Женская одежда в мужском стиле: Nike и Мартин Роуз представили коллекцию не для спорта

В этом месяце Nike выпустит коллаборацию с дизайнером Мартин Роуз. Линейка подготовлена к чемпионату мира по футболу среди женщин. Он пройдёт с 20 июля по 20 августа.
Коллаборация Nike
Фото: nike.com
Коллекция выполнена в мужской стилистике: строгие костюмы, плащи, рубашки, грубые ремни. Таким образом бренд стремится переосмыслить значение спортивной одежды.
Коллаборация Nike
Фото: nike.com
Коллаборация Nike
Фото: nike.com
Вещи украшены слабыми вставками и логотипом на груди. Солнцезащитные очки с козырьком, чулки и перчатки дополняют линию аксессуаров. Из обуви представлена вторая модель Shox Mule MR 4. Они выполнены в градиентных сине-фиолетовых и жёлто-оранжевых цветах. Ботинки передают энергичность, яркость.
Коллаборация Nike
Фото: Пресс-служба
В примечании к коллекции дизайнер Мартина Роуз добавила:
Я хочу, чтобы женщины чувствовали себя в костюмах такими же сильными, как и мужчины. Это не просто одежда, а сила и могущество.
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