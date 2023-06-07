Непалец 6 часов нёс на спине умирающего альпиниста, замотанного в туристический коврик

При покорении Эвереста, высочайшей точки планеты, часто случаются настоящие трагедии. Подъём настолько сложен для любого, даже опытного, человека из-за недостатка кислорода и низких температур, что далеко не все решились бы помочь первому встречному. Но гид из местного населения сделал выбор в пользу спасения жизни незнакомца, уговорив своего клиента не оставлять неудачливого туриста замерзать.
Когда сопровождающий с клиентом были уже в «зоне смерти», это территория выше 8000 метров над землёй, они увидели человека в предсмертном состоянии. Рядом с ним не было ни кислородного баллона, ни дополнительной одежды, положение выглядело критическим. Тогда они вместе приняли решение не продолжать восхождение, а помочь туристу спуститься.
Но его состояние было настолько плохим, что гиду пришлось шесть часов нести его на спине. Чтобы турист смог хоть немного согреться, его обмотали в туристический коврик. Большую часть пути местный гид проделал с дополнительным грузом на плечах, но он справился. Только ниже к нему присоединился ещё один спасатель, вместе с которым они некоторую части спуска волокли туриста по снегу.
Всё закончилось хорошо. Турист, который оказался жителем Малайзии, не рассчитал силы для восхождения и спуска. Теперь он идёт на поправку.
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