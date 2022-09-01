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Финальные матчи отбора на женский ЧМ-2023, за кем следить, где и когда смотреть, квалификация чемпионата мира по футболу

Женский ЧМ-2023 будет крупнейшим в истории. Кто разыграет путёвку в решающих матчах отбора
Ульяна Лукьянченко
Сэм Керр
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Какие сборные уже прошли и за кем пристально следить в ближайшие дни.

В июле 2023 года в Австралии и Новой Зеландии начнётся чемпионат мира по футболу среди женских сборных. Прошедшие в этом июле в Англии чемпионат Европы и Кубок Африки в Марокко задрали планку как по посещаемости матчей, так и по уровню футбола. ЧМ-2023 должен быть как минимум не хуже.

На финале Евро-2022 в Лондоне присутствовали 87 тысяч зрителей (в стране, где женский футбол был запрещён до 1971 года), а на финальный матч Кубка Африки в марокканском Рабате пришли 46 тысяч человек. ЧМ-2023 должен поставить новые цели для женского футбола – так говорит Сараи Барман, шеф-офицер ФИФА по женскому футболу и бывшая футболистка самоанского происхождения, в своей колонке для The Sydney Morning Herald.

«Футбол, пожалуй, самый популярный вид спорта в мире, но по-прежнему в нëм доминируют мужчины. Нельзя отрицать, что спорт может стать катализатором перемен. Стратегии, которые ФИФА реализует для расширения прав и возможностей женщин во всем мире, могут изменить не только игру, но и общество.

Сараи Барман

Сараи Барман

Фото: Hannah Peters/Getty Images

Мы должны использовать импульс, который наблюдаем во всём мире, начиная с ЧМ среди женщин в следующем году в Австралии и Новой Зеландии. В прошлом месяце мы отметили год до старта турнира. Это даст возможность миру увидеть огромный интерес к женскому футболу в этих странах. А австралийский футбольный союз взял на себя обязательство обеспечить гендерно равное участие в футболе к 2027 году».

С 1 по 6 сентября пройдут заключительные матчи европейского отбора на ЧМ-2023 — этот турнир станет самым крупным в истории женских чемпионатов мира, на нём сыграют 32 команды (раньше их было 24). По словам Барман, это шанс выйти на новый уровень и продемонстрировать коммерческую ценность женского спорта.

В квалификации всё привычно: команды, занявшие первые места в своих группах, выходят напрямую, а те, кто занял второе место, разыграют оставшиеся путёвки в стыках в феврале 2023 года.

Помимо Австралии и Новой Зеландии, место в финальном раунде турнира себе обеспечили сборные Японии, Южной Кореи, Китая, Филиппин, Вьетнама, США, Канады, Коста-Рики, Ямайки, Замбии, Марокко, Нигерии, Южной Африки, Колумбии, Бразилии, Аргентины, Дании, Франции, Испании и Швеции. Точно займут одно из первых двух мест в группе Австрия, Англия, Германия, Исландия, Нидерланды и Норвегия.

Сборная России начинала отбор в группе E и была одним из лидеров вместе с командой Дании (в группе также были сборные Боснии и Герцеговины, Азербайджана, Мальты и Черногории). После бана УЕФА результаты россиянок обнулились.

Стадион Allianz Stadium в Сиднее

Стадион Allianz Stadium в Сиднее

Фото: Nikola Krstic/Getty Images

За кем стоит следить в сентябре?

Португалия — Сербия, 2 сентября

Команды бьются за второе место в группе, сейчас сербки опережают португалок всего на два очка. Первое место — почти точно окажется у сборной Германии. Этот же матч определит, кто продолжит бороться за путёвку на ЧМ в стыках. А ещё в сборной Сербии играет защитница ЦСКА Невена Дамьянович.

Нидерланды — Исландия, 6 сентября

Сборная Нидерландов сменила главного тренера после вылета в четвертьфинале Евро-2022 и надеется сохранить первое место в группе. Исландки отстают от лидера лишь на два очка. Голландки — финалистки прошлого ЧМ — вряд ли могут даже предположить, что не выйдут на следующий турнир напрямую, но исландки успешно навязывали борьбу фаворитам на прошедшем Евро, поэтому скучно не будет.

Бельгия — Норвегия, 2 сентября

Норвегия также рассталась с главным тренером после Евро-2022, правда, их главный хайлайт на этом турнире совершенной кошмарный — 0:8 от Англии и невыход из группы. В пятницу узнаем, удалось ли норвежкам наладить игру, команда постарается сохранить первое место в своём квартете и не подпустить бельгиек, с которыми их разделяет лишь три очка.

Англия — Австрия, 3 сентября

Англичанки, новые чемпионки Европы, почти наверняка оформят прямой выход из группы, но шансы упустить первое место ещё есть. Австрия попробует навязать борьбу и, возможно, устроит сенсацию.

Сборная Сербии

Сборная Сербии

Фото: Matt King/Getty Images

Матчи покажет FIFA TV, а полное расписание можно найти вот тут.

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