Женская одежда в мужском стиле: Nike и Мартин Роуз представили коллекцию не для спорта

В этом месяце Nike выпустит коллаборацию с дизайнером Мартин Роуз. Линейка подготовлена к чемпионату мира по футболу среди женщин. Он пройдёт с 20 июля по 20 августа.

Коллаборация Nike Фото: nike.com

Коллекция выполнена в мужской стилистике: строгие костюмы, плащи, рубашки, грубые ремни. Таким образом бренд стремится переосмыслить значение спортивной одежды.

Коллаборация Nike Фото: nike.com

Коллаборация Nike Фото: nike.com

Вещи украшены слабыми вставками и логотипом на груди. Солнцезащитные очки с козырьком, чулки и перчатки дополняют линию аксессуаров. Из обуви представлена вторая модель Shox Mule MR 4. Они выполнены в градиентных сине-фиолетовых и жёлто-оранжевых цветах. Ботинки передают энергичность, яркость.

Коллаборация Nike Фото: Пресс-служба

В примечании к коллекции дизайнер Мартина Роуз добавила:

Я хочу, чтобы женщины чувствовали себя в костюмах такими же сильными, как и мужчины. Это не просто одежда, а сила и могущество.