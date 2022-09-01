Женский ЧМ-2023 будет крупнейшим в истории. Кто разыграет путёвку в решающих матчах отбора

Какие сборные уже прошли и за кем пристально следить в ближайшие дни.

В июле 2023 года в Австралии и Новой Зеландии начнётся чемпионат мира по футболу среди женских сборных. Прошедшие в этом июле в Англии чемпионат Европы и Кубок Африки в Марокко задрали планку как по посещаемости матчей, так и по уровню футбола. ЧМ-2023 должен быть как минимум не хуже.

На финале Евро-2022 в Лондоне присутствовали 87 тысяч зрителей (в стране, где женский футбол был запрещён до 1971 года), а на финальный матч Кубка Африки в марокканском Рабате пришли 46 тысяч человек. ЧМ-2023 должен поставить новые цели для женского футбола – так говорит Сараи Барман, шеф-офицер ФИФА по женскому футболу и бывшая футболистка самоанского происхождения, в своей колонке для The Sydney Morning Herald.

«Футбол, пожалуй, самый популярный вид спорта в мире, но по-прежнему в нëм доминируют мужчины. Нельзя отрицать, что спорт может стать катализатором перемен. Стратегии, которые ФИФА реализует для расширения прав и возможностей женщин во всем мире, могут изменить не только игру, но и общество.

Сараи Барман Фото: Hannah Peters/Getty Images

Мы должны использовать импульс, который наблюдаем во всём мире, начиная с ЧМ среди женщин в следующем году в Австралии и Новой Зеландии. В прошлом месяце мы отметили год до старта турнира. Это даст возможность миру увидеть огромный интерес к женскому футболу в этих странах. А австралийский футбольный союз взял на себя обязательство обеспечить гендерно равное участие в футболе к 2027 году».

С 1 по 6 сентября пройдут заключительные матчи европейского отбора на ЧМ-2023 — этот турнир станет самым крупным в истории женских чемпионатов мира, на нём сыграют 32 команды (раньше их было 24). По словам Барман, это шанс выйти на новый уровень и продемонстрировать коммерческую ценность женского спорта.

В квалификации всё привычно: команды, занявшие первые места в своих группах, выходят напрямую, а те, кто занял второе место, разыграют оставшиеся путёвки в стыках в феврале 2023 года.

Помимо Австралии и Новой Зеландии, место в финальном раунде турнира себе обеспечили сборные Японии, Южной Кореи, Китая, Филиппин, Вьетнама, США, Канады, Коста-Рики, Ямайки, Замбии, Марокко, Нигерии, Южной Африки, Колумбии, Бразилии, Аргентины, Дании, Франции, Испании и Швеции. Точно займут одно из первых двух мест в группе Австрия, Англия, Германия, Исландия, Нидерланды и Норвегия.

Сборная России начинала отбор в группе E и была одним из лидеров вместе с командой Дании (в группе также были сборные Боснии и Герцеговины, Азербайджана, Мальты и Черногории). После бана УЕФА результаты россиянок обнулились.

Стадион Allianz Stadium в Сиднее Фото: Nikola Krstic/Getty Images

За кем стоит следить в сентябре?

Португалия — Сербия, 2 сентября

Команды бьются за второе место в группе, сейчас сербки опережают португалок всего на два очка. Первое место — почти точно окажется у сборной Германии. Этот же матч определит, кто продолжит бороться за путёвку на ЧМ в стыках. А ещё в сборной Сербии играет защитница ЦСКА Невена Дамьянович.

Нидерланды — Исландия, 6 сентября

Сборная Нидерландов сменила главного тренера после вылета в четвертьфинале Евро-2022 и надеется сохранить первое место в группе. Исландки отстают от лидера лишь на два очка. Голландки — финалистки прошлого ЧМ — вряд ли могут даже предположить, что не выйдут на следующий турнир напрямую, но исландки успешно навязывали борьбу фаворитам на прошедшем Евро, поэтому скучно не будет.

Бельгия — Норвегия, 2 сентября

Норвегия также рассталась с главным тренером после Евро-2022, правда, их главный хайлайт на этом турнире совершенной кошмарный — 0:8 от Англии и невыход из группы. В пятницу узнаем, удалось ли норвежкам наладить игру, команда постарается сохранить первое место в своём квартете и не подпустить бельгиек, с которыми их разделяет лишь три очка.

Англия — Австрия, 3 сентября

Англичанки, новые чемпионки Европы, почти наверняка оформят прямой выход из группы, но шансы упустить первое место ещё есть. Австрия попробует навязать борьбу и, возможно, устроит сенсацию.

Сборная Сербии Фото: Matt King/Getty Images

Матчи покажет FIFA TV, а полное расписание можно найти вот тут.