Борьба Кейт Миддлтон с раком: онколог рассказал о процедуре, которую проходит принцесса

Недавно весь мир шокировала новость об обнаруженном у будущей королевы Великобритании заболевании.

22 марта 42-летняя Кейт Миддлтон, принцесса Уэльская, опубликовала трогательное видеообращение, в котором опровергла различные слухи, касающиеся её отсутствия на публике. Супруга принца Уильяма и будущая королева Великобритании рассказала, что у неё диагностировали рак.

О чём расскажем

Выявить онкологию удалось после операции на брюшной полости в январе 2024 года в Лондоне. Она прошла успешно, однако анализы, взятые после оперативного вмешательства, показали наличие рака.

Как вы понимаете, это заняло время. Мне потребовалось время, чтобы восстановиться после серьёзной операции и начать лечение. Я здорова и становлюсь сильнее с каждым днём, сосредоточившись на том, что поможет мне исцелиться: разуме, теле и духе, — заявила жена принца Уильяма.

Сейчас Кейт Миддлтон находится на пути восстановления. В конце февраля она начала курс «профилактической» химиотерапии.

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Какой именно вид рака у принцессы Уэльской, не сообщается, и Кенсингтонский дворец настоятельно просит людей не строить никаких догадок по этому поводу. Представители королевской семьи добавили, что будущая королева находится в хорошем настроении и сосредоточена на выздоровлении.

Что такое рак?

Наше тело состоит из более чем 100 миллиардов клеток, и рак обычно начинается с изменений в небольшой их группе или даже в одной клетке, отмечает Гэвин Меткалф — биолог-онколог и преподаватель биомедицинских наук в Университете Англии Раскин.

В человеческом организме есть разные типы клеток в зависимости от того, в каком месте тела они находятся и какую функцию выполняют. Размер, количество и функции каждой из них обычно жёстко регулируются генами — группами кодов, хранящимися в нашей ДНК, — которые указывают клеткам, как расти и делиться.

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Однако мутации в ДНК могут изменить их способ роста и размножения, что часто приводит к образованию опухоли, или солидного (твёрдого) новообразования. Аномальные клетки могут накапливаться в крови или иногда – в костном мозге.

Всего существует более 200 видов рака, но все они начинаются с мутаций в ДНК, содержащейся в каждой клетке.

Как лечат рак?

Варианты лечения зависят от множества факторов, в том числе от того, где находится опухоль, насколько она велика и распространилась ли на другие части тела. Основные методы включают хирургическое вмешательство, лучевую терапию и химиотерапию.

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При химиотерапии используются лекарства, которые воздействуют на быстро делящиеся в организме клетки и уничтожают их. Этот подход эффективен, но имеет и негативные побочные эффекты. Дело в том, что лекарства также нацелены на здоровые быстро делящиеся клетки, например, в составе волос или пищеварительной системы. Поэтому часто химиотерапия приводит к выпадению локонов, тошноте и диарее.

Химиотерапию можно использовать как профилактически, как в случае с Кейт Миддлтон, так и терапевтически.

Что такое профилактическая химиотерапия?

Дмитрий Горнастолев врач-онколог, химиотерапевт, главный специалист по онкологии филиала израильской клиники «Хадасса» «Если говорить о профилактической, или превентивной, химиотерапии, то это процедура, которая проводится после радикального, например, хирургического, лечения злокачественного новообразования. Её ещё иногда называют послеоперационной, но самое корректное название, которое используют онкологи, — адъювантная химиотерапия».

Её целями являются устранение оставшихся раковых клеток в организме и снижение риска возвращения заболевания (так называемого рецидива).

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Если в организме остаются циркулирующие опухолевые клетки, в том числе в ходе оперативного вмешательства, химиотерапия позволяет повлиять на них, нарушив процесс их клеточного деления. Такая профилактическая терапия нацелена не на предотвращение рака, а на снижение риска развития рецидива заболевания, чтобы в целом улучшить результаты лечения.

Комбинация нескольких методов лечения — хирургия, лучевая терапия, проведённые профилактические химиотерапия и гормональная терапия, — например, при раке молочной железы, позволят увеличить шансы на полное излечение от заболевания.

Как распознать рак на ранней стадии?

Первое и самое важное правило: чтобы определить рак на ранней стадии, важно заботиться о своём здоровье. В первую очередь нужно проходить необходимые скрининги, которые разработаны для многих онкологических заболеваний: на рак молочной железы, шейки матки, лёгкого, предстательной железы, колоректальный рак.

Это те заболевания, которые можно достаточно своевременно выявить на ранних стадиях и успешно пролечить. Результаты лечения недуга, выявленного на ранних стадиях, существенно лучше, чем на поздних этапах.

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Также стоит обратить внимание на случаи онкологических заболеваний в вашей семье, то есть на анамнез. Если у кого-то из ваших близких родственников, особенно первой линии родства (отец или мать), были случаи рака, стоит провести генетическое исследование на наследственные формы онкологии. Так вы будете знать, что в вашей конкретной ситуации риски несколько выше, чем в среднем среди населения.

Для таких пациентов разрабатываются индивидуальные программы наблюдения. Как отмечает врач-онколог, это необходимо, чтобы этот повышенный риск не реализовался, или, в случае развития опухоли, чтобы «поймать» болезнь на самой ранней стадии: провести своевременные диагностику и последующее лечение.

Для женщин очень важно проводить самообследование молочных желёз. Делать это можно раз в месяц при приёме душа. Изменение формы груди, появление «лимонной корки» на коже, необычных выделений из сосков — это повод обратиться к маммологу.

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Если на коже, на любом её участке, появляются новые образования, они меняются в размерах, форме, на них появляются узелки или изъязвления, то это тревожный знак и абсолютный повод обратиться к онкологу.

Также требуют консультации со специалистом следующие симптомы:

появление крови в стуле или в моче;

затяжное лечение болезни, которое не поддаётся лечению у терапевта;

повышение температуры по вечерам;

обильное ночное потение;

снижение массы тела;

отсутствие аппетита;

выраженная слабость.

Признаки онкологических заболеваний могут быть совершенно разнообразные. Самое главное, чтобы доктор, который вас наблюдает (например, кардиолог, терапевт, гастроэнтеролог), при необычном развитии симптомов назначил необходимые обследования.

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