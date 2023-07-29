Фитнес-тренер назвал лучшие упражнения от боли в спине. Их можно выполнять дома

По статистике ВОЗ, боль в нижней части спины является наиболее распространённой причиной инвалидности. Пурави Джош, инструктор по йоге, уверен: выполнение нескольких простых упражнений в день помогут исправить ситуацию.

Если вы долго сидите в одном и том же положении, мышцы напрягаются, а позвоночник сжимается. Пурави Джош предлагает снять неприятные ощущения хорошо знакомыми позами из йоги. Так, отлично помогает движение коровы-кошки, когда из положения на четвереньках нужно сгибать и разгибать спину. А поза ребёнка позволяет расслабиться, возвращая пояснице здоровое состояние.

Облегчает нагрузку на позвоночник и поза вытянутого треугольника. Пурави Джош уверяет:

Вам не обязательно избегать всех движений, когда у вас болит поясница. При правильном подходе мягкие движения, растяжка, а также правильные упражнения и позы йоги действительно могут помочь вам почувствовать себя лучше. Просто прислушивайтесь к своему организму на этом пути.