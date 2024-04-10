4 лучших упражнения с теннисным мячом для развития координации

И 3 причины, по которым стоит прокачать этот навык на максимум.

Юрий Корнилов спортсмен, тренер, КМС по боевому самбо «Координация – это способность эффективно контролировать движения своего тела в пространстве. В латинском языке есть слово coordinatio – взаимоупорядочение. В широком смысле это согласование, взаимосвязь, соотношение между предметами, явлениями или понятиями».

Координационные способности — это возможность контролировать свои движения не только в статике, но и в динамике. Они часто пригождаются в волейболе, задействованы при выполнении многих технических действий во время игры. Помимо этого, координация тесно связана со скоростью, ловкостью, выносливостью и гибкостью.

Координация играет важную роль не только в спорте, но и в повседневной жизни, помогая нам выполнять различные задачи. Тренировка координации может улучшить нашу физическую форму, реакцию и даже умственные способности. В данной статье мы рассмотрим значимость координации и предложим несколько упражнений.

О чём расскажем

Зачем развивать координацию?

Способность осуществлять сложные согласованные действия позволяет успешно тренироваться. Развивая координацию, мы совершенствуем ловкость, которая неразрывно связана с процессом взаимодействия мышц. Замечали ли вы, как ловко преодолевают спортивные испытания спортсмены? Всё потому, что их мышцы действуют слаженно и эффективно. У спортсменов хорошая координация.

Способность взаимодействия мышц формируется в первые годы жизни. В дальнейшем развивается в процессе обучения.

Гибкость. Это неотъемлемая составляющая координации, которая позволяет добраться до совершенно иных упражнений. Они, в свою очередь, могут значительно улучшить согласованность частей тела.

Чтобы улучшить свою гибкость, необязательно садиться на шпагат или причинять боль суставам, выворачивая их в совершенно неанатомические положения. Можно начать с простых упражнений ЛФК, помимо этого, растягивать забитые мышцы после тренировок. Также улучшению гибкости помогут йога и танцы.

Фото: istockphoto.com/fizkes

Баланс. Тренировка баланса позволяет почувствовать свой центр тяжести. В результате улучшается множество показателей (прыжки становятся выше, а бег – быстрее)

Необязательно в первый день проходить по канату с закрытыми глазами. Будет достаточно начать с простых упражнений, которые помогут вам со временем улучшить себя.

К самым простым упражнениям относятся:

Ходьба по нарисованной линии; Ходьба на месте с закрытыми глазами; «Ласточка»; Стойка на одной ноге.

Фазы координации:

статическая фиксация органов;

короткие физические импульсы направляются к мышцам;

инерционные движения мышц.

Фото: istockphoto.com/doble-d

Значение координации в спорте и повседневной жизни

Координация играет ключевую роль в спорте, где точные и согласованные движения могут определять успех или поражение. Например, в теннисе необходима хорошая координация для уверенных ударов и точной передачи мяча. В баскетболе координация помогает игрокам управлять мячом, принимать правильные решения и эффективно передвигаться по площадке. В футболе этот навык позволяет игрокам ловко уклоняться от соперников и точно пасовать мяч.

В повседневной жизни координация также играет важную роль. Например, при вождении автомобиля необходимо быстро реагировать на дорожную обстановку и управлять машиной точно. В домашних делах координация помогает нам выполнять различные задачи, такие как приготовление пищи или уборка.

Тренировки, направленные на улучшение координации, могут включать упражнения на баланс, точность движений, а также на развитие реакции. Используя такие методы, мы можем не только достигать успеха в спорте, но и повышать качество своей жизни, делая её более активной и здоровой.

Как и любое двигательное качество, координацию можно развить путём постоянных тренировок. Ниже несколько причин добавить в свои занятия упражнения на координацию.

Снижение риска падений и травм. Упражнения на координацию учат тело напрягать нужные мышцы и делать это вовремя, так что шанс удержать равновесие в неудобном положении или на скользкой поверхности сильно возрастает.

Уменьшение болей в спине. Упражнения на координацию помогают облегчить боль в пояснице — распространённую проблему, которая преследует не только пожилых, но и молодых людей.

Улучшение когнитивных способностей. Упражнения на координацию обеспечивают стимулы для вестибулярной, нейромышечной и проприоцептивной систем, которые посылают сигналы в различные зоны мозга, включая мозжечок, гиппокамп, прифронтальную и теменную кору. Упражнения на координацию улучшают память, способность сохранять внимание и позволяют лучше ориентироваться в пространстве.

Фото: istockphoto.com/Zinkevych

Преимущества использования теннисного мяча для тренировки координации

Использование теннисного мяча для тренировки координации имеет множество плюсов. Во-первых, теннисный мяч доступен и удобен для использования как в залах, так и на открытых площадках, делая тренировки гибкими и удобными. Во-вторых, мяч подходит для широкого спектра упражнений, от простых ударов и ловли до более сложных координационных действий, таких как многократное отскакивание от ракетки. Такие упражнения требуют точности движений и развивают реакцию и баланс.

Кроме того, тренировка с теннисным мячом позволяет работать над моторикой и глубинной координацией, что положительно влияет на общую согласованность тела. Наконец, использование теннисного мяча в тренировках не только делает занятия более разнообразными, но и добавляет элемент игры и удовольствия, мотивируя к дальнейшему совершенствованию.

Использование теннисного мяча для тренировки координации — отличный способ развить необходимые навыки и улучшить свои спортивные результаты. Снаряд позволяет выполнять разнообразные упражнения для развития точности движений, реакции и баланса. Тренировка с теннисным мячом может быть интересной и эффективной, а также подходит для любого возраста и уровня подготовки.

Фото: istockphoto.com/Bobex-73

Упражнения с теннисным мячом для развития координации

Отскок мяча от стены. Это упражнение поможет развить точность и реакцию. Встаньте лицом к стене на расстоянии примерно 1-2 м. Бросьте мяч в стену так, чтобы он отскочил обратно к вам. Попробуйте ловить мяч одной или обеими руками после отскока. Увеличивайте скорость и сложность упражнения по мере продвижения.

Передача мяча из руки в руку с прыжками. Развивает координацию и баланс. Возьмите теннисный мяч и начните передавать его из руки в руку, делая при этом прыжки на месте. Попробуйте менять скорость передачи и высоту прыжков для большего вызова для вашей координации.

Удар по мячу на месте. Помогает развить точность и контроль движений. Возьмите теннисный мяч и начните ударять по нему на месте, стараясь попадать в цель или подавать мяч друг другу с партнером. Это упражнение поможет улучшить вашу реакцию и точность движений.

Проход мяча через кольцо или другую мишень. Это упражнение требует точности и концентрации. Повесьте кольцо или создайте другую мишень на определённой высоте и пытайтесь проводить через неё теннисный мяч.

Фото: istockphoto.com/courtneyk

Рекомендации по проведению тренировок с теннисным мячом

Начинайте тренировки с разминки и упражнений на развитие гибкости. Постепенно увеличивайте сложность занятий, добавляя новые элементы или увеличивая скорость. Тренируйтесь регулярно, чтобы сохранить и улучшить результаты. Не забывайте об основных принципах безопасности при выполнении упражнений. Постоянно оценивайте свой прогресс и корректируйте программу тренировок при необходимости.

Тренировка с теннисным мячом – это не только увлекательное занятие, но и отличный способ развить свою координацию. Упражнения с использованием этого спортивного инструмента помогут улучшить точность движений, реакцию и баланс. Регулярные тренировки с теннисным мячом не только приведут вас в отличную физическую форму, но и помогут в повседневной жизни, где хорошая координация имеет огромное значение.

Важно помнить о правильной технике выполнения упражнений и обеспечении безопасности во время тренировок. Постепенно увеличивайте сложность упражнений и не забывайте об отдыхе между ними. Стремитесь к постоянному улучшению своих навыков координации, и вы обязательно достигнете отличных результатов.