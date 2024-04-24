Конфликты случаются в любой паре, но и есть тревожные звоночки, говорящие о том, что ситуация за гранью нормы.

Что такое токсичные отношения и как их прекратить: 5 признаков и инструкции психолога

Оксана Штыркова системный семейный терапевт, эксперт онлайн-школы психологических профессий «Психодемия» «Что такое токсичность? Словари и сайты, посвящённые биохимии, дают нам разные определения этого понятия. Если переводить с латинского, то токсичность — это ядовитость. И когда мы говорим про подобное воздействие, то речь идёт о влиянии отравляющих веществ. Если данное химическое определение перенести на отношения, то мы получим «ядовитую» форму взаимодействия между людьми».

Когда мы говорим про токсичные вещества, то сразу понимаем, что они несут вред для организма. И по этой аналогии можем сделать вывод, что и подобные отношения точно так же опасны для благополучия как самого союза, так и людей, которые его составляют. Потому что «отравление» угрозами, насилием, агрессией и другими подобными «ядами» не даёт отношениям развиваться.

Важно замечать подобные токсичные воздействия сразу, пока они не начали отравлять организм. Поэтому парам нужно научиться рефлексировать, смотреть на сложные ситуации как будто бы со стороны и учиться замечать то, что происходит в отношениях на данный момент.

Очень важно видеть критерии, по которым партнёры могут определить, что их взаимодействие действительно является токсичными, и это не просто периодические конфликты, которые нормальны для любой пары.

Признаки токсичных отношений

Это ключевые индикаторы, по которым пара может заметить, что их отношения становятся вредоносными. Как мы обычно определяем токсичность препаратов или веществ? По тому, как наше состояние становится нездоровым, самочувствие ухудшается, слабеет восприятие, падают настроение и уровень энергии.

Фото: skynesher / istockphoto.com

Такие же изменения будут показательными и в отношениях. Если обычная жизнь, рутинные дела, взаимодействие вдруг стали другими, стоит насторожиться. Особенно когда вы замечаете, что они начали ухудшаться. На самом деле, все эти моменты очень субъективны. Сложно сказать, как именно человек может ощутить что-то неладное в отношениях. Поэтому стоит изучить список более или менее надёжных факторов, которые могут быть показательными.

1. Агрессия

Первое, на что стоит обратить внимание, — насколько частыми стали конфликты в вашей паре.

Вы ссоритесь каждый день, раз в неделю или громкие сильные скандалы случаются каждый месяц? При этом обратите внимание на то, как проходит каждый ваш конфликт.

Что становится причиной этих скандалов, ключевым индикатором того, что вы начинаете ссориться? Это небольшие бытовые трудности, эмоции или сущие пустяки, из-за которых вы раньше могли не только не ругаться, а даже смеялись.

Как проходит сам конфликт? Вы предъявляете друг другу претензии, договариваетесь, как будете их решать, составляете план и после этого миритесь? Или сливаете друг на друга все эмоции, вываливаете агрессию, не решаете конфликт, а обида после этого может длиться несколько дней? Возможно, кто-то из вас даже применяет эмоциональный или физический абьюз?

Отношения, в которых присутствует агрессия, когда один или оба партнёра могут позволить себе вымещать злость на другом, применять физическую силу, эмоциональное насилие, осуществлять давление, шантаж и манипуляции, называют токсичными.

2. Отсутствие доверия

Обратите внимание, присутствуют ли бесконтрольные приступы ревности. Есть ли такое, чтобы один из партнёров ограничивал деньги, жизнь, поведение, общение, интересы другого? Может ли он без спроса взять его телефон, зайти в переписки, посмотреть историю браузера, проверить финансовые счета? Возможно, присутствует обесценивание или критика покупок, зарплаты, трат другого.

В отношениях, где партнёры равны, присутствуют доверие и ощущение безопасности. Если в вашей паре их нет (о чём говорят приступы ревности и контроль жизни другого), то это второй важный признак токсичных отношений.

Когда ко мне приходят пары, я всегда задаю один и тот же вопрос: «Доверяете ли вы друг другу?». Ответ чаще всего: «Да». Но в этот момент мне важно не только услышать его, но и понаблюдать за тем, что происходит в паре.

Там, где действительно присутствует токсичное отношение и нет доверия, этот ответ вырывается на автомате. Он произносится, чтобы выдать некий социально одобряемый конструкт. Чаще всего на лице одного из партнёров я могу увидеть страх, стыд или тревогу о том, что его сейчас обезоружат и выведут на чистую воду. Обнаружат, что на самом деле он не доверяет своему партнёру.

Фото: Dima Berlin / istockphoto.com

3. Эмоциональные слияния

Также вместе с отсутствием доверия я бы выделила всякого рода зависимости. Что тут имеется в виду? Речь не только о химических, но и об эмоциональных зависимостях (созависимостях) партнёров.

То есть это ситуации, когда вы физически, морально, ментально, эмоционально не можете даже помыслить существование без другого человека. Неспособны отделить свои увлечения от его. Не можете расслабиться, уделяя время себе. Не знаете, что интересно именно вам, что вас вдохновляет. Внимание сосредоточено либо только на паре, либо на партнёре.

Возможно, многие спросят, что же плохого в совместном хобби или времяпрепровождении? Я отвечу, что в этом нет ничего дурного. Но важный признак, на который я обращаю внимание, — есть ли у человека в паре своё время, которое он хочет и может тратить только на себя. Имеются ли свои увлечения или по каким-то причинам партнёры боятся их иметь. Например, чтобы не обделить вторую половинку вниманием или не разочаровать.

4. Частые негативные эмоции

Ещё я бы обратила внимание на те негативные чувства, которые вы ощущаете, когда находитесь в паре. Если превалируют стыд, вина, вы постоянно переживаете, как бы другой не подумал (не увидел, не почувствовал) неладное, и всё время находитесь в напряжении, стараясь ему угодить, у меня плохие новости… Эти отношения токсичны для вас.

Ещё одним «чувственным» фактором будет спокойствие. Попробуйте заметить, когда оно появляется. В токсичных отношениях чувство спокойствия приходит тогда, когда партнёра нет рядом. Он уходит на работу, встречается с друзьями, уезжает в командировку или, например, спит.

Если ощущение удовлетворения и расслабленности появляется только в одиночестве, а когда вы вдвоём, возрастает тревожность, — это явный признак того, что в отношениях вам плохо.

5. Социальная изоляция

Помимо внутренних эмоционально-чувственных факторов, можно посмотреть и на социальные. Каковы здесь маркеры токсичного поведения партнёра?

Например, наличие запрета видеться с друзьями. Задумайтесь: по сравнению с прошлым периодом, насколько часто вы встречаетесь с ними? Как близко общаетесь? Можете ли поделиться самым сокровенным? Или ваши встречи проходят по простому сценарию: «Привет, как дела? Что нового?». Вы делаете несколько совместных фотографий и расходитесь…

Фото: Ivan Pantic / istockphoto.com

Можете ли вы уехать в командировку без скандалов? Реально ли пойти и с коллегами после работы попеть в караоке? Могут к вам приехать родственники? Стало ли меньше социальных контактов?

Если, ответив на эти вопросы, вы поняли, что сейчас как будто изолированы от окружающих (меньше с ними общаетесь, взаимодействуете), то это также один из признаков токсичных отношений.

Последствия токсичных отношений

У токсичных отношений есть два вида последствий. Первый — для пары. Второй — для каждого из её членов. Если мы говорим о последствиях для пары, то это всегда ухудшение отношений, скандалы, обиды. Возможно — финансовые или бытовые потери.

Если в семье есть ребёнок, то это влечёт негативные последствия в том числе для его психики.

Пара перестаёт расти, развиваться, любить друг друга, проживать самые счастливые моменты. Люди причиняют друг другу вред.

Если мы говорим про каждого из партнёров, то последствия токсичных отношений — это всегда психологическое или эмоциональное расстройство. Человек начинает чаще чувствовать тревогу, бессилие, грусть, печаль. Это отнимает много сил, причиняет боль. Человек стагнирует.

Фото: EmirMemedovski / istockphoto.com

После токсичных отношений люди приходят к психологу с такими запросами, как потеря самооценки и уверенности. И это действительно так. Ведь в токсичных отношениях, когда один из партнёров негативно воздействует на другого, чаще всего применяются такие инструменты, как обесценивание, агрессия, насмешки, пристыживание. Всё это исходит от близкого человека, которому мы доверяем. Поэтому начинаем сомневаться в себе и своих успехах. Нам кажется, что мы недостойны.

Естественно, такие негативные эмоциональные переживания не могут не сказаться и на физическом здоровье.

Человек начинает меньше спать, больше переживать. Он не выделяет времени на себя. Занятия, которые раньше приносили удовольствие и наполняли энергией, забрасываются. На работе происходит стагнация. Человек может не брать сложные проекты, не развиваться и тем самым терять не только доверие со стороны руководителя, но и доход.

К негативным последствиям токсичных отношений также относят ограничение личной свободы. Когда подавляется воля, нам уже очень тяжело понять, где искренне наши желания, а где навязанные со стороны партнёра. Поэтому людям, которые выходят из токсичных отношений, очень тяжело выстраивать внутреннюю опору. Им приходится заново учиться слушать себя, свои эмоции, желания. Им очень тяжело понять, что они сейчас на самом деле хотят, ведь чаще всего их желания обесценивались.

Если кажется, что вы притягиваете неприятных людей, стоит обратить внимание на себя: Психолог рассказала, как определить свой уровень токсичности

Как выйти из токсичных отношений?

К сожалению, люди, которые долго находятся в токсичных отношениях, редко самостоятельно обращаются за помощью. Почему? В отношениях с токсичным человеком сложно увидеть полную картину и признаться себе, что на самом деле есть проблема.

Чаще всего за помощью обращаются тогда, когда отношения прекратились и люди обнаружили себя с разбитой самооценкой, плохим физическим и эмоциональным состоянием, а также с полным отсутствием понимания, что делать дальше.

Если вы сейчас в отношениях и обнаружили в них первые признаки токсичности, рекомендую делать следующие шаги.

Первый шаг — осознать, что в вашей жизни действительно существует такая проблема. Реально увидеть, что отношения сейчас не такие, в которые вы заходили изначально, что они причиняют вам боль, тревогу, неудобства. Очень важно признать, что это вам не кажется и речь не просто про «плохое настроение у партнёра» или другие временные обстоятельства. Прада в том, что сами отношения делают вас насчастным.

Фото: David-Prado / istockphoto.com

Второй шаг — выстроить личные границы с другим человеком. О чём речь? Если говорить простым языком, личные границы — это то, как с нами нельзя поступать.

Например, вы не допускаете в отношении себя повышения тона голоса и использования определённых слов. Вас нельзя шантажировать, обесценивать, высмеивать. Речь про тот предел действий в вашу сторону, который вы считаете допустимым. Когда пара только начинает отношения или они уже длятся давно, но сейчас наступил очередной кризис, очень важно установить эти границы. Нужно проговорить правила коммуникации, утвердить нормы взаимодействия друг с другом. Важно делать это спокойно, мирно, с уважением.

И есть ещё один очень простой, рабочий, но в то же время трудозатратный инструмент — коммуникация. Важно, чтобы партнёры разговариваривали, могли сказать друг другу о том, что их беспокоит и чего хочется.

Если предыдущие способы не сработали, выйти из токсичных отношений можно, обратившись к специалисту. Семейный психолог поможет увидеть со стороны ключевые точки боли, выявить дискоммуникации. Также он способен стать неким условным переводчиком в паре. Помочь услышать друг друга.

Большинству из нас хочется спокойствия, комфорта, нежности, доверия, любви, тепла, роста в отношениях. Это одни из самых частых причин, почему люди создают пары. Чтобы эта потребность удовлетворялась, важно научиться выстраивать здоровые, поддерживающие отношения. Такие, когда мы не испытываем страха, грусти, печали, тревоги из-за партнёра. Когда мы можем быть собой, показывать свою уязвимость, расслабляться, доверяться и получать тот самый эмоциональный заряд.