывал картинку извне и помещал её в собственный чувственный опыт. Словно обезьяна совершала манипуляции сама.

Фото: Cameris / istockphoto.com

Существует два типа зеркальных нейронов. Первые стимулируют наши двигательные системы, и мы сокращаем мышцы так, как делал бы другой человек.

Вторые связаны с эмпатией, сопереживанием, состраданием. Мы буквально способны перенять на себя чувственный опыт другого человека, его модель поведения, если заметим, что она позволяет нам лучше адаптироваться.

В своей жизни каждый из нас осваивает те стратегии, которые приносят успех или хотя бы положительный результат. Например, желая кому-то понравиться, мы наблюдаем за объектом нашего внимания и в чём-то перенимаем его образ жизни. Особенно если замечаем, что это вызывает положительную реакцию.

Влияние групповой динамики

Важно также поговорить о таком явлении, как групповая динамика. Это процесс, который происходит внутри коллектива людей и влияет на их взаимодействие, поведение и принятие решений.

В любой группе происходит множество разных процессов. Разберём некоторые из них. Начнём с идентификации с группой. Что это такое? Когда люди идентифицируют себя с определённой группой, они начинают воспринимать других её участников как «своих». Поэтому проявляют большую симпатию к ним и охотнее сотрудничают с ними.

Это приводит к укреплению связей и повышению эффективности работы группы. «Мы» рассматривается уже не только как набор отдельных личностей, а как целый организм, который стремится к чему-то общему. Отсюда следуют схожие модели поведения.

Ещё один важный процесс — групповое давление. Это тоже социальный феномен. Из-за него люди соглашаются с мнением большинства в своём сообществе. Вспомним эксперимент Аша. Групповое давление — это своего рода инструмент влияния общества на каждого из его участников, сохраняющий целостность группы и повышающий её устойчивость.

Групповое давление может формулироваться разными способами:

принуждением,

требованием,

просьбой.

Самым известным исследованием группового давления является эксперимент доктора психологических наук Колумбийского университета Музафера Шерифа (1935 год).

Фото: Nikolay Tsuguliev / istockphoto.com

Эксперимент Шерифа о групповом давлении

Вопрос, который интересовал учёного: что будет делать человек, попавший в необычную ситуацию, не имея ориентиров во внешнем поле? Если в неё попадёт группа, то как взаимодействие повлияет на поведение индивида?

В ходе эксперимента испытуемый погружался в полную тьму. Не имея ориентиров в пространстве, он должен был оценивать, как перемещается внезапно возникающий и гаснущий источник света. Участнику эксперимента необходимо было сказать, на какое расстояние он сдвинулся.

Так как понять, где находится точка отсчёта движения света и на какое расстояние она переместилась, испытуемые не могли, в индивидуальной работе они выдавали непохожие друг на друга оценки. Однако на втором этапе эксперимента, когда участники начали трудиться над той же задачей сообща, они стали высказывать оценки, приближённые к усреднённым показателям по группе.

Так Музафер Шериф экспериментально доказал то, что люди склонны соглашаться с мнением других и даже доверять группе больше, чем самим себе.

Мы копируем других людей по ряду причин. За этим стоят социальные механизмы: групповая динамика и конформизм. А также биологические — работа зеркальных нейронов. Это обеспечивает нам собственную стабильность и безопасность, а обществу позволяет эффективно и быстро адаптироваться к изменяющимся внешним условиям.

Человек — животное социальное, и было бы неправильным отмахиваться от этого. Механизм подражания важен для выживания нашего вида. В то же время нужно помнить, что копирование поведения других людей должно быть в меру. Иначе вы рискуете вызвать гнев и раздражение со стороны человека, которому подражаете.