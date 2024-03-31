Борьба Кейт Миддлтон с раком: онколог рассказал о процедуре, которую проходит принцесса

22 марта 42-летняя Кейт Миддлтон, принцесса Уэльская, опубликовала трогательное видеообращение, в котором опровергла различные слухи, касающиеся её отсутствия на публике. Супруга принца Уильяма и будущая королева Великобритании рассказала, что у неё диагностировали рак.
О чём расскажем
- Что такое рак?
- Как лечат рак?
- Что такое профилактическая химиотерапия?
- Как распознать рак на ранней стадии?
Выявить онкологию удалось после операции на брюшной полости в январе 2024 года в Лондоне. Она прошла успешно, однако анализы, взятые после оперативного вмешательства, показали наличие рака.
Как вы понимаете, это заняло время. Мне потребовалось время, чтобы восстановиться после серьёзной операции и начать лечение. Я здорова и становлюсь сильнее с каждым днём, сосредоточившись на том, что поможет мне исцелиться: разуме, теле и духе, — заявила жена принца Уильяма.
Сейчас Кейт Миддлтон находится на пути восстановления. В конце февраля она начала курс «профилактической» химиотерапии.
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Какой именно вид рака у принцессы Уэльской, не сообщается, и Кенсингтонский дворец настоятельно просит людей не строить никаких догадок по этому поводу. Представители королевской семьи добавили, что будущая королева находится в хорошем настроении и сосредоточена на выздоровлении.
Что такое рак?
Наше тело состоит из более чем 100 миллиардов клеток, и рак обычно начинается с изменений в небольшой их группе или даже в одной клетке, отмечает Гэвин Меткалф — биолог-онколог и преподаватель биомедицинских наук в Университете Англии Раскин.
В человеческом организме есть разные типы клеток в зависимости от того, в каком месте тела они находятся и какую функцию выполняют. Размер, количество и функции каждой из них обычно жёстко регулируются генами — группами кодов, хранящимися в нашей ДНК, — которые указывают клеткам, как расти и делиться.
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Однако мутации в ДНК могут изменить их способ роста и размножения, что часто приводит к образованию опухоли, или солидного (твёрдого) новообразования. Аномальные клетки могут накапливаться в крови или иногда – в костном мозге.
Всего существует более 200 видов рака, но все они начинаются с мутаций в ДНК, содержащейся в каждой клетке.
Как лечат рак?
Варианты лечения зависят от множества факторов, в том числе от того, где находится опухоль, насколько она велика и распространилась ли на другие части тела. Основные методы включают хирургическое вмешательство, лучевую терапию и химиотерапию.
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При химиотерапии используются лекарства, которые воздействуют на быстро делящиеся в организме клетки и уничтожают их. Этот подход эффективен, но имеет и негативные побочные эффекты. Дело в том, что лекарства также нацелены на здоровые быстро делящиеся клетки, например, в составе волос или пищеварительной системы. Поэтому часто химиотерапия приводит к выпадению локонов, тошноте и диарее.
Химиотерапию можно использовать как профилактически, как в случае с Кейт Миддлтон, так и терапевтически.
Что такое профилактическая химиотерапия?
«Если говорить о профилактической, или превентивной, химиотерапии, то это процедура, которая проводится после радикального, например, хирургического, лечения злокачественного новообразования. Её ещё иногда называют послеоперационной, но самое корректное название, которое используют онкологи, — адъювантная химиотерапия».
Её целями являются устранение оставшихся раковых клеток в организме и снижение риска возвращения заболевания (так называемого рецидива).
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Если в организме остаются циркулирующие опухолевые клетки, в том числе в ходе оперативного вмешательства, химиотерапия позволяет повлиять на них, нарушив процесс их клеточного деления. Такая профилактическая терапия нацелена не на предотвращение рака, а на снижение риска развития рецидива заболевания, чтобы в целом улучшить результаты лечения.
Комбинация нескольких методов лечения — хирургия, лучевая терапия, проведённые профилактические химиотерапия и гормональная терапия, — например, при раке молочной железы, позволят увеличить шансы на полное излечение от заболевания.
Как распознать рак на ранней стадии?
Первое и самое важное правило: чтобы определить рак на ранней стадии, важно заботиться о своём здоровье. В первую очередь нужно проходить необходимые скрининги, которые разработаны для многих онкологических заболеваний: на рак молочной железы, шейки матки, лёгкого, предстательной железы, колоректальный рак.
Это те заболевания, которые можно достаточно своевременно выявить на ранних стадиях и успешно пролечить. Результаты лечения недуга, выявленного на ранних стадиях, существенно лучше, чем на поздних этапах.
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Также стоит обратить внимание на случаи онкологических заболеваний в вашей семье, то есть на анамнез. Если у кого-то из ваших близких родственников, особенно первой линии родства (отец или мать), были случаи рака, стоит провести генетическое исследование на наследственные формы онкологии. Так вы будете знать, что в вашей конкретной ситуации риски несколько выше, чем в среднем среди населения.
Для таких пациентов разрабатываются индивидуальные программы наблюдения. Как отмечает врач-онколог, это необходимо, чтобы этот повышенный риск не реализовался, или, в случае развития опухоли, чтобы «поймать» болезнь на самой ранней стадии: провести своевременные диагностику и последующее лечение.
Для женщин очень важно проводить самообследование молочных желёз. Делать это можно раз в месяц при приёме душа. Изменение формы груди, появление «лимонной корки» на коже, необычных выделений из сосков — это повод обратиться к маммологу.
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Если на коже, на любом её участке, появляются новые образования, они меняются в размерах, форме, на них появляются узелки или изъязвления, то это тревожный знак и абсолютный повод обратиться к онкологу.
Также требуют консультации со специалистом следующие симптомы:
- появление крови в стуле или в моче;
- затяжное лечение болезни, которое не поддаётся лечению у терапевта;
- повышение температуры по вечерам;
- обильное ночное потение;
- снижение массы тела;
- отсутствие аппетита;
- выраженная слабость.
Признаки онкологических заболеваний могут быть совершенно разнообразные. Самое главное, чтобы доктор, который вас наблюдает (например, кардиолог, терапевт, гастроэнтеролог), при необычном развитии симптомов назначил необходимые обследования.